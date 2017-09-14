ЛАД написав:Я пропустив. 30% податок це від заявленої вартості відправлення? Боротьба з імпортом. Можливо, і потрібно, але ж треба було передбачити і виключення.
Це від перевищення митної вартості товару який заїхав на митницю для одного отримувача за день, якщо вартість товару буде 200 евро, то наразі 30% буде від 50 евро перевищення безмитного порогу. Але поштові оператори періодично роблять консолідацію відправлень, і товари замовлені протягом тижня можуть сконсолідуватись у одне відправлення і вартість перевищить безмитний поріг, або митнику щось не сподоюається, і тоді поштові оператори запитують у отримувача платіжні документи і інвойс/скриншот з кабінета на товар, і по ньому нараховують митні платежі. Інколи, цим, зокрема, відмічається Укрпошта, нараховують як заманеться митнику, і потім йдуть претензії і розбірки. Тому зниження до 45 евро безмитного порогу, практично виведе імпорт запчастин повністю під мито, з усіма наслідками.
ЛАД написав:Але все одно, до такого падіння поставок вже це б не привело. Ви не знаєте, чи це насправді так і якщо так, то чим пояснюється?
Мавіки, як возились так і возяться, там інші канали. І, МО все ж почали закуповувати тисячами.
холява написав:Той хлопець що писав -здався . ВСЕ . Він , на вашу думку герой ,завбільше мене .Ваабче не проблема . Ви ж не взяли пост солдата що готов до кінця відстоювати Україну ? Ви взяли пост чоловіка , який здався . І не треба писати що я перекрутив ....
Ви не праві. Можна до кінця відстоювати країну. Але герої закінчилися - переважна більшість попвнення - це прості бусифіковані хлопці. І вони ходять в СЗЧ. А ще частіше ходять в СЗЧ ті, хто прийшов по повістці в 22. Такі як долярчик. Майже кожен хоч раз та й задумувався про СЗЧ. В 1917-18 надто багато пішло в СЗЧ, держава з цим нічого не робила, і ми втратили державу. І такі ризики є й зараз. Потрібно активніше виловлювати всяких флайманів, мух і чоловіків флер, заміняти ними тих, хто воює з початку війни. Хоча б на кілька років. І ще треба карати СЗЧешників. І службовців ТЦК за хабарі. Інакше ми ризикуємно знову втратити державність. P.S. Якщо що - я не про себе, я підписав контракт на 2 роки. Але варто розуміти обєктивну реальність - більшість людей мудаки, а не герої.
budivelnik написав:а чому я , батько 4 дітей, який живе в тому ж місті що й батько трьох дітей - не поїхали? може того що не сцикуни+не просочені отрутою руССкага міра?
понятия не имею почему - возможно риски оценивать не умеете. Но, уверен, вы нам сейчас расскажите. Ааа - уже
Ви певно з заходу країни. Так от, якби ви побули в напівокупації з дітьми, кожну ніч падаючи з кроваті хапали дітей від ракетних атак викидуючи в коридор, по якому несли дівчину з вивернутими зовні кишками від попадання шрапнелі бпла, то можливо б і виїхали аж гай зашумів. Доречі, на скільки відомо, дівчина до сих пір не ходить
Я там цитирование поломал - тут починил. Да, человек со Львова.
холява написав: Успех ,,, , то что тебя посылают то на дронщика учиться ,то на "шахтера" , то на дрочильника , еще не означает что ты талантливая царапинка . От тебя просто избавляются , потому что ты доставало . Я тебя предупреждаю о скором убытии из части ....... куда ,расскажет с улыбкой командир .....
Похоже он не допускает мысли, что отцы-командиры могут быть осведомлены о содержании его творчества на форуме. Зачем начальству боец, который озвучивает мысль о самовольном оставлении части.
Востаннє редагувалось tumos в Пон 16 вер, 2024 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:"брехня і маніпуляція" - то, что вы сейчас написали. "Историю" можно вести от чего угодно, но Киевская Русь это не государство Украина. То, что Украина входила в перечисленные вами государства это не самостоятельные украинские образования. УНР - да. Поэтому и написал: "практически не имела". Сколько лет просуществовала УНР?
Якраз тільки Україна є прямим нащадком Русі, як Італія - Римської імперії, і визначається це місцем розташування метрополії, точкою заснування і розширення. Київ у літописах називають матір'ю міст (переклад "метрополія" з грецького) не просто так. Русь пішла з Києва, міста тисячі човнів у скандинавських сагах. Задовго до міфічного приходу міфічного Рюріка, в "Бертинських анналах" 851 року зафіксовано "Руський каганат" між Аварським і Хазарським, і новий ігрок на міжнародній арені - руси. Вже в 838 році з Києва руси атакували Константинополь на сотнях човнах. Росії не вигідно це поглиблення історії, адже присвоївши історію знищеного Новгорода, їм вигідніше вказувати на етапи Лагоди і Новгорода, та їхня ж археологія спростувала це, на 860-ті роки перша була рибацькою дєрєвушкою в декілька хат, а Новгород лише було засновано і це було село в декілька сотень жителів. Олег з Ігорем прийшов до Києва з вже існуючою руською державою, де здійснив династичний переворот, підступно вбивши Аскольда і Діра. Майже усі російські імперські історики і радянські до 1950-х років вказували, що перша Русь - це Київ, Чернігів, Переяслав. В новгородських літописах зустрічається часто "ходить на Русь", бо до Русі і русі новгородці себе явно не відносили. В російській мові тільки для Русі/України застосовується приставка "на" на відміну від усіх інших материкових держав. Власне тільки після повного підкорення України-Русі, ліквідації Гетьманщини, у 1723 році Петро 1 перейменував її назвою в грецькій вимові свою об'єднану державу. Без України росія - правонаступник максимум ЗахУлуса ("заха алас" - периферія, захолустьє) Золотої Орди.