Додано: Пон 16 вер, 2024 14:53

andrijk777 написав: Прохожий написав:

Я ответил на ваш вопрос?



Ні. Сталін також хотів захопити усю Фінляндію. Ні. Сталін також хотів захопити усю Фінляндію.

Вот то дерьмо , которое вбросил детройт с фейсбука, у вас всех просто отключило мозг .Путину не нужна ни половина ни часть страны . Ему нужно все .Отдашь хоть немного -отберет все .Поверил хоть в чем то- скрутит и повесит за язык .По водимому некоторым перепуганным (идиотам ) думающих что они не воевали их не тронут , пришла мысль поверить и сдаться на милость напавшего , потому что они уже выстрадались ?!Ну нет .Вы обосравшиеся и не желающие защищать свою землю , свои дома , все то что у вас есть ,будете до кончины своей убирать снег и гавно .Такой удел рабов .Сдавшихся солдат- уничтожат , или кастрируют ....... пообщайтесь с военнопленными ....и тоже пошлют убирать снег и гавно .Успех ,,, , то что тебя посылают то на дронщика учиться ,то на "шахтера" , то на дрочильника , еще не означает что ты талантливая царапинка .От тебя просто избавляются , потому что ты доставало .Я тебя предупреждаю о скором убытии из части ....... куда ,расскажет с улыбкой командир .....Всем остальным скажу так .Вас не пощадят , несмотря на ангельский характер .Боритесь до конца за свою жизнь и страну .