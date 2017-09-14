RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 98849885988698879888>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 14:53

  andrijk777 написав:
  Прохожий написав:
Я ответил на ваш вопрос?


Ні. Сталін також хотів захопити усю Фінляндію.


Вот то дерьмо , которое вбросил детройт с фейсбука, у вас всех просто отключило мозг .

Путину не нужна ни половина ни часть страны . Ему нужно все .
Отдашь хоть немного -отберет все .
Поверил хоть в чем то- скрутит и повесит за язык .

По водимому некоторым перепуганным (идиотам ) думающих что они не воевали их не тронут , пришла мысль поверить и сдаться на милость напавшего , потому что они уже выстрадались ?!

Ну нет .
Вы обосравшиеся и не желающие защищать свою землю , свои дома , все то что у вас есть ,будете до кончины своей убирать снег и гавно .
Такой удел рабов .
Сдавшихся солдат- уничтожат , или кастрируют ....... пообщайтесь с военнопленными ....и тоже пошлют убирать снег и гавно .
Успех ,,, , то что тебя посылают то на дронщика учиться ,то на "шахтера" , то на дрочильника , еще не означает что ты талантливая царапинка .
От тебя просто избавляются , потому что ты доставало .
Я тебя предупреждаю о скором убытии из части ....... куда ,расскажет с улыбкой командир .....

Всем остальным скажу так .
Вас не пощадят , несмотря на ангельский характер .

Боритесь до конца за свою жизнь и страну .
холява
2
 
Повідомлень: 4806
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4130 раз.
Подякували: 4509 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 15:01

  Прохожий написав:
  andrijk777 написав:Подивіться на трохи подібну фінську війну. Фіни також всрались? Напевно ні. А чому фіни не всрались? Тому що воювали трішки. 3-4 місяці. Повоювали, показали зуби і замирились(втративши територію).
Чому ми так не можемо? Я хз. Напевно амбіції деяких патріотів(в тому числі влади) зашкалюють.

может потому что в финской войне для ссср цель была как раз территории(отодвинуть границу от ленинграда) а нашем случае хуйло хочет тупо уничтожить Украину, о чем неоднократно и говорил
и "переговоры" с хуйлом на сегодня возможны только в формате капитуляции, о чем он так же прямо говорил
Я ответил на ваш вопрос?


Зображення

А над озером Карелію для чого чіпали? 🤔
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2351
З нами з: 24.08.10
Подякував: 114 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 15:09

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Попробовал бы Президент Украины (неважно По или Зе) выполнить Минск или вообще дать независимость ЛДНР. Или подписать какие-то соглашения по Крыму.

Вже пробував. Тільки не Зе і не По. А такий собі Едвард Бенеш. Почиатйте в підручнику історії, чим це закінчилось...

"Проблема" истории в том, что покопавшись в учебниках можно найти пример/контр-пример на абсолютно любой вкус. Так-то и про Франсиско Солано Лопеса можно в підручнику почиать :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 8396
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 15:18

flyman
Ну , ви же з нами , вам ще нема 60 , будем оплічь стояти .
холява
2
 
Повідомлень: 4806
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4130 раз.
Подякували: 4509 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman
Ти так і не відповів мені, що на твою думку треба робити?
Як воювати? На які поступки можна йти на переговорах? На які не можна?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1865
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 15:32

  ЛАД написав:
  Прохожий написав:
  ЛАД написав:сосед, который значительно сильнее их, это объективная реальность, от которой никуда не денешься, и с этим надо просто жить и считаться

Я так понимаю что если ваш сосед пьяный амбал скажет вам стать в коленно-локтевую позу вы только смиренно попросите разрешения воспользоваться лубрикантом?

Ваши сексуальные фантазии можете оставить при себе.
Если вы мечтаете об этом, то можете найти людей, которые вам помогут.
Или важно, чтобы это был именно "сосед пьяный амбал" (не знаю, что для вас важнее - сосед или пьяный), а такого найти не получается?


типово :D а по суті то? трохи змінимо запитання - тверезий сусід, сильніший за вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї щось - телефон, планшет, ноут, телевізор, машину, квартиру, вирішив просто чмирити вас і вашу сім'ю, бо ви йому не подобаєтеся. ви будете з "этим просто жить и считаться". де саме межа у вище перерахованому, коли ви перестанете "просто жить и считаться"?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1495
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 15:34

  холява написав:
  andrijk777 написав:
  Прохожий написав:
Я ответил на ваш вопрос?


Ні. Сталін також хотів захопити усю Фінляндію.


Вот то дерьмо , которое вбросил детройт с фейсбука, у вас всех просто отключило мозг .

Путину не нужна ни половина ни часть страны . Ему нужно все .
Отдашь хоть немного -отберет все .
Поверил хоть в чем то- скрутит и повесит за язык .

По водимому некоторым перепуганным (идиотам ) думающих что они не воевали их не тронут , пришла мысль поверить и сдаться на милость напавшего , потому что они уже выстрадались ?!

Ну нет .
Вы обосравшиеся и не желающие защищать свою землю , свои дома , все то что у вас есть ,будете до кончины своей убирать снег и гавно .
Такой удел рабов .
Сдавшихся солдат- уничтожат , или кастрируют ....... пообщайтесь с военнопленными ....и тоже пошлют убирать снег и гавно .
Успех ,,, , то что тебя посылают то на дронщика учиться ,то на "шахтера" , то на дрочильника , еще не означает что ты талантливая царапинка .
От тебя просто избавляются , потому что ты доставало .
Я тебя предупреждаю о скором убытии из части ....... куда ,расскажет с улыбкой командир .....

Всем остальным скажу так .
Вас не пощадят , несмотря на ангельский характер .

Боритесь до конца за свою жизнь и страну .

Написано пафосно.
Нажаль війна виграється зброєю а не пафосом.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5515
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 15:36

  andrijk777 написав:Написано пафосно.
Нажаль війна виграється зброєю а не пафосом.


то провокаторське знущання а не пафос
fox767676
 
Повідомлень: 2028
З нами з: 13.06.20
Подякував: 309 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

гнида ольгинская
в гданське у племянников переховуется, попугай их кастрацией
видосики как лечить геморорй живыми огирками постит
я тебе алюминевыми огурцами геморой вылечу
fox767676
 
Повідомлень: 2028
З нами з: 13.06.20
Подякував: 309 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 15:44

  wild.tomcat написав:
  Прохожий написав:
  ЛАД написав:сосед, который значительно сильнее их, это объективная реальность, от которой никуда не денешься, и с этим надо просто жить и считаться

Я так понимаю что если ваш сосед пьяный амбал скажет вам стать в коленно-локтевую позу вы только смиренно попросите разрешения воспользоваться лубрикантом?

Ваши сексуальные фантазии можете оставить при себе.
Если вы мечтаете об этом, то можете найти людей, которые вам помогут.
Или важно, чтобы это был именно "сосед пьяный амбал" (не знаю, что для вас важнее - сосед или пьяный), а такого найти не получается?

типово :D а по суті то? трохи змінимо запитання - тверезий сусід, сильніший за вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї щось - телефон, планшет, ноут, телевізор, машину, квартиру, вирішив просто чмирити вас і вашу сім'ю, бо ви йому не подобаєтеся. ви будете з "этим просто жить и считаться". де саме межа у вище перерахованому, коли ви перестанете "просто жить и считаться"?

Прикинь. Жить и считаться.
І ось реальні приклади:
Тцк-ашники хватають тисячі людей і тянгуть до буса.
Що треба робити? Героїчно вмерти чи жити і змиритись?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3347
З нами з: 17.12.22
Подякував: 89 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 98849885988698879888>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobua, Google [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
19 66132
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 вер, 2024 17:43
fler
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 227778
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 715855
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3507)
16.09.2024 16:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.