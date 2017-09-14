Додано: Пон 16 вер, 2024 19:45

ЛАД написав: Faceless написав: "брехня і маніпуляція" - то, что вы сейчас написали.

"Историю" можно вести от чего угодно, но Киевская Русь это не государство Украина.

То, что Украина входила в перечисленные вами государства это не самостоятельные украинские образования.

УНР - да. Поэтому и написал: "практически не имела". Сколько лет просуществовала УНР? "брехня і маніпуляція" - то, что вы сейчас написали."Историю" можно вести от чего угодно, но Киевская Русь это не государство Украина.То, что Украина входила в перечисленные вами государства это не самостоятельные украинские образования.УНР - да. Поэтому и написал: "не имела". Сколько лет просуществовала УНР?

Якраз тільки Україна є прямим нащадком Русі, як Італія - Римської імперії, і визначається це місцем розташування метрополії, точкою заснування і розширення. Київ у літописах називають матір'ю міст (переклад "метрополія" з грецького) не просто так. Русь пішла з Києва, міста тисячі човнів у скандинавських сагах. Задовго до міфічного приходу міфічного Рюріка, в "Бертинських анналах" 851 року зафіксовано "Руський каганат" між Аварським і Хазарським, і новий ігрок на міжнародній арені - руси. Вже в 838 році з Києва руси атакували Константинополь на сотнях човнах. Росії не вигідно це поглиблення історії, адже присвоївши історію знищеного Новгорода, їм вигідніше вказувати на етапи Лагоди і Новгорода, та їхня ж археологія спростувала це, на 860-ті роки перша була рибацькою дєрєвушкою в декілька хат, а Новгород лише було засновано і це було село в декілька сотень жителів. Олег з Ігорем прийшов до Києва з вже існуючою руською державою, де здійснив династичний переворот, підступно вбивши Аскольда і Діра. Майже усі російські імперські історики і радянські до 1950-х років вказували, що перша Русь - це Київ, Чернігів, Переяслав. В новгородських літописах зустрічається часто "ходить на Русь", бо до Русі і русі новгородці себе явно не відносили. В російській мові тільки для Русі/України застосовується приставка "на" на відміну від усіх інших материкових держав. Власне тільки після повного підкорення України-Русі, ліквідації Гетьманщини, у 1723 році Петро 1 перейменував її назвою в грецькій вимові свою об'єднану державу. Без України росія - правонаступник максимум ЗахУлуса ("заха алас" - периферія, захолустьє) Золотої Орди.