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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 16 вер, 2024 18:01
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
............
За бугром перших 50 років ще гірше ніж дома...
а потім просто міняється територія яка стає домом..і тоді нормально навіть в африці.
А вы пробовали?
Рідна сестра - 25 років живе в Польщі...якихось 70км від рідного Львова... а все одно за бугром...
І хоча не плачеться, але чоловік по пів-року (поляк) в Німеччині на заробітках , дочка з двома внуками на заробітках в Голландії і сестра з сином і дочкою в Польщі...
Глобализация.
Тем более, в рамках ЕС. Там это даже не считается "на заробітках", просто работают в разных странах.
Мрієте про таке життя для своїх дітей внуків?
я ні
Тому я , моя дружина, мої четверо дітей і онук з невісткою -в Україні.
Троє рідних братів/сестер Дружини , з їхніми 5 дітьми - в Україні.
Я знаю семьи, где все живут в одном городе. но знаю и такие, которые живут в разных странах.
Хотел бы я так жить? Нет.
Но если бы дети сказали, что нашли хорошую работу в другой стране и уезжают, удерживать бы не стал.
В конце концов, в скольких семьях дети вырастали и уезжали в другой город даже в советские времена? Достаточно частый случай. Чем это отличается?
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Додано: Пон 16 вер, 2024 18:01
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
............
За бугром перших 50 років ще гірше ніж дома...
а потім просто міняється територія яка стає домом..і тоді нормально навіть в африці.
А вы пробовали?
Рідна сестра - 25 років живе в Польщі...якихось 70км від рідного Львова... а все одно за бугром...
І хоча не плачеться, але чоловік по пів-року (поляк) в Німеччині на заробітках , дочка з двома внуками на заробітках в Голландії і сестра з сином і дочкою в Польщі...
...
Тому я , моя дружина, мої четверо дітей і онук з невісткою -в Україні.
Троє рідних братів/сестер Дружини , з їхніми 5 дітьми - в Україні.
И что -- за 25 лет таких пэкэльных борошон так на Родину никто и не вернулся? -- как вы это объясняете?
Не допускаете, что это -- одно из немногих исключений: учитывая миграционный тренд последних где-то 30ти лет?
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Додано: Пон 16 вер, 2024 18:03
ЛАД написав: холява написав:
..........
Боритесь до конца за свою жизнь и страну .
Бороться надо. И "сдаваться на милость напавшего" не нужно и нельзя.
Но и "сражаться до конца"...
Что считать концом? Вариант Парагвая?
Может, попробовать найти какой-то выход из войны раньше?
Украина практически не имела своей государственности до 1991 года.
Но украинский народ существовал.
Сейчас даже не стоит вопрос о потере государственности.
тут переконують, після "капітуалції" ЗСУ буде таке як 21.02.22
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Додано: Пон 16 вер, 2024 18:23
sergey_stasyuk555 написав:
не знаю звідки він знає і чи правда це.
але до цього була заборона експорту дронів Китаєм,
совпадєніє?
Ця "заборона" успішно обходиться через інші країни, і поштових операторів, все їде як і їхало, трішки довше, але їде.
Тут інша проблема малюється зі сторони гетьманцева і Ко, закон про три колоски
, оподаткування 30% податком поштових відправлень вище 45 евро, що зменшить автоматично кількість вироблених і куплених волонтерами.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 18:29
Историю
Faceless написав: ЛАД написав:
"брехня і маніпуляція" - то, что вы сейчас написали.
"Историю" можно вести от чего угодно, но Киевская Русь это не государство Украина.
То, что Украина входила в перечисленные вами государства это не самостоятельные украинские образования.
Якраз історія державності так і будується. Включаючи і держави, що утворилися як об'єднання інших.
Я ще не все перерахував, Будівельник додав вище.
Це держави, що істували на території сучасної України, з населенням, що говорило українською (відповідно до того часу звісно), з владою з місцевого населення (принаймні переважно). Німці якось не цураються вести історію своєї державності від Священної Римської Імперії, хоча вона аж ніяк не була "самостоятєльним немєцкім образованієм". Період перших національних держав в Європі припав десь на 17ст, (і тут доречі Україна стала з Нідерландами однією з перших національних держав), то за вашою концепцією свою державність вони можуть вести тільки з того часу?
они могут вести хоть с каменного века. Мы, например, с Трипольской культуры.
Свою державність
вони можуть вести тільки з того часу - верно.
Испания входила в состав Римской империи. Тоже будет считать историю государственности
, начиная с Рима?
Обратите внимание, сколько у вас оговорок: язык - звісно, влада - переважно.
Если использовать ваш подход, то и Италия, и Чехия, и даже Франция могут включать Священную Римскую Империю в историю своей государственности.
На мой взгляд, надо чётко разделять историю территории и историю государства. Это достаточно часто смешивается в политических целях.
Сегодняшние итальянцы это далеко не римляне, хотя Муссолини всячески старался представить, что он возрождает именно Римскую империю.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 16 вер, 2024 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 18:33
_Mykola_ написав: sergey_stasyuk555 написав:
не знаю звідки він знає і чи правда це.
але до цього була заборона експорту дронів Китаєм,
совпадєніє?
Ця "заборона" успішно обходиться через інші країни, і поштових операторів, все їде як і їхало, трішки довше, але їде.
Тут інша проблема малюється зі сторони гетьманцева і Ко, закон про три колоски
, оподаткування 30% податком поштових відправлень вище 45 евро, що зменшить автоматично кількість вироблених і куплених волонтерами.
Ну то це ж тільки колись буде і не могло призвести до такого падіння поставок у серпні.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 18:37
ЛАД написав: _Mykola_ написав:
Ця "заборона" успішно обходиться через інші країни, і поштових операторів, все їде як і їхало, трішки довше, але їде.
Тут інша проблема малюється зі сторони гетьманцева і Ко, закон про три колоски
, оподаткування 30% податком поштових відправлень вище 45 евро, що зменшить автоматично кількість вироблених і куплених волонтерами.
Ну то це ж тільки колись буде і не могло призвести до такого падіння поставок у серпні.
Це з фактичного досвіду замовлень складових ПІСЛЯ 01.09.2024 як вступили в дію ці правила. Їде, проходить митниці, і вже приїздить.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 18:47
_Mykola_ написав: ЛАД написав: _Mykola_ написав:
Ця "заборона" успішно обходиться через інші країни, і поштових операторів, все їде як і їхало, трішки довше, але їде.
Тут інша проблема малюється зі сторони гетьманцева і Ко, закон про три колоски
, оподаткування 30% податком поштових відправлень вище 45 евро, що зменшить автоматично кількість вироблених і куплених волонтерами.
Ну то це ж тільки колись буде і не могло призвести до такого падіння поставок у серпні.
Це з фактичного досвіду замовлень складових ПІСЛЯ 01.09.2024 як вступили в дію ці правила. Їде, проходить митниці, і вже приїздить.
Я пропустив.
30% податок це від заявленої вартості відправлення?
Боротьба з імпортом. Можливо, і потрібно, але ж треба було передбачити і виключення.
Але все одно, до такого падіння поставок вже
це б не привело.
Ви не знаєте, чи це насправді так і якщо так, то чим пояснюється?
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Додано: Пон 16 вер, 2024 18:55
ЛАД написав:
Обратите внимание, сколько у вас оговорок: язык - звісно, влада - переважно.
Если использовать ваш подход, то и Италия, и Чехия, и даже Франция могут включать Священную Римскую Империю в историю своей государственности.
А вони включають. Ви може забуваєте, що таке СРІ - це безліч королівств, графств, герцогств і т.п. От зазвичай від них і ведуть. А чим то не історія державності? Не було державно влади? Була. І своя, не окупаційна. Інакше створиться уявлення, що от нізвідки - раз і з'явилися Нідерланди, а до того і не було нічого, якісь графства/герцогства ніпанятні. Та й німецька держава незрозуміло з чого зібралася тоді.
Чи вам Київська Русь не подобається, бо мала спеціфічний адміністративно-політичний устрій? Не феодальна держава, княза з міста можуть і копняками виставить. Галицьке королівство чим не подобається? Титул короля України з того часу існував аж до кінця першої світової війни. А Гетьманшина вам чим не вгодила? Незалежна держава, з своєю зовнішньою політикою.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 18:55
_hunter написав: budivelnik написав: budivelnik написав:
Трошки холодного душу на панікерів у яких за кордоном все буде малина....
а кто туда _сейчас_ едет за "малиной"? - едут, в основном, чтоб - как тому отцу троих детей со Львова - ракета в парадное не прилетела. Чтоб бусик по дороге в магаз не встретить. Ещё, говорят, зима приближается...
а чому я , батько 4 дітей, який живе в тому ж місті що й батько трьох дітей - не поїхали?
може того що не сцикуни+не просочені отрутою руССкага міра?
понятия не имею почему - возможно риски оценивать не умеете. Но, уверен, вы нам сейчас расскажите.
Ааа - уже
Ви певно з заходу країни.
Так от, якби ви побули в напівокупації з дітьми, кожну ніч падаючи з кроваті хапали дітей від ракетних атак викидуючи в коридор, по якому несли дівчину з вивернутими зовні кишками від попадання шрапнелі бпла, то можливо б і виїхали аж гай зашумів.
Доречі, на скільки відомо, дівчина до сих пір не ходить
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