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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 988798889889989098919892>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 16:53

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Америка, Канада, Польща, Німеччина. Я не знаю де краще. Вам потрібно спитати у тих що втекли - вони вам скажуть де краще.
Трошки холодного душу на панікерів у яких за кордоном все буде малина....
1 СОЦІАЛЬНИЙ статус вашої сімї до третього покоління - завжди буде нижчим ніж соціальний статус місцевих ..в порівнянні з статусом який у вас є в Україні.
Тобто тільки внуки отримають права на рівні з місцевими
2 Ваші матеріальні здобутки будуть вищими від аналогічних в Україні в абсолюних цифрах...і нижчими в порівнянні з іншими мешканцями тієї Держави куди ви приїдете.
Розшифрую - в доларах ви заробите більше
Але якщо заробляючи в гривнях Ви входили в кінець списку з 10% найбагатших - то в еміграції в доларах ви потрапите в кращому випадку в кінець списку з 20% найбагатших

Знаю достаточно людей, уехавших на Запад (в разные страны) и не слышал от них жалоб на низкий социальный статус.
Хотя вполне могу поверить, что "якщо заробляючи в гривнях Ви входили в кінець списку з 10% найбагатших - то в еміграції в доларах ви потрапите в кращому випадку в кінець списку з 20% найбагатших". Но это большая проблема/горе? :shock:
Это всё-таки не "кінець списку найбідніших".

P.s. А малины там, конечно, не будет. Так же, как не было её для украинцев, массово эмигрировавших 100 лет назад в Канаду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 16:56

  ЛАД написав:
  sergey_stasyuk555 написав:..........
За місяць ЗСУ отримали від Міноборони лише 50 дронів "Mavic 3T". Раніше їх постачання вимірялося тисячами, - Гудименко

..............
не знаю звідки він знає і чи правда це.
але до цього була заборона експорту дронів Китаєм,
совпадєніє?

Если причина в этом, то, может, не стоит обвинять МО?

Варто звинувачувати і мо, і зе-владу. Громадянин зеленський анонсував на 2024 рік мільйон лише ФПВ-дронів від держави (з кітайських комплектуючих). Також громадянин зеленський своїм указом чи наказом створив окремий вид військ - безпілотних систем. Знов таки з китайських комплектуючих. А китайці підгадили: заборонили експорт компонентів.
Вина зе-влади, що вона як завжди не мала плану Б. Вина зе-влади в тому, що вона сподівалася на придбання компонентів у потенційного союзника московії (а варіанта Б нема, пам'ятаєте?). Вина зе-влади в тому, що за 2,5 роки великої війни не спромоглися налагодити виробництво двигунів, рам, пропелерів та електроніки для іграшкових дронів. Космічні технології...
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 16:58

  detroytred написав:Детройт не вбросив, а розмістив. Не дерьмо, а думки.
І не з якогось просто Фейсбука, а думки фронтовика, якщо не помиляюсь, не менше героїчного, ніж ви. Якщо не на порядки більше...

Ви хоч можете хоч іноді не перебріхувати-то???
Це просто капець - що не рефлексія, то без брехні ну ніяк.


Я ЗОВСІМ не герой .
Я навіть здригався , як прилітало , я виконував свою роботу .Я досі пострилів лякаюсь .

Мені страшно було коли привозили , чи я їхав за хлопцями з мінно-вибуховими , з ВЧМТ чи ЗЧМТ ....
акубаротравмой .... це завжди страшно
Но ніколи не здавався . Ти повинен виконувати все що треба по службовим обов,язкам . Як ти чогось не зробиш то поставиш під загрозу життя людини .Розумієте ,ДУХ ?

Той хлопець що писав -здався . ВСЕ .
Він , на вашу думку герой ,завбільше мене .Ваабче не проблема .
Ви ж не взяли пост солдата що готов до кінця відстоювати Україну ?
Ви взяли пост чоловіка , який здався .
І не треба писати що я перекрутив ....

Ви затащили лайно
холява
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 16:59

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Америка, Канада, Польща, Німеччина. Я не знаю де краще. Вам потрібно спитати у тих що втекли - вони вам скажуть де краще.
Трошки холодного душу на панікерів у яких за кордоном все буде малина....
1 СОЦІАЛЬНИЙ статус вашої сімї до третього покоління - завжди буде нижчим ніж соціальний статус місцевих ..в порівнянні з статусом який у вас є в Україні.
Тобто тільки внуки отримають права на рівні з місцевими
2 Ваші матеріальні здобутки будуть вищими від аналогічних в Україні в абсолюних цифрах...і нижчими в порівнянні з іншими мешканцями тієї Держави куди ви приїдете.
Розшифрую - в доларах ви заробите більше
Але якщо заробляючи в гривнях Ви входили в кінець списку з 10% найбагатших - то в еміграції в доларах ви потрапите в кращому випадку в кінець списку з 20% найбагатших
Знаю достаточно людей, уехавших на Запад (в разные страны) и не слышал от них жалоб на низкий социальный статус.
Хотя вполне могу поверить, что "якщо заробляючи в гривнях Ви входили в кінець списку з 10% найбагатших - то в еміграції в доларах ви потрапите в кращому випадку в кінець списку з 20% найбагатших". Но это большая проблема/горе? :shock:
Это всё-таки не "кінець списку найбідніших".
1 Ви спілкувались з яким відсотком людей виїхавшим на Захід?
2 Коли Ви особисто зробите якусь дурницю..
а - як часто ви про це розповідаєте
б - який відсоток розповідей про цю дурницю в різних груп?


Звідси висновок
На цьому і будується фантазія про супер-пупер життя на Заході і дуже погане життя в Україні...
Як приклад
1 Хто з тут присутніх вважав що в Україні 2000-2024 років населення живе КРАЩЕ ніж в педерації?
2 Хто з тут присутніх у випадку потрапляння в зону бойових дій - крав би унітази і холодильники?

а багаті педераційники - крадуть..при чому через наші терени ВЖЕ пройшло близько 1 млн педераційників..і щось ніхто серед них не бачив таких які б не крали унітази.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 17:04

Для тих, кого так колбасить від інших думок, які, як би вони не заплющували очі, існують, позитив.
Так би мовити, є і друга армія.
Де втрати 1%..., навіть поранених лише 3-4%, з яких три чверті повертаються в стрій, а не як у комбата Купола...
Там і комбриг 93-ї. З іншими показниками.
В них своє бачення...


В одній Армії може бути дві, три, чотири і т.д. різних армій.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 17:06

  холява написав:..........
Боритесь до конца за свою жизнь и страну .

Бороться надо. И "сдаваться на милость напавшего" не нужно и нельзя.
Но и "сражаться до конца"...
Что считать концом? Вариант Парагвая?
Может, попробовать найти какой-то выход из войны раньше?
Украина практически не имела своей государственности до 1991 года.
Но украинский народ существовал.
Сейчас даже не стоит вопрос о потере государственности.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 17:14

  холява написав:
  detroytred написав:Детройт не вбросив, а розмістив. Не дерьмо, а думки.
І не з якогось просто Фейсбука, а думки фронтовика, якщо не помиляюсь, не менше героїчного, ніж ви. Якщо не на порядки більше...

Ви хоч можете хоч іноді не перебріхувати-то???
Це просто капець - що не рефлексія, то без брехні ну ніяк.


Я ЗОВСІМ не герой .
Я навіть здригався , як прилітало , я виконував свою роботу .Я досі пострилів лякаюсь .

Мені страшно було коли привозили , чи я їхав за хлопцями з мінно-вибуховими , з ВЧМТ чи ЗЧМТ ....
акубаротравмой .... це завжди страшно
Но ніколи не здавався . Ти повинен виконувати все що треба по службовим обов,язкам . Як ти чогось не зробиш то поставиш під загрозу життя людини .Розумієте ,ДУХ ?

Той хлопець що писав -здався . ВСЕ .
Він , на вашу думку герой ,завбільше мене .Ваабче не проблема .
Ви ж не взяли пост солдата що готов до кінця відстоювати Україну ?
Ви взяли пост чоловіка , який здався .
І не треба писати що я перекрутив ....

Ви затащили лайно

Да хто ж піддавав сумніву ваш героїчний шлях?
Мова була, що більший-менший герой.
Герої обидва.

Перекрутили-перекрутили.
Де ж він здався-то??? Кому?
Ніііт.
Він лише НА ВІДМІНУ ВІД ВАС сміливо висказує реалії.
І все. Показує реалії. На які ви заплющуєте очі самі, да ще іншим затуляєте.

Один бік медалі на телемарахфоні.
Хоча ні!!! Там теж і другий іноді показується.
А ви хочете чого?
Повної ілюзії?

Що. Вам. Заважає. Хоч. Три тисячі. Постів "солдата що готов до кінця відстоювати Україну". Розміщати?
Але ви чомусь про інше пости кнопаєте.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 16 вер, 2024 17:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сейчас даже не стоит вопрос о потере государственности.

Ну в разі миру без гарантій (вступу в НАТО) втрата державності в форматі Білорусі то питання буквально десятка років.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Украина практически не имела своей государственности до 1991 года.

Це відверто неправда. Історію своєї державності Україна веде від Київської Русі, Великого Князівства Литовського (=білоруського), Руського і Жемантійського (країни Балтії), що потім об'єдналися з Польщею і утворили Річ Посполиту (що і значить унія); від Війська Запорізького низового (це назва держави, хоч це може бути неочевидно) ; Гетьманщини. Врешті решт, УНР, яка не встояла у війні з росією.
Тож "не мала государствєності" - це брехня і маніпуляція
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В связи с покушением на Трампа мне вспомнился мой пост

Re: Напад росії і білорусі на Україну
Добавлено: Пн 22 июл, 2024 18:34

  pesikot написав:Но у Трампа тоже проблемы

И первая его проблема - его трындёж.

Одно только его заявление о том, что "иммигранты поедают домашних животных американцев" чего стоит
Уж трынданул, так всю потужність

  pesikot написав:Вторая проблема гораздо хуже.
Его могут физически устранить или тяжело ранить, ешё до выборов и тогда проблема кандидата станет у респов

У штабі Трампа заявили, що поряд із ним сталася стрілянина. Ймовірного стрільця затримали
ДОПОВНЕНО О 23:10. Видання New York Post з посиланням на неназваних співрозмовників в правоохоронних органах повідомило, що агенти Секретної служби помітили біля поля для гольфу чоловіка з автоматом AK-47 і відкрили вогонь. Згодом озброєного чоловіка затримали місцеві поліціянти.

pesikot
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