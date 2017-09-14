RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 98869887988898899890 ... 9892>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 16:22

  sergey_stasyuk555 написав:
  Успіх написав:Одним словом - тут багато позитиву на нашу користь!

аж 50 штук позитиву:
За місяць ЗСУ отримали від Міноборони лише 50 дронів "Mavic 3T". Раніше їх постачання вимірялося тисячами, - Гудименко

Вот мне очень интересно, откуда молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко знает объём поставок МО в ЗСУ.
Насколько я понимаю, эти данные даже не дсп, а секретные.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30160
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 16:27

ЛАД

а там проходной двор походу, журналисты таскают сканы контрактов по интернету, тендера по строительству оборонных сооружений мусолят, поставки оружия только еще в списках с датами над белгородом не разбрасывают.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 372
З нами з: 05.08.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 16:28

  wild.tomcat написав:
  andrijk777 написав:
  wild.tomcat написав:типово :D а по суті то? трохи змінимо запитання - тверезий сусід, сильніший за вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї щось - телефон, планшет, ноут, телевізор, машину, квартиру, вирішив просто чмирити вас і вашу сім'ю, бо ви йому не подобаєтеся. ви будете з "этим просто жить и считаться". де саме межа у вище перерахованому, коли ви перестанете "просто жить и считаться"?

Майже усі адекватні люди поступлять так: будуть чинити опір, дзвонити в поліцію, і т.д. Але якщо нічого не поможе то продадуть/обміняють квартиру і переїдуть в іншу.
Тільки неадеквати будуть боротись з ним до кінця.


куди в даному випадку може виїхати україна?

Вы придумали довольно слабую аналогию, а потом жалуетесь, что сова на глобус плохо налазит :)
Заменим "вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї" на "жители комуналки" - и ваш вопрос - "куди в даному випадку може виїхати" - внезапно становится не таким уж и сложным :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 8400
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 16:29

  wild.tomcat написав:
  andrijk777 написав:
  wild.tomcat написав:типово :D а по суті то? трохи змінимо запитання - тверезий сусід, сильніший за вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї щось - телефон, планшет, ноут, телевізор, машину, квартиру, вирішив просто чмирити вас і вашу сім'ю, бо ви йому не подобаєтеся. ви будете з "этим просто жить и считаться". де саме межа у вище перерахованому, коли ви перестанете "просто жить и считаться"?

Майже усі адекватні люди поступлять так: будуть чинити опір, дзвонити в поліцію, і т.д. Але якщо нічого не поможе то продадуть/обміняють квартиру і переїдуть в іншу.
Тільки неадеквати будуть боротись з ним до кінця.


куди в даному випадку може виїхати україна?

Америка, Канада, Польща, Німеччина. Я не знаю де краще. Вам потрібно спитати у тих що втекли - вони вам скажуть де краще.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5516
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 16:38

  холява написав:
  andrijk777 написав:
  Прохожий написав:
Я ответил на ваш вопрос?


Ні. Сталін також хотів захопити усю Фінляндію.


Вот то дерьмо , которое вбросил детройт с фейсбука, у вас всех просто отключило мозг .

Путину не нужна ни половина ни часть страны . Ему нужно все .
Отдашь хоть немного -отберет все .
Поверил хоть в чем то- скрутит и повесит за язык .

По водимому некоторым перепуганным (идиотам ) думающих что они не воевали их не тронут , пришла мысль поверить и сдаться на милость напавшего , потому что они уже выстрадались ?!

Ну нет .
Вы обосравшиеся и не желающие защищать свою землю , свои дома , все то что у вас есть ,будете до кончины своей убирать снег и гавно .
Такой удел рабов .
Сдавшихся солдат- уничтожат , или кастрируют ....... пообщайтесь с военнопленными ....и тоже пошлют убирать снег и гавно .
Успех ,,, , то что тебя посылают то на дронщика учиться ,то на "шахтера" , то на дрочильника , еще не означает что ты талантливая царапинка .
От тебя просто избавляются , потому что ты доставало .
Я тебя предупреждаю о скором убытии из части ....... куда ,расскажет с улыбкой командир .....

Всем остальным скажу так .
Вас не пощадят , несмотря на ангельский характер .

Боритесь до конца за свою жизнь и страну .

Ви не перекручуйте, як завжди-то.
Детройт не вбросив, а розмістив. Не дерьмо, а думки.
І не з якогось просто Фейсбука, а думки фронтовика, якщо не помиляюсь, не менше героїчного, ніж ви. Якщо не на порядки більше...

Ви хоч можете хоч іноді не перебріхувати-то???
Це просто капець - що не рефлексія, то без брехні ну ніяк.

Що ж ви все намагаєтесь усім рота затулити.
Пишіть свої ... до схочу.
Про племінників особливо цікаво буде почитати.
detroytred
 
Повідомлень: 30235
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 16:42

  andrijk777 написав:Америка, Канада, Польща, Німеччина. Я не знаю де краще. Вам потрібно спитати у тих що втекли - вони вам скажуть де краще.
Трошки холодного душу на панікерів у яких за кордоном все буде малина....
1 СОЦІАЛЬНИЙ статус вашої сімї до третього покоління - завжди буде нижчим ніж соціальний статус місцевих ..в порівнянні з статусом який у вас є в Україні.
Тобто тільки внуки отримають права на рівні з місцевими
2 Ваші матеріальні здобутки будуть вищими від аналогічних в Україні в абсолюних цифрах...і нижчими в порівнянні з іншими мешканцями тієї Держави куди ви приїдете.
Розшифрую - в доларах ви заробите більше
Але якщо заробляючи в гривнях Ви входили в кінець списку з 10% найбагатших - то в еміграції в доларах ви потрапите в кращому випадку в кінець списку з 20% найбагатших
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27992
З нами з: 15.01.09
Подякував: 283 раз.
Подякували: 2975 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 16:43

  Bobua написав:..............
П -- означає “послідовність”?

Коли я пишу про схід і південь -- воюйте за Україну, або йдіть куди хочете -- з`являється нізвідки слово “непотріб”.

А минає кілька днів, ще хтось пише “втратили то втратили”, і тут вже погані інші особи. Оті “активісти”. Які, ніби-то, не пускають...

То пущать чи не пущать? От в чому питання? 🤔

Л - означає “логіка”?
Я не говорю, что жители ЛДНР "самі все це й викликали з пекла". И точно так же не обвиняю в этом жителей "за Збручем".
Хотел было написать подробный ответ, но слишком много писать. Потянет, как минимум, на приличную статью. :)
Остыньте и подумайте сами, может поймете.
А население "ЗУНР" не раз пережило оккупацию и с запада, и с востока. Как бы они не "відстрілювались".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30160
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 16:43

  ЛАД написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Успіх написав:Одним словом - тут багато позитиву на нашу користь!

аж 50 штук позитиву:
За місяць ЗСУ отримали від Міноборони лише 50 дронів "Mavic 3T". Раніше їх постачання вимірялося тисячами, - Гудименко

Вот мне очень интересно, откуда молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко знает объём поставок МО в ЗСУ.
Насколько я понимаю, эти данные даже не дсп, а секретные.

не знаю звідки він знає і чи правда це.
але до цього була заборона експорту дронів Китаєм,
совпадєніє?
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 167
З нами з: 21.05.23
Подякував: 23 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 16:47

  sergey_stasyuk555 написав:..........
За місяць ЗСУ отримали від Міноборони лише 50 дронів "Mavic 3T". Раніше їх постачання вимірялося тисячами, - Гудименко

..............
не знаю звідки він знає і чи правда це.
але до цього була заборона експорту дронів Китаєм,
совпадєніє?

Если причина в этом, то, может, не стоит обвинять МО?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30160
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 16:51

  andrijk777 написав:
  wild.tomcat написав:типово :D а по суті то? трохи змінимо запитання - тверезий сусід, сильніший за вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї щось - телефон, планшет, ноут, телевізор, машину, квартиру, вирішив просто чмирити вас і вашу сім'ю, бо ви йому не подобаєтеся. ви будете з "этим просто жить и считаться". де саме межа у вище перерахованому, коли ви перестанете "просто жить и считаться"?

Майже усі адекватні люди поступлять так: будуть чинити опір, дзвонити в поліцію, і т.д. Але якщо нічого не поможе то продадуть/обміняють квартиру і переїдуть в іншу.
Тільки неадеквати будуть боротись з ним до кінця.

Мене при цих аналогіях про дружину, сусіда, постійно цікавить питання до тих, хто його задає з дивану: ви, коли отаке, на форумах строчите та бізнесом переймаєтесь, ви робите саме вкрай необхідне на момент -- безпосередньо б'єтесь з сусідом, який (оте описане з вами, дружиною робить)?
А зараз саме вкрай необхідні вмотивовані добровільці. Крапка.

Рази три вже питав.
Відповідей нема жодної.
Треба якось визначитися: або є, або нема отакої аналогії.
detroytred
 
Повідомлень: 30235
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 98869887988898899890 ... 9892>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Howl, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 66152
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 227778
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 715857
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4248)
16.09.2024 17:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.