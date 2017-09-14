Вот то дерьмо , которое вбросил детройт с фейсбука, у вас всех просто отключило мозг .
Путину не нужна ни половина ни часть страны . Ему нужно все . Отдашь хоть немного -отберет все . Поверил хоть в чем то- скрутит и повесит за язык .
По водимому некоторым перепуганным (идиотам ) думающих что они не воевали их не тронут , пришла мысль поверить и сдаться на милость напавшего , потому что они уже выстрадались ?!
Ну нет . Вы обосравшиеся и не желающие защищать свою землю , свои дома , все то что у вас есть ,будете до кончины своей убирать снег и гавно . Такой удел рабов . Сдавшихся солдат- уничтожат , или кастрируют ....... пообщайтесь с военнопленными ....и тоже пошлют убирать снег и гавно . Успех ,,, , то что тебя посылают то на дронщика учиться ,то на "шахтера" , то на дрочильника , еще не означает что ты талантливая царапинка . От тебя просто избавляются , потому что ты доставало . Я тебя предупреждаю о скором убытии из части ....... куда ,расскажет с улыбкой командир .....
Всем остальным скажу так . Вас не пощадят , несмотря на ангельский характер .
andrijk777 написав:Подивіться на трохи подібну фінську війну. Фіни також всрались? Напевно ні. А чому фіни не всрались? Тому що воювали трішки. 3-4 місяці. Повоювали, показали зуби і замирились(втративши територію). Чому ми так не можемо? Я хз. Напевно амбіції деяких патріотів(в тому числі влади) зашкалюють.
может потому что в финской войне для ссср цель была как раз территории(отодвинуть границу от ленинграда) а нашем случае хуйло хочет тупо уничтожить Украину, о чем неоднократно и говорил и "переговоры" с хуйлом на сегодня возможны только в формате капитуляции, о чем он так же прямо говорил Я ответил на ваш вопрос?
ЛАД написав:сосед, который значительно сильнее их, это объективная реальность, от которой никуда не денешься, и с этим надо просто жить и считаться
Я так понимаю что если ваш сосед пьяный амбал скажет вам стать в коленно-локтевую позу вы только смиренно попросите разрешения воспользоваться лубрикантом?
Ваши сексуальные фантазии можете оставить при себе. Если вы мечтаете об этом, то можете найти людей, которые вам помогут. Или важно, чтобы это был именно "сосед пьяный амбал" (не знаю, что для вас важнее - сосед или пьяный), а такого найти не получается?
типово а по суті то? трохи змінимо запитання - тверезий сусід, сильніший за вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї щось - телефон, планшет, ноут, телевізор, машину, квартиру, вирішив просто чмирити вас і вашу сім'ю, бо ви йому не подобаєтеся. ви будете з "этим просто жить и считаться". де саме межа у вище перерахованому, коли ви перестанете "просто жить и считаться"?
Вот то дерьмо , которое вбросил детройт с фейсбука, у вас всех просто отключило мозг .
Путину не нужна ни половина ни часть страны . Ему нужно все . Отдашь хоть немного -отберет все . Поверил хоть в чем то- скрутит и повесит за язык .
По водимому некоторым перепуганным (идиотам ) думающих что они не воевали их не тронут , пришла мысль поверить и сдаться на милость напавшего , потому что они уже выстрадались ?!
Ну нет . Вы обосравшиеся и не желающие защищать свою землю , свои дома , все то что у вас есть ,будете до кончины своей убирать снег и гавно . Такой удел рабов . Сдавшихся солдат- уничтожат , или кастрируют ....... пообщайтесь с военнопленными ....и тоже пошлют убирать снег и гавно . Успех ,,, , то что тебя посылают то на дронщика учиться ,то на "шахтера" , то на дрочильника , еще не означает что ты талантливая царапинка . От тебя просто избавляются , потому что ты доставало . Я тебя предупреждаю о скором убытии из части ....... куда ,расскажет с улыбкой командир .....
Всем остальным скажу так . Вас не пощадят , несмотря на ангельский характер .
Боритесь до конца за свою жизнь и страну .
Написано пафосно. Нажаль війна виграється зброєю а не пафосом.
ЛАД написав:сосед, который значительно сильнее их, это объективная реальность, от которой никуда не денешься, и с этим надо просто жить и считаться
Я так понимаю что если ваш сосед пьяный амбал скажет вам стать в коленно-локтевую позу вы только смиренно попросите разрешения воспользоваться лубрикантом?
Ваши сексуальные фантазии можете оставить при себе. Если вы мечтаете об этом, то можете найти людей, которые вам помогут. Или важно, чтобы это был именно "сосед пьяный амбал" (не знаю, что для вас важнее - сосед или пьяный), а такого найти не получается?
типово а по суті то? трохи змінимо запитання - тверезий сусід, сильніший за вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї щось - телефон, планшет, ноут, телевізор, машину, квартиру, вирішив просто чмирити вас і вашу сім'ю, бо ви йому не подобаєтеся. ви будете з "этим просто жить и считаться". де саме межа у вище перерахованому, коли ви перестанете "просто жить и считаться"?
Прикинь. Жить и считаться. І ось реальні приклади: Тцк-ашники хватають тисячі людей і тянгуть до буса. Що треба робити? Героїчно вмерти чи жити і змиритись?