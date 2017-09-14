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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 16 вер, 2024 16:22
sergey_stasyuk555 написав: Успіх написав:
Одним словом - тут багато позитиву на нашу користь!
аж 50 штук позитиву:
За місяць ЗСУ отримали від Міноборони лише 50 дронів "Mavic 3T". Раніше їх постачання вимірялося тисячами, - Гудименко
Вот мне очень интересно, откуда молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко знает объём поставок МО в ЗСУ.
Насколько я понимаю, эти данные даже не дсп, а секретные.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 16:27
ЛАД
а там проходной двор походу, журналисты таскают сканы контрактов по интернету, тендера по строительству оборонных сооружений мусолят, поставки оружия только еще в списках с датами над белгородом не разбрасывают.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 16:28
wild.tomcat написав: andrijk777 написав: wild.tomcat написав:
типово
а по суті то? трохи змінимо запитання - тверезий сусід, сильніший за вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї щось - телефон, планшет, ноут, телевізор, машину, квартиру, вирішив просто чмирити вас і вашу сім'ю, бо ви йому не подобаєтеся. ви будете з "этим просто жить и считаться". де саме межа у вище перерахованому, коли ви перестанете "просто жить и считаться"?
Майже усі адекватні люди поступлять так: будуть чинити опір, дзвонити в поліцію, і т.д. Але якщо нічого не поможе то продадуть/обміняють квартиру і переїдуть в іншу.
Тільки неадеквати будуть боротись з ним до кінця.
куди в даному випадку може виїхати україна?
Вы придумали довольно слабую аналогию, а потом жалуетесь, что сова на глобус плохо налазит
Заменим "вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї" на "жители комуналки" - и ваш вопрос - "куди в даному випадку може виїхати" - внезапно становится не таким уж и сложным
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Додано: Пон 16 вер, 2024 16:29
wild.tomcat написав: andrijk777 написав: wild.tomcat написав:
типово
а по суті то? трохи змінимо запитання - тверезий сусід, сильніший за вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї щось - телефон, планшет, ноут, телевізор, машину, квартиру, вирішив просто чмирити вас і вашу сім'ю, бо ви йому не подобаєтеся. ви будете з "этим просто жить и считаться". де саме межа у вище перерахованому, коли ви перестанете "просто жить и считаться"?
Майже усі адекватні люди поступлять так: будуть чинити опір, дзвонити в поліцію, і т.д. Але якщо нічого не поможе то продадуть/обміняють квартиру і переїдуть в іншу.
Тільки неадеквати будуть боротись з ним до кінця.
куди в даному випадку може виїхати україна?
Америка, Канада, Польща, Німеччина. Я не знаю де краще. Вам потрібно спитати у тих що втекли - вони вам скажуть де краще.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 16:38
холява написав: andrijk777 написав: Прохожий написав:Я ответил на ваш вопрос?
Ні. Сталін також хотів захопити усю Фінляндію.
Вот то дерьмо , которое вбросил детройт с фейсбука, у вас всех просто отключило мозг .
Путину не нужна ни половина ни часть страны . Ему нужно все .
Отдашь хоть немного -отберет все .
Поверил хоть в чем то- скрутит и повесит за язык .
По водимому некоторым перепуганным (идиотам ) думающих что они не воевали их не тронут , пришла мысль поверить и сдаться на милость напавшего , потому что они уже выстрадались ?!
Ну нет .
Вы обосравшиеся и не желающие защищать свою землю , свои дома , все то что у вас есть ,будете до кончины своей убирать снег и гавно .
Такой удел рабов .
Сдавшихся солдат- уничтожат , или кастрируют ....... пообщайтесь с военнопленными ....и тоже пошлют убирать снег и гавно .
Успех ,,, , то что тебя посылают то на дронщика учиться ,то на "шахтера" , то на дрочильника , еще не означает что ты талантливая царапинка .
От тебя просто избавляются , потому что ты доставало .
Я тебя предупреждаю о скором убытии из части ....... куда ,расскажет с улыбкой командир .....
Всем остальным скажу так .
Вас не пощадят , несмотря на ангельский характер .
Боритесь до конца за свою жизнь и страну .
Ви не перекручуйте, як завжди-то.
Детройт не вбросив, а розмістив. Не дерьмо, а думки.
І не з якогось просто Фейсбука, а думки фронтовика, якщо не помиляюсь, не менше героїчного, ніж ви. Якщо не на порядки більше...
Ви хоч можете хоч іноді не перебріхувати-то???
Це просто капець - що не рефлексія, то без брехні ну ніяк.
Що ж ви все намагаєтесь усім рота затулити.
Пишіть свої ... до схочу.
Про племінників особливо цікаво буде почитати.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 16:42
andrijk777 написав:
Америка, Канада, Польща, Німеччина. Я не знаю де краще. Вам потрібно спитати у тих що втекли - вони вам скажуть де краще.
Трошки холодного душу на панікерів у яких за кордоном все буде малина....
1 СОЦІАЛЬНИЙ статус вашої сімї до третього покоління - завжди буде нижчим ніж соціальний статус місцевих ..в порівнянні з статусом який у вас є в Україні.
Тобто тільки внуки отримають права на рівні з місцевими
2 Ваші матеріальні здобутки будуть вищими від аналогічних в Україні в абсолюних цифрах...і нижчими в порівнянні з іншими мешканцями тієї Держави куди ви приїдете.
Розшифрую - в доларах ви заробите більше
Але якщо заробляючи в гривнях Ви входили в кінець списку з 10% найбагатших - то в еміграції в доларах ви потрапите в кращому випадку в кінець списку з 20% найбагатших
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Додано: Пон 16 вер, 2024 16:43
Bobua написав:
..............
П -- означає “послідовність”?
Коли я пишу про схід і південь -- воюйте за Україну, або йдіть куди хочете -- з`являється нізвідки слово “непотріб”.
А минає кілька днів, ще хтось пише “втратили то втратили”, і тут вже погані інші особи. Оті “активісти”. Які, ніби-то, не пускають...
То пущать чи не пущать? От в чому питання? 🤔
Л - означає “логіка”?
Я не говорю, что жители ЛДНР "самі все це й викликали з пекла". И точно так же не обвиняю в этом жителей "за Збручем".
Хотел было написать подробный ответ, но слишком много писать. Потянет, как минимум, на приличную статью.
Остыньте и подумайте сами, может поймете.
А население "ЗУНР" не раз пережило оккупацию и с запада, и с востока. Как бы они не "відстрілювались".
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Додано: Пон 16 вер, 2024 16:43
ЛАД написав: sergey_stasyuk555 написав: Успіх написав:
Одним словом - тут багато позитиву на нашу користь!
аж 50 штук позитиву:
За місяць ЗСУ отримали від Міноборони лише 50 дронів "Mavic 3T". Раніше їх постачання вимірялося тисячами, - Гудименко
Вот мне очень интересно, откуда молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко знает объём поставок МО в ЗСУ.
Насколько я понимаю, эти данные даже не дсп, а секретные.
не знаю звідки він знає і чи правда це.
але до цього була заборона експорту дронів Китаєм,
совпадєніє?
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Додано: Пон 16 вер, 2024 16:47
sergey_stasyuk555 написав:
..........
За місяць ЗСУ отримали від Міноборони лише 50 дронів "Mavic 3T". Раніше їх постачання вимірялося тисячами, - Гудименко
..............
не знаю звідки він знає і чи правда це.
але до цього була заборона експорту дронів Китаєм,
совпадєніє?
Если причина в этом, то, может, не стоит обвинять МО?
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Додано: Пон 16 вер, 2024 16:51
andrijk777 написав: wild.tomcat написав:
типово
а по суті то? трохи змінимо запитання - тверезий сусід, сильніший за вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї щось - телефон, планшет, ноут, телевізор, машину, квартиру, вирішив просто чмирити вас і вашу сім'ю, бо ви йому не подобаєтеся. ви будете з "этим просто жить и считаться". де саме межа у вище перерахованому, коли ви перестанете "просто жить и считаться"?
Майже усі адекватні люди поступлять так: будуть чинити опір, дзвонити в поліцію, і т.д. Але якщо нічого не поможе то продадуть/обміняють квартиру і переїдуть в іншу.
Тільки неадеквати будуть боротись з ним до кінця.
Мене при цих аналогіях про дружину, сусіда, постійно цікавить питання до тих, хто його задає з дивану: ви, коли отаке, на форумах строчите та бізнесом переймаєтесь, ви робите саме вкрай необхідне на момент -- безпосередньо б'єтесь з сусідом, який (оте описане з вами, дружиною робить)?
А зараз саме вкрай необхідні вмотивовані добровільці. Крапка.
Рази три вже питав.
Відповідей нема жодної.
Треба якось визначитися: або є, або нема отакої аналогії.
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