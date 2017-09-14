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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 16 вер, 2024 17:38
ЛАД
А давай історію вялікай рассеї....у канонічному виконанні
Якщо Київська Русь - не Україна...то пуйло точно з своєю педерацією не має жодного відношення до Київської Русі..
Потім беремо й цікавимось
а - що таке данина
б - чи можна вважати самостійною державою яка платила данину...
і плавно переходимо до мита яке московія платила Кримському хану , яке закінчилось в 1700 році..
Отже 1700 рік це перший рік незалежності російської імперії...
констянтинопольський договір , пуйло перший
А понеже Государство Московское самовластное и свободное Государство есть, дача, которая по се время погодно давана была Крымским Ханам и Крымским Татарам, или прошлая или ныне, впредь да не будет должна от Его священнаго Царскаго Величества Московскаго даватись, ни от наследников его…
Останнім роком імперії став 1917 рік...
а далі знову ж по твоїм методичкам, коли якщо є частиною якоїсь держави то не є самостійною...
то що вийде?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Пон 16 вер, 2024 17:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 17:40
budivelnik написав: ЛАД написав:
Украина практически не имела своей государственности до 1991 года.
Може досить методичок?
840 - 1240 - Київська Русь , 800 000 км2 , 5 млн населення_______400 років
1100-1300 - Галицько-Волинська
1240-1540 - як частина Великого князівства Литовського
1550-1795 - як частина Речі посполитої....
.........
Тогда и
1795 - 1917 - як частина Росс. імперії і Австро-Угорщини;
1917 - 1991 - як частина СРСР.
Но всё это не своя
государственность.
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ЛАД
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Додано: Пон 16 вер, 2024 17:42
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Украина практически не имела своей государственности до 1991 года.
Може досить методичок?
840 - 1240 - Київська Русь , 800 000 км2 , 5 млн населення_______400 років
1100-1300 - Галицько-Волинська
1240-1540 - як частина Великого князівства Литовського
1550-1795 - як частина Речі посполитої....
.........
Тогда и
1795 - 1917 - як частина Росс. імперії і Австро-Угорщини;
1917 - 1991 - як частина СРСР.
Но всё это не своя
государственность.
Без проблем
У нас було 400 років Київської Русі
в московії було 200 років 1700-1917
все інше по вашим методичкам не дає права московії вважатись самостійною державою
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Додано: Пон 16 вер, 2024 17:43
budivelnik написав:
............
За бугром перших 50 років ще гірше ніж дома...
а потім просто міняється територія яка стає домом..і тоді нормально навіть в африці.
А вы пробовали?
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Додано: Пон 16 вер, 2024 17:47
budivelnik написав: andrijk777 написав:
Америка, Канада, Польща, Німеччина. Я не знаю де краще. Вам потрібно спитати у тих що втекли - вони вам скажуть де краще.
Трошки холодного душу на панікерів у яких за кордоном все буде малина....
1 СОЦІАЛЬНИЙ статус вашої сімї до третього покоління - завжди буде нижчим ніж соціальний статус місцевих ..в порівнянні з статусом який у вас є в Україні.
Тобто тільки внуки отримають права на рівні з місцевими
2 Ваші матеріальні здобутки будуть вищими від аналогічних в Україні в абсолюних цифрах...і нижчими в порівнянні з іншими мешканцями тієї Держави куди ви приїдете.
Розшифрую - в доларах ви заробите більше
Але якщо заробляючи в гривнях Ви входили в кінець списку з 10% найбагатших - то в еміграції в доларах ви потрапите в кращому випадку в кінець списку з 20% найбагатших
3. крах долара
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Додано: Пон 16 вер, 2024 17:48
ЛАД написав: Bobua написав:
..............
П -- означає “послідовність”?
Коли я пишу про схід і південь -- воюйте за Україну, або йдіть куди хочете -- з`являється нізвідки слово “непотріб”.
А минає кілька днів, ще хтось пише “втратили то втратили”, і тут вже погані інші особи. Оті “активісти”. Які, ніби-то, не пускають...
То пущать чи не пущать? От в чому питання? 🤔
Л - означає “логіка”?
Я не говорю, что жители ЛДНР "самі все це й викликали з пекла". И точно так же не обвиняю в этом жителей "за Збручем".
Хотел было написать подробный ответ, но слишком много писать. Потянет, как минимум, на приличную статью.
Остыньте и подумайте сами, может поймете.
А население "ЗУНР" не раз пережило оккупацию и с запада, и с востока. Как бы они не "відстрілювались".
цього разу, буряти і все таке, ну ви знаєте, тому повторяти нема змісту
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Додано: Пон 16 вер, 2024 17:49
detroytred написав:
І навіть дозвіл на дальнобій є виставою. Бо до 300, 500 і навіть 700 км. це не дальнобій.
І для ефективності удару його треба було спочатку надати, а не чекати поки рашики підготуються.
Поки більше на виставу схоже...
Матриця...
Може ця вистава для того і робиться щоб без ракет все ж відігнати від лінії фронту авіацію та інші цікаві речі, і ускладнити логістику, що все ж призводить до зменшення ефективності у русні.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 17:50
ЛАД написав: budivelnik написав:
............
За бугром перших 50 років ще гірше ніж дома...
а потім просто міняється територія яка стає домом..і тоді нормально навіть в африці.
А вы пробовали?
Рідна сестра - 25 років живе в Польщі...якихось 70км від рідного Львова... а все одно за бугром...
І хоча не плачеться, але чоловік по пів-року (поляк) в Німеччині на заробітках , дочка з двома внуками на заробітках в Голландії і сестра з сином і дочкою в Польщі...
Мрієте про таке життя для своїх дітей внуків?
я ні
Тому я , моя дружина, мої четверо дітей і онук з невісткою -в Україні.
Троє рідних братів/сестер Дружини , з їхніми 5 дітьми - в Україні.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 17:52
ЛАД написав:
"брехня і маніпуляція" - то, что вы сейчас написали.
"Историю" можно вести от чего угодно, но Киевская Русь это не государство Украина.
То, что Украина входила в перечисленные вами государства это не самостоятельные украинские образования.
Якраз історія державності так і будується. Включаючи і держави, що утворилися як об'єднання інших.
Я ще не все перерахував, Будівельник додав вище.
Це держави, що істували на території сучасної України, з населенням, що говорило українською (відповідно до того часу звісно), з владою з місцевого населення (принаймні переважно). Німці якось не цураються вести історію своєї державності від Священної Римської Імперії, хоча вона аж ніяк не була "самостоятєльним немєцкім образованієм". Період перших національних держав в Європі припав десь на 17ст, (і тут доречі Україна стала з Нідерландами однією з перших національних держав), то за вашою концепцією свою державність вони можуть вести тільки з того часу?
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Додано: Пон 16 вер, 2024 17:54
_Mykola_ написав: detroytred написав:
І навіть дозвіл на дальнобій є виставою. Бо до 300, 500 і навіть 700 км. це не дальнобій.
І для ефективності удару його треба було спочатку надати, а не чекати поки рашики підготуються.
Поки більше на виставу схоже...
Матриця...
Може ця вистава для того і робиться щоб без ракет все ж відігнати від лінії фронту авіацію та інші цікаві речі, і ускладнити логістику, що все ж призводить до зменшення ефективності у русні.
Слушна думка.
Але інший рівень ефективності за умов, щоб були реальні дозволи і засоби ураження 300, 500 і 700+ км.
До речі, розмін відбувся.
Відігнати повинні були Ф-16. Ефективно відігнати. Щоб не кабили.
Замість них відігнали ракети. По розташуванню ЛА. Тобто менш ефективно. Але ракетами можна по кп і т.д.
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