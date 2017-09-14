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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 16 вер, 2024 15:45
andrijk777 написав: холява написав: andrijk777 написав:
Ні. Сталін також хотів захопити усю Фінляндію.
Вот то дерьмо , которое вбросил детройт с фейсбука, у вас всех просто отключило мозг .
Путину не нужна ни половина ни часть страны . Ему нужно все .
Отдашь хоть немного -отберет все .
Поверил хоть в чем то- скрутит и повесит за язык .
По водимому некоторым перепуганным (идиотам ) думающих что они не воевали их не тронут , пришла мысль поверить и сдаться на милость напавшего , потому что они уже выстрадались ?!
Ну нет .
Вы обосравшиеся и не желающие защищать свою землю , свои дома , все то что у вас есть ,будете до кончины своей убирать снег и гавно .
Такой удел рабов .
Сдавшихся солдат- уничтожат , или кастрируют ....... пообщайтесь с военнопленными ....и тоже пошлют убирать снег и гавно .
Успех ,,, , то что тебя посылают то на дронщика учиться ,то на "шахтера" , то на дрочильника , еще не означает что ты талантливая царапинка .
От тебя просто избавляются , потому что ты доставало .
Я тебя предупреждаю о скором убытии из части ....... куда ,расскажет с улыбкой командир .....
Всем остальным скажу так .
Вас не пощадят , несмотря на ангельский характер .
Боритесь до конца за свою жизнь и страну .
Написано пафосно.
Нажаль війна виграється зброєю а не пафосом.
в першу чергу наявністю вояків, які готові цю зброю використати...
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Додано: Пон 16 вер, 2024 15:48
wild.tomcat написав:
типово
а по суті то? трохи змінимо запитання - тверезий сусід, сильніший за вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї щось - телефон, планшет, ноут, телевізор, машину, квартиру, вирішив просто чмирити вас і вашу сім'ю, бо ви йому не подобаєтеся. ви будете з "этим просто жить и считаться". де саме межа у вище перерахованому, коли ви перестанете "просто жить и считаться"?
Майже усі адекватні люди поступлять так: будуть чинити опір, дзвонити в поліцію, і т.д. Але якщо нічого не поможе то продадуть/обміняють квартиру і переїдуть в іншу.
Тільки неадеквати будуть боротись з ним до кінця.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 15:50
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Попробовал бы Президент Украины (неважно По или Зе) выполнить Минск или вообще дать независимость ЛДНР. Или подписать какие-то соглашения по Крыму.
Вже пробував. Тільки не Зе і не По. А такий собі Едвард Бенеш. Почиатйте в підручнику історії, чим це закінчилось...
1. Одной из причин раздела Чехословакии были ошибки в нац. политике при значительном немецком меньшинстве и наложившийся на это экономический кризис, от которого немцы пострадали значительно сильнее.
2. Чехословакии пришлось отказаться от наиболее сильного и экономически развитого региона.
3. Судеты были хорошей естественной границей + там были оборудованы сильные укрепления.
У нас на востоке не было никаких укреплений, так что стратегически ничего не менялось.
ЛДНР это в основном уголь и, как у нас последние годы писали, добыча там была убыточная и дотационная. Шахты не закрывались в основном из-за социальных последствий. Не берусь судить, насколько это правда, но говорили об этом много. Ну и практики после 2014 показала, что без донецкого угля, Украина довольно спокойно обходилась.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 15:50
wild.tomcat написав:
типово а по суті то? трохи змінимо запитання - тверезий сусід,
Для таких випадків існує поліція, прокуратура та суд.
А по суті підміна взаємовідносин між державами на відносини між громодянами це демагогія рівня "дитячій садок"
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Додано: Пон 16 вер, 2024 15:51
andrijk777 написав:
Написано пафосно.
Нажаль війна виграється зброєю а не пафосом.
..... зовсім забув про пенсіонерів , з органів , та не зїбавших програмистах .
Гадаю що травмуючи друг друга ,будете бити себе у груди і казати що ви перший на форумі хто писав , що не треба чинити опір .
....
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Додано: Пон 16 вер, 2024 15:55
andrijk777 написав: wild.tomcat написав:
типово
а по суті то? трохи змінимо запитання - тверезий сусід, сильніший за вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї щось - телефон, планшет, ноут, телевізор, машину, квартиру, вирішив просто чмирити вас і вашу сім'ю, бо ви йому не подобаєтеся. ви будете з "этим просто жить и считаться". де саме межа у вище перерахованому, коли ви перестанете "просто жить и считаться"?
Майже усі адекватні люди поступлять так: будуть чинити опір, дзвонити в поліцію, і т.д. Але якщо нічого не поможе то продадуть/обміняють квартиру і переїдуть в іншу.
Тільки неадеквати будуть боротись з ним до кінця.
куди в даному випадку може виїхати україна?
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Додано: Пон 16 вер, 2024 16:03
Успіх написав:
Одним словом - тут багато позитиву на нашу користь!
аж 50 штук позитиву:
За місяць ЗСУ отримали від Міноборони лише 50 дронів "Mavic 3T". Раніше їх постачання вимірялося тисячами, - Гудименко
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Додано: Пон 16 вер, 2024 16:06
ЛАД написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
Попробовал бы Президент Украины (неважно По или Зе) выполнить Минск или вообще дать независимость ЛДНР. Или подписать какие-то соглашения по Крыму.
Вже пробував. Тільки не Зе і не По. А такий собі Едвард Бенеш. Почиатйте в підручнику історії, чим це закінчилось...
1. Одной из причин раздела Чехословакии были ошибки в нац. политике при значительном немецком меньшинстве и наложившийся на это экономический кризис, от которого немцы пострадали значительно сильнее.
2. Чехословакии пришлось отказаться от наиболее сильного и экономически развитого региона.
3. Судеты были хорошей естественной границей + там были оборудованы сильные укрепления.
У нас на востоке не было никаких укреплений, так что стратегически ничего не менялось.
ЛДНР это в основном уголь и, как у нас последние годы писали, добыча там была убыточная и дотационная. Шахты не закрывались в основном из-за социальных последствий. Не берусь судить, насколько это правда, но говорили об этом много. Ну и практики после 2014 показала, что без донецкого угля, Украина довольно спокойно обходилась.
Бенеш это по нынешним меркам ултрапорохобот
Неицев гнобил до войны
Мюнхену сопротивлялся, искал запасные варианты с помощью от СССР
На что Англия\Франция сообшили что в этом случае прямо встанут на сторону Германии, как в "крестовый поход против большевизма"
В знак протеста подал в отставку и уехал в Америку на Запад сразу же после Мюнхена
Возглавлял Сопротивление. После войны таки оторвался на немцах, они прям почувствовали как быть евреем при фюрере.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 16:08
sergey_stasyuk555 написав: Успіх написав:
Одним словом - тут багато позитиву на нашу користь!
аж 50 штук позитиву:
За місяць ЗСУ отримали від Міноборони лише 50 дронів "Mavic 3T". Раніше їх постачання вимірялося тисячами, - Гудименко
тому що гроші, економічне броювання і донати нафіг нашим генералам не потрібні
в лондоні місця їм вистачить
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Додано: Пон 16 вер, 2024 16:09
wild.tomcat написав:
..........
...трохи змінимо запитання - тверезий сусід, сильніший за вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї щось - телефон, планшет, ноут, телевізор, машину, квартиру, вирішив просто чмирити вас і вашу сім'ю, бо ви йому не подобаєтеся. ви будете з "этим просто жить и считаться". де саме межа у вище перерахованому, коли ви перестанете "просто жить и считаться"?
Тренироваться - может, станешь сильнее и справишься. Если на это шансов нет, искать оружие, чтобы такой сосед тебя тоже боялся. Ещё вариант - искать друзей(союзников), которые помогут ему противостоять. А до этого, возможно, придётся отдать ему "телефон, планшет...".
Возможен другой вариант - несмотря на то, что он явно сильнее, "героически" попереть на него буром и он вас просто прибьёт, а потом возьмёт всё, что ему надо/хочется.
Тут вспомнили о Бенеше. Но можно вспомнить о Парагвае (тоже вспоминали), а можно о Брестском мире. И, кстати, после решения (вынужденного) Бенеша чешский народ никуда не исчез и сейчас весьма благополучно существует.
А насчёт ЛДНР можно вспомнить и пример той же Чехословакии и её раздела 1 января 1993 года. Ну и ездят теперь словаки на заработки в Чехию.
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