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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 16 вер, 2024 15:48
wild.tomcat написав:
типово
а по суті то? трохи змінимо запитання - тверезий сусід, сильніший за вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї щось - телефон, планшет, ноут, телевізор, машину, квартиру, вирішив просто чмирити вас і вашу сім'ю, бо ви йому не подобаєтеся. ви будете з "этим просто жить и считаться". де саме межа у вище перерахованому, коли ви перестанете "просто жить и считаться"?
Майже усі адекватні люди поступлять так: будуть чинити опір, дзвонити в поліцію, і т.д. Але якщо нічого не поможе то продадуть/обміняють квартиру і переїдуть в іншу.
Тільки неадеквати будуть боротись з ним до кінця.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 15:50
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Попробовал бы Президент Украины (неважно По или Зе) выполнить Минск или вообще дать независимость ЛДНР. Или подписать какие-то соглашения по Крыму.
Вже пробував. Тільки не Зе і не По. А такий собі Едвард Бенеш. Почиатйте в підручнику історії, чим це закінчилось...
1. Одной из причин раздела Чехословакии были ошибки в нац. политике при значительном немецком меньшинстве и наложившийся на это экономический кризис, от которого немцы пострадали значительно сильнее.
2. Чехословакии пришлось отказаться от наиболее сильного и экономически развитого региона.
3. Судеты были хорошей естественной границей + там были оборудованы сильные укрепления.
У нас на востоке не было никаких укреплений, так что стратегически ничего не менялось.
ЛДНР это в основном уголь и, как у нас последние годы писали, добыча там была убыточная и дотационная. Шахты не закрывались в основном из-за социальных последствий. Не берусь судить, насколько это правда, но говорили об этом много. Ну и практики после 2014 показала, что без донецкого угля, Украина довольно спокойно обходилась.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 15:50
wild.tomcat написав:
типово а по суті то? трохи змінимо запитання - тверезий сусід,
Для таких випадків існує поліція, прокуратура та суд.
А по суті підміна взаємовідносин між державами на відносини між громодянами це демагогія рівня "дитячій садок"
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Додано: Пон 16 вер, 2024 15:51
andrijk777 написав:
Написано пафосно.
Нажаль війна виграється зброєю а не пафосом.
..... зовсім забув про пенсіонерів , з органів , та не зїбавших програмистах .
Гадаю що травмуючи друг друга ,будете бити себе у груди і казати що ви перший на форумі хто писав , що не треба чинити опір .
....
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Додано: Пон 16 вер, 2024 15:55
andrijk777 написав: wild.tomcat написав:
типово
а по суті то? трохи змінимо запитання - тверезий сусід, сильніший за вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї щось - телефон, планшет, ноут, телевізор, машину, квартиру, вирішив просто чмирити вас і вашу сім'ю, бо ви йому не подобаєтеся. ви будете з "этим просто жить и считаться". де саме межа у вище перерахованому, коли ви перестанете "просто жить и считаться"?
Майже усі адекватні люди поступлять так: будуть чинити опір, дзвонити в поліцію, і т.д. Але якщо нічого не поможе то продадуть/обміняють квартиру і переїдуть в іншу.
Тільки неадеквати будуть боротись з ним до кінця.
куди в даному випадку може виїхати україна?
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Додано: Пон 16 вер, 2024 16:03
Успіх написав:
Одним словом - тут багато позитиву на нашу користь!
аж 50 штук позитиву:
За місяць ЗСУ отримали від Міноборони лише 50 дронів "Mavic 3T". Раніше їх постачання вимірялося тисячами, - Гудименко
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Додано: Пон 16 вер, 2024 16:06
ЛАД написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
Попробовал бы Президент Украины (неважно По или Зе) выполнить Минск или вообще дать независимость ЛДНР. Или подписать какие-то соглашения по Крыму.
Вже пробував. Тільки не Зе і не По. А такий собі Едвард Бенеш. Почиатйте в підручнику історії, чим це закінчилось...
1. Одной из причин раздела Чехословакии были ошибки в нац. политике при значительном немецком меньшинстве и наложившийся на это экономический кризис, от которого немцы пострадали значительно сильнее.
2. Чехословакии пришлось отказаться от наиболее сильного и экономически развитого региона.
3. Судеты были хорошей естественной границей + там были оборудованы сильные укрепления.
У нас на востоке не было никаких укреплений, так что стратегически ничего не менялось.
ЛДНР это в основном уголь и, как у нас последние годы писали, добыча там была убыточная и дотационная. Шахты не закрывались в основном из-за социальных последствий. Не берусь судить, насколько это правда, но говорили об этом много. Ну и практики после 2014 показала, что без донецкого угля, Украина довольно спокойно обходилась.
Бенеш это по нынешним меркам ултрапорохобот
Неицев гнобил до войны
Мюнхену сопротивлялся, искал запасные варианты с помощью от СССР
На что Англия\Франция сообшили что в этом случае прямо встанут на сторону Германии, как в "крестовый поход против большевизма"
В знак протеста подал в отставку и уехал в Америку на Запад сразу же после Мюнхена
Возглавлял Сопротивление. После войны таки оторвался на немцах, они прям почувствовали как быть евреем при фюрере.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 16:08
sergey_stasyuk555 написав: Успіх написав:
Одним словом - тут багато позитиву на нашу користь!
аж 50 штук позитиву:
За місяць ЗСУ отримали від Міноборони лише 50 дронів "Mavic 3T". Раніше їх постачання вимірялося тисячами, - Гудименко
тому що гроші, економічне броювання і донати нафіг нашим генералам не потрібні
в лондоні місця їм вистачить
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Додано: Пон 16 вер, 2024 16:09
wild.tomcat написав:
..........
...трохи змінимо запитання - тверезий сусід, сильніший за вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї щось - телефон, планшет, ноут, телевізор, машину, квартиру, вирішив просто чмирити вас і вашу сім'ю, бо ви йому не подобаєтеся. ви будете з "этим просто жить и считаться". де саме межа у вище перерахованому, коли ви перестанете "просто жить и считаться"?
Тренироваться - может, станешь сильнее и справишься. Если на это шансов нет, искать оружие, чтобы такой сосед тебя тоже боялся. Ещё вариант - искать друзей(союзников), которые помогут ему противостоять. А до этого, возможно, придётся отдать ему "телефон, планшет...".
Возможен другой вариант - несмотря на то, что он явно сильнее, "героически" попереть на него буром и он вас просто прибьёт, а потом возьмёт всё, что ему надо/хочется.
Тут вспомнили о Бенеше. Но можно вспомнить о Парагвае (тоже вспоминали), а можно о Брестском мире. И, кстати, после решения (вынужденного) Бенеша чешский народ никуда не исчез и сейчас весьма благополучно существует.
А насчёт ЛДНР можно вспомнить и пример той же Чехословакии и её раздела 1 января 1993 года. Ну и ездят теперь словаки на заработки в Чехию.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 16:21
ЛАД написав: andrijk777 написав:
...............
Я б йому відповів так:
Нація не всралась, нація переоцінила свої сили(чи недооцінила суперника).Все-таки є якісь об'єктивні показники воюючих країн: ВВП, промисловість, населення і т.д.
По об'єктивним показникам ми разів в 10 уступаємо РФ.
Ці 2,5 роки ми ще тримались дякуючи мотивованим добровольцям, дякуючи допомозі Заходу, дякуючи що РФ була не готова до нашого опору. І усі ці фактори послаблюються!
А об'єктивні фактори залишаються в силі.
Фактично це все було видно ще в лютому 2022. На що надіялись? Я хз на що. Напевно кожен надіявся на щось своє.
Подивіться на трохи подібну фінську війну. Фіни також всрались? Напевно ні. А чому фіни не всрались? Тому що воювали трішки. 3-4 місяці. Повоювали, показали зуби і замирились(втративши територію).
Чому ми так не можемо? Я хз. Напевно амбіції деяких патріотів(в тому числі влади) зашкалюють.
Может быть потому, что финны никогда не ставили себе задачу разгрома и/или уничтожения СССР. И всегда понимали, что сосед, который значительно сильнее их, это объективная реальность, от которой никуда не денешься, и с этим надо просто жить и считаться, а не доказывать, что пока существует рядом Союз, независимость Финляндии невозможна. Попробовал бы Президент Украины (неважно По или Зе) выполнить Минск или вообще дать независимость ЛДНР. Или подписать какие-то соглашения по Крыму. Я себе представляю, сколько было бы возмущений
, митингов со стороны "активистов
". А, возможно, и новый Майдан.
ЛАД написав: Bobua написав:
.............
Але чомусь у мене стійке відчуття, що ”заградатряди” дуже прискорять створення ЗУНР і перехід Зе в режим “нелегітимності”. А ЗУНР вже по Збручу буде відстрілюватись. Бо там рідна земля людей, що справді не хочуть окупації. На відміну від більшості жителів кримів, ордлів і їм подібних, які самі все це й викликали з пекла...
Думал (надеялся?), что подобные глупости уже в прошлом.
Оказывается, нет.
А переговори оголосити зможе?
Кємську волость віддати зможе?
Вот интересно. С учётом того, что вы написали выше.
Если бы "Кємська волость" была за Збручем, вы бы тоже так писали?Или вы готовы отдать весь "непотріб" восточнее Збруча, где живут, по вашему мнению, "не настоящие украинцы"
?
П -- означає “послідовність”?
Коли я пишу про схід і південь -- воюйте за Україну, або йдіть куди хочете -- з`являється нізвідки слово “непотріб”.
А минає кілька днів, ще хтось пише “втратили то втратили”, і тут вже погані інші особи. Оті “активісти”. Які, ніби-то, не пускають...
То пущать чи не пущать? От в чому питання? 🤔
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