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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9890989198929893

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 18:59

В ніч на 16 вересня у центрі Львова розтрощили кав'ярню «Black Honey», що на вул. Галицькій, 20.
https://crimezone.in.ua/podiji/v-ukrain ... -foto.html

На місце події виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Затриманим виявився 28-річний мешканець Харківщини.

понаїжджало бидлоти... наркотики продають, грабують, дітей гвалтують, майно нищать... і свино-собачим апщаютса

п.с. а хлопаків із заходу бусифікують защіщать іх гарада...
всі жк Львова забиті товстодупими бєженцамі...
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 19:14

  ЛАД написав:Я пропустив.
30% податок це від заявленої вартості відправлення?
Боротьба з імпортом. Можливо, і потрібно, але ж треба було передбачити і виключення.

Це від перевищення митної вартості товару який заїхав на митницю для одного отримувача за день, якщо вартість товару буде 200 евро, то наразі 30% буде від 50 евро перевищення безмитного порогу. Але поштові оператори періодично роблять консолідацію відправлень, і товари замовлені протягом тижня можуть сконсолідуватись у одне відправлення і вартість перевищить безмитний поріг, або митнику щось не сподоюається, і тоді поштові оператори запитують у отримувача платіжні документи і інвойс/скриншот з кабінета на товар, і по ньому нараховують митні платежі. Інколи, цим, зокрема, відмічається Укрпошта, нараховують як заманеться митнику, і потім йдуть претензії і розбірки.
Тому зниження до 45 евро безмитного порогу, практично виведе імпорт запчастин повністю під мито, з усіма наслідками.
  ЛАД написав:Але все одно, до такого падіння поставок вже це б не привело.
Ви не знаєте, чи це насправді так і якщо так, то чим пояснюється?

Мавіки, як возились так і возяться, там інші канали. І, МО все ж почали закуповувати тисячами.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 19:14

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Той хлопець що писав -здався . ВСЕ .
Він , на вашу думку герой ,завбільше мене .Ваабче не проблема .
Ви ж не взяли пост солдата що готов до кінця відстоювати Україну ?
Ви взяли пост чоловіка , який здався .
І не треба писати що я перекрутив ....

Ви не праві. Можна до кінця відстоювати країну.
Але герої закінчилися - переважна більшість попвнення - це прості бусифіковані хлопці. І вони ходять в СЗЧ.
А ще частіше ходять в СЗЧ ті, хто прийшов по повістці в 22. Такі як долярчик.
Майже кожен хоч раз та й задумувався про СЗЧ.
В 1917-18 надто багато пішло в СЗЧ, держава з цим нічого не робила, і ми втратили державу.
І такі ризики є й зараз. Потрібно активніше виловлювати всяких флайманів, мух і чоловіків флер, заміняти ними тих, хто воює з початку війни. Хоча б на кілька років.
І ще треба карати СЗЧешників. І службовців ТЦК за хабарі. Інакше ми ризикуємно знову втратити державність.
P.S. Якщо що - я не про себе, я підписав контракт на 2 роки. Але варто розуміти обєктивну реальність - більшість людей мудаки, а не герої.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 19:20

  sashaqbl написав:P.S. Якщо що - я не про себе, я підписав контракт на 2 роки. Але варто розуміти обєктивну реальність - більшість людей мудаки, а не герої.

На 2 роки? Для рядових було ж 3, для офіцерів 5 та 10 років. Чи щось змінилось?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 19:36

  Бетон написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:а чому я , батько 4 дітей, який живе в тому ж місті що й батько трьох дітей - не поїхали?
може того що не сцикуни+не просочені отрутою руССкага міра?

понятия не имею почему - возможно риски оценивать не умеете. Но, уверен, вы нам сейчас расскажите.
Ааа - уже :D

Ви певно з заходу країни.
Так от, якби ви побули в напівокупації з дітьми, кожну ніч падаючи з кроваті хапали дітей від ракетних атак викидуючи в коридор, по якому несли дівчину з вивернутими зовні кишками від попадання шрапнелі бпла, то можливо б і виїхали аж гай зашумів.
Доречі, на скільки відомо, дівчина до сих пір не ходить

Я там цитирование поломал :oops: - тут починил.
Да, человек со Львова.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 19:38

  холява написав: Успех ,,, , то что тебя посылают то на дронщика учиться ,то на "шахтера" , то на дрочильника , еще не означает что ты талантливая царапинка .
От тебя просто избавляются , потому что ты доставало .
Я тебя предупреждаю о скором убытии из части ....... куда ,расскажет с улыбкой командир .....


Похоже он не допускает мысли, что отцы-командиры не осведомлены о содержании его творчества на форуме. Зачем начальству боец, который озвучивает мысль о самовольном оставлении части.
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