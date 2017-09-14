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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 16 вер, 2024 17:21
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
-------------------------andrijk777
Америка, Канада, Польща, Німеччина. Я не знаю де краще. Вам потрібно спитати у тих що втекли - вони вам скажуть де краще.
------------------
Трошки холодного душу на панікерів у яких за кордоном все буде малина....
1 СОЦІАЛЬНИЙ статус вашої сімї до третього покоління - завжди буде нижчим ніж соціальний статус місцевих ..в порівнянні з статусом який у вас є в Україні.
Тобто тільки внуки отримають права на рівні з місцевими
2 Ваші матеріальні здобутки будуть вищими від аналогічних в Україні в абсолюних цифрах...і нижчими в порівнянні з іншими мешканцями тієї Держави куди ви приїдете.
Розшифрую - в доларах ви заробите більше
Але якщо заробляючи в гривнях Ви входили в кінець списку з 10% найбагатших - то в еміграції в доларах ви потрапите в кращому випадку в кінець списку з 20% найбагатших
Знаю достаточно людей, уехавших на Запад (в разные страны) и не слышал от них жалоб на низкий социальный статус.
Хотя вполне могу поверить, что "якщо заробляючи в гривнях Ви входили в кінець списку з 10% найбагатших - то в еміграції в доларах ви потрапите в кращому випадку в кінець списку з 20% найбагатших"
. Но это большая проблема/горе?
Это всё-таки не "кінець списку найбідніших".
1 Ви спілкувались з яким відсотком людей виїхавшим на Захід?
2 Коли Ви особисто зробите якусь дурницю..
а - як часто ви про це розповідаєте
б - який відсоток розповідей про цю дурницю в різних груп?
Звідси висновок
На цьому і будується фантазія про супер-пупер життя на Заході і дуже погане життя в Україні...
Як приклад
1 Хто з тут присутніх вважав що в Україні 2000-2024 років населення живе КРАЩЕ ніж в педерації?
2 Хто з тут присутніх у випадку потрапляння в зону бойових дій - крав би унітази і холодильники?
а багаті педераційники - крадуть..при чому через наші терени ВЖЕ пройшло близько 1 млн педераційників..і щось ніхто серед них не бачив таких які б не крали унітази.
"Про супер-пупер життя на Заході" никто и не говорит. Рая на Земле нет нигде.
Весь "1 млн педераційників" крал унитазы?
В РФ так же, как и в Украине, люди живут по разному. И у нас. по большей части были не москвичи или питерцы или хотя бы люди из крупных городов, а из всякой глухомани, отсталых районов.
Насчёт "дурниць". Я разговаривал с детьми уехавших. И они говорили, как они благодарны родителям, что те их вывезли. Как вы думаете, это доказательство их низкого социального статуса?
И всё же, то, что я сейчас выделил, вы серьёзно считаете большим несчастьем?
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Додано: Пон 16 вер, 2024 17:24
ЛАД написав:
Украина практически не имела своей государственности до 1991 года.
Може досить методичок?
840 - 1240 - Київська Русь , 800 000 км2 , 5 млн населення_______400 років
1100-1300 - Галицько-Волинська
1240-1540 - як частина Великого князівства Литовського
1550-1795 - як частина Речі посполитої....
а тепер опишіть державність педерації?
перша згадка про московію, яка під татарами...потім десь в 1600 році щось зявляється....і те зникає в 1917 і перетворюється в СРСР..де у педераційників та сама юридична влада що й в УРСР...
а після 1991 що рефе , що Україна мають однакову Державність..
То може варто підівчити трошки історії Землі на якій живеш?
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Додано: Пон 16 вер, 2024 17:25
budivelnik написав: andrijk777 написав:
Америка, Канада, Польща, Німеччина. Я не знаю де краще. Вам потрібно спитати у тих що втекли - вони вам скажуть де краще.
Трошки холодного душу на панікерів у яких за кордоном все буде малина....
а кто туда _сейчас_ едет за "малиной"? - едут, в основном, чтоб - как тому отцу троих детей со Львова - ракета в парадное не прилетела. Чтоб бусик по дороге в магаз не встретить. Ещё, говорят, зима приближается...
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Додано: Пон 16 вер, 2024 17:26
ЛАД написав:
Весь "1 млн педераційників" крал унитазы?
Мені достатньо кращих представників які педерація виплекала в своїх глибинах і послала нести світло руССкага міра..
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Додано: Пон 16 вер, 2024 17:28
_hunter написав: budivelnik написав: andrijk777 написав:
Америка, Канада, Польща, Німеччина. Я не знаю де краще. Вам потрібно спитати у тих що втекли - вони вам скажуть де краще.
Трошки холодного душу на панікерів у яких за кордоном все буде малина....
а кто туда _сейчас_ едет за "малиной"? - едут, в основном, чтоб - как тому отцу троих детей со Львова - ракета в парадное не прилетела. Чтоб бусик по дороге в магаз не встретить. Ещё, говорят, зима приближается...
а чому я , батько 4 дітей, який живе в тому ж місті що й батько трьох дітей - не поїхали?
може того що не сцикуни+не просочені отрутою руССкага міра?
ПС
А шукати кращого можна їхати...ніхто й не забороняє..це нормально.
От тільки сермяжна правда життя
За бугром перших 50 років ще гірше ніж дома...
а потім просто міняється територія яка стає домом..і тоді нормально навіть в африці.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 17:28
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Сейчас даже не стоит вопрос о потере государственности.
Ну в разі миру без гарантій (вступу в НАТО) втрата державності в форматі Білорусі то питання буквально десятка років.
Беларусь формально до сих пор независимая держава.
Ну и ваше утверждение достаточно сомнительное.
Финляндия до прошлого года оставалась независимой, не будучи в НАТО.
Лукашенко захотел дешёвую нефть и пр. плюшки, пришлось ограничивать свою независимость.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 17:30
ЛАД написав:
по большей части были не москвичи или питерцы или хотя бы люди из крупных городов, а из всякой глухомани, отсталых районов.
москва - 13 млн
пітер - 5 млн
остальна педерація 122 млн...
То якщо 122 млн - сволота...яка жила так що поїхала вбивати щоб красти унітаз - то що тоді казати про країну..пофіг наскільки добре в ній жили 8% з вЯлІкІх міст.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Пон 16 вер, 2024 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 17:31
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
Трошки холодного душу на панікерів у яких за кордоном все буде малина....
а кто туда _сейчас_ едет за "малиной"? - едут, в основном, чтоб - как тому отцу троих детей со Львова - ракета в парадное не прилетела. Чтоб бусик по дороге в магаз не встретить. Ещё, говорят, зима приближается...
а чому я , батько 4 дітей, який живе в тому ж місті що й батько трьох дітей - не поїхали?
може того що не сцикуни+не просочені отрутою руССкага міра?
[/quote]
понятия не имею почему - возможно риски оценивать не умеете. Но, уверен, вы нам сейчас расскажите.
Ааа - уже
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Додано: Пон 16 вер, 2024 17:33
Faceless написав:
ЛАД написав:Украина практически не имела своей государственности до 1991 года.
Це відверто неправда. Історію своєї державності Україна веде від Київської Русі, Великого Князівства Литовського (=білоруського), Руського і Жемантійського (країни Балтії), що потім об'єдналися з Польщею і утворили Річ Посполиту (що і значить унія); від Війська Запорізького низового (це назва держави, хоч це може бути неочевидно) ; Гетьманщини. Врешті решт, УНР, яка не встояла у війні з росією.
Тож "не мала государствєності" - це брехня і маніпуляція
"брехня і маніпуляція" - то, что вы сейчас написали.
"Историю" можно вести от чего угодно, но Киевская Русь это не государство Украина.
То, что Украина входила в перечисленные вами государства это не самостоятельные украинские образования.
УНР - да. Поэтому и написал: "практически
не имела". Сколько лет просуществовала УНР?
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Додано: Пон 16 вер, 2024 17:35
Faceless написав:
ЛАД написав:Украина практически не имела своей государственности до 1991 года.
Це відверто неправда. Історію своєї державності Україна веде від Київської Русі, Великого Князівства Литовського (=білоруського), Руського і Жемантійського (країни Балтії), що потім об'єдналися з Польщею і утворили Річ Посполиту (що і значить унія); від Війська Запорізького низового (це назва держави, хоч це може бути неочевидно) ; Гетьманщини. Врешті решт, УНР, яка не встояла у війні з росією.
Тож "не мала государствєності" - це брехня і маніпуляція
в курсі історії вкп(б) про це не згадується
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