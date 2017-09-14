andrijk777 написав:Америка, Канада, Польща, Німеччина. Я не знаю де краще. Вам потрібно спитати у тих що втекли - вони вам скажуть де краще.
Трошки холодного душу на панікерів у яких за кордоном все буде малина.... 1 СОЦІАЛЬНИЙ статус вашої сімї до третього покоління - завжди буде нижчим ніж соціальний статус місцевих ..в порівнянні з статусом який у вас є в Україні. Тобто тільки внуки отримають права на рівні з місцевими 2 Ваші матеріальні здобутки будуть вищими від аналогічних в Україні в абсолюних цифрах...і нижчими в порівнянні з іншими мешканцями тієї Держави куди ви приїдете. Розшифрую - в доларах ви заробите більше Але якщо заробляючи в гривнях Ви входили в кінець списку з 10% найбагатших - то в еміграції в доларах ви потрапите в кращому випадку в кінець списку з 20% найбагатших
Знаю достаточно людей, уехавших на Запад (в разные страны) и не слышал от них жалоб на низкий социальный статус. Хотя вполне могу поверить, что "якщо заробляючи в гривнях Ви входили в кінець списку з 10% найбагатших - то в еміграції в доларах ви потрапите в кращому випадку в кінець списку з 20% найбагатших". Но это большая проблема/горе? Это всё-таки не "кінець списку найбідніших".
P.s. А малины там, конечно, не будет. Так же, как не было её для украинцев, массово эмигрировавших 100 лет назад в Канаду.
За місяць ЗСУ отримали від Міноборони лише 50 дронів "Mavic 3T". Раніше їх постачання вимірялося тисячами, - Гудименко
.............. не знаю звідки він знає і чи правда це. але до цього була заборона експорту дронів Китаєм, совпадєніє?
Если причина в этом, то, может, не стоит обвинять МО?
Варто звинувачувати і мо, і зе-владу. Громадянин зеленський анонсував на 2024 рік мільйон лише ФПВ-дронів від держави (з кітайських комплектуючих). Також громадянин зеленський своїм указом чи наказом створив окремий вид військ - безпілотних систем. Знов таки з китайських комплектуючих. А китайці підгадили: заборонили експорт компонентів. Вина зе-влади, що вона як завжди не мала плану Б. Вина зе-влади в тому, що вона сподівалася на придбання компонентів у потенційного союзника московії (а варіанта Б нема, пам'ятаєте?). Вина зе-влади в тому, що за 2,5 роки великої війни не спромоглися налагодити виробництво двигунів, рам, пропелерів та електроніки для іграшкових дронів. Космічні технології...
detroytred написав:Детройт не вбросив, а розмістив. Не дерьмо, а думки. І не з якогось просто Фейсбука, а думки фронтовика, якщо не помиляюсь, не менше героїчного, ніж ви. Якщо не на порядки більше...
Ви хоч можете хоч іноді не перебріхувати-то??? Це просто капець - що не рефлексія, то без брехні ну ніяк.
Я ЗОВСІМ не герой . Я навіть здригався , як прилітало , я виконував свою роботу .Я досі пострилів лякаюсь .
Мені страшно було коли привозили , чи я їхав за хлопцями з мінно-вибуховими , з ВЧМТ чи ЗЧМТ .... акубаротравмой .... це завжди страшно Но ніколи не здавався . Ти повинен виконувати все що треба по службовим обов,язкам . Як ти чогось не зробиш то поставиш під загрозу життя людини .Розумієте ,ДУХ ?
Той хлопець що писав -здався . ВСЕ . Він , на вашу думку герой ,завбільше мене .Ваабче не проблема . Ви ж не взяли пост солдата що готов до кінця відстоювати Україну ? Ви взяли пост чоловіка , який здався . І не треба писати що я перекрутив ....
andrijk777 написав:Америка, Канада, Польща, Німеччина. Я не знаю де краще. Вам потрібно спитати у тих що втекли - вони вам скажуть де краще.
Трошки холодного душу на панікерів у яких за кордоном все буде малина.... 1 СОЦІАЛЬНИЙ статус вашої сімї до третього покоління - завжди буде нижчим ніж соціальний статус місцевих ..в порівнянні з статусом який у вас є в Україні. Тобто тільки внуки отримають права на рівні з місцевими 2 Ваші матеріальні здобутки будуть вищими від аналогічних в Україні в абсолюних цифрах...і нижчими в порівнянні з іншими мешканцями тієї Держави куди ви приїдете. Розшифрую - в доларах ви заробите більше Але якщо заробляючи в гривнях Ви входили в кінець списку з 10% найбагатших - то в еміграції в доларах ви потрапите в кращому випадку в кінець списку з 20% найбагатших
Знаю достаточно людей, уехавших на Запад (в разные страны) и не слышал от них жалоб на низкий социальный статус. Хотя вполне могу поверить, что "якщо заробляючи в гривнях Ви входили в кінець списку з 10% найбагатших - то в еміграції в доларах ви потрапите в кращому випадку в кінець списку з 20% найбагатших". Но это большая проблема/горе? Это всё-таки не "кінець списку найбідніших".
1 Ви спілкувались з яким відсотком людей виїхавшим на Захід? 2 Коли Ви особисто зробите якусь дурницю.. а - як часто ви про це розповідаєте б - який відсоток розповідей про цю дурницю в різних груп?
Звідси висновок На цьому і будується фантазія про супер-пупер життя на Заході і дуже погане життя в Україні... Як приклад 1 Хто з тут присутніх вважав що в Україні 2000-2024 років населення живе КРАЩЕ ніж в педерації? 2 Хто з тут присутніх у випадку потрапляння в зону бойових дій - крав би унітази і холодильники?
а багаті педераційники - крадуть..при чому через наші терени ВЖЕ пройшло близько 1 млн педераційників..і щось ніхто серед них не бачив таких які б не крали унітази.
Для тих, кого так колбасить від інших думок, які, як би вони не заплющували очі, існують, позитив. Так би мовити, є і друга армія. Де втрати 1%..., навіть поранених лише 3-4%, з яких три чверті повертаються в стрій, а не як у комбата Купола... Там і комбриг 93-ї. З іншими показниками. В них своє бачення...
В одній Армії може бути дві, три, чотири і т.д. різних армій.
холява написав:.......... Боритесь до конца за свою жизнь и страну .
Бороться надо. И "сдаваться на милость напавшего" не нужно и нельзя. Но и "сражаться до конца"... Что считать концом? Вариант Парагвая? Может, попробовать найти какой-то выход из войны раньше? Украина практически не имела своей государственности до 1991 года. Но украинский народ существовал. Сейчас даже не стоит вопрос о потере государственности.
detroytred написав:Детройт не вбросив, а розмістив. Не дерьмо, а думки. І не з якогось просто Фейсбука, а думки фронтовика, якщо не помиляюсь, не менше героїчного, ніж ви. Якщо не на порядки більше...
Ви хоч можете хоч іноді не перебріхувати-то??? Це просто капець - що не рефлексія, то без брехні ну ніяк.
Я ЗОВСІМ не герой . Я навіть здригався , як прилітало , я виконував свою роботу .Я досі пострилів лякаюсь .
Мені страшно було коли привозили , чи я їхав за хлопцями з мінно-вибуховими , з ВЧМТ чи ЗЧМТ .... акубаротравмой .... це завжди страшно Но ніколи не здавався . Ти повинен виконувати все що треба по службовим обов,язкам . Як ти чогось не зробиш то поставиш під загрозу життя людини .Розумієте ,ДУХ ?
Той хлопець що писав -здався . ВСЕ . Він , на вашу думку герой ,завбільше мене .Ваабче не проблема . Ви ж не взяли пост солдата що готов до кінця відстоювати Україну ? Ви взяли пост чоловіка , який здався . І не треба писати що я перекрутив ....
Ви затащили лайно
Да хто ж піддавав сумніву ваш героїчний шлях? Мова була, що більший-менший герой. Герої обидва.
Перекрутили-перекрутили. Де ж він здався-то??? Кому? Ніііт. Він лише НА ВІДМІНУ ВІД ВАС сміливо висказує реалії. І все. Показує реалії. На які ви заплющуєте очі самі, да ще іншим затуляєте.
Один бік медалі на телемарахфоні. Хоча ні!!! Там теж і другий іноді показується. А ви хочете чого? Повної ілюзії?
Що. Вам. Заважає. Хоч. Три тисячі. Постів "солдата що готов до кінця відстоювати Україну". Розміщати? Але ви чомусь про інше пости кнопаєте.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 16 вер, 2024 17:20, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Украина практически не имела своей государственности до 1991 года.
Це відверто неправда. Історію своєї державності Україна веде від Київської Русі, Великого Князівства Литовського (=білоруського), Руського і Жемантійського (країни Балтії), що потім об'єдналися з Польщею і утворили Річ Посполиту (що і значить унія); від Війська Запорізького низового (це назва держави, хоч це може бути неочевидно) ; Гетьманщини. Врешті решт, УНР, яка не встояла у війні з росією. Тож "не мала государствєності" - це брехня і маніпуляція
ДОПОВНЕНО О 23:10. Видання New York Post з посиланням на неназваних співрозмовників в правоохоронних органах повідомило, що агенти Секретної служби помітили біля поля для гольфу чоловіка з автоматом AK-47 і відкрили вогонь. Згодом озброєного чоловіка затримали місцеві поліціянти.