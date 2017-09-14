холява написав: Успех ,,, , то что тебя посылают то на дронщика учиться ,то на "шахтера" , то на дрочильника , еще не означает что ты талантливая царапинка . От тебя просто избавляются , потому что ты доставало . Я тебя предупреждаю о скором убытии из части ....... куда ,расскажет с улыбкой командир .....
Похоже он не допускает мысли, что отцы-командиры могут быть осведомлены о содержании его творчества на форуме. Зачем начальству боец, который озвучивает мысль о самовольном оставлении части.
А залишиться-то хто?
Успіх якось давно викладав приблизно розподіл у відсотках хто який (хто аватарить, хто що як). Гадаєте цей розклад змінився в кращий бік? Нормальний Успіх вояк... Тягар тягне... За себе та за інших.
Я гадав, що його в дронщики в якості назавжди з частини випхали (і то! -- лише за те, що зайве в паперах, які заповняв, знає), а виявилося, як відповідального ... щоб відповідального дронщика назад отримати.
А чим дихає в напрямку "ноги в руки" кожен боєць, командири знають або здогадуються. Це складно приховати. Тим паче, що між наміром, думкою і реалізацією величезний проміжок часу. Ще сто разів подумає і сто разів відмовиться. Це як мрія))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 16 вер, 2024 20:28, всього редагувалось 2 разів.
холява написав:Той хлопець що писав -здався . ВСЕ . Він , на вашу думку герой ,завбільше мене .Ваабче не проблема . Ви ж не взяли пост солдата що готов до кінця відстоювати Україну ? Ви взяли пост чоловіка , який здався . І не треба писати що я перекрутив ....
Ви не праві. Можна до кінця відстоювати країну. Але герої закінчилися - переважна більшість попвнення - це прості бусифіковані хлопці. І вони ходять в СЗЧ. А ще частіше ходять в СЗЧ ті, хто прийшов по повістці в 22. Такі як долярчик. Майже кожен хоч раз та й задумувався про СЗЧ. В 1917-18 надто багато пішло в СЗЧ, держава з цим нічого не робила, і ми втратили державу. І такі ризики є й зараз. Потрібно активніше виловлювати всяких флайманів, мух і чоловіків флер, заміняти ними тих, хто воює з початку війни. Хоча б на кілька років. І ще треба карати СЗЧешників. І службовців ТЦК за хабарі. Інакше ми ризикуємно знову втратити державність. P.S. Якщо що - я не про себе, я підписав контракт на 2 роки. Але варто розуміти обєктивну реальність - більшість людей мудаки, а не герої.
Я вже декілька разів пояснив, що не маю мети просувати, що треба робити. Це кожен нехай визначає сам.
А от розглядати реалії -- це можна. Розглядати всі боки, всі сторони, тобто те, що є. Розглядати реальну картинку. Те, що тут різні люди, добре -- бо більше штрихів в картинці. Вона ближче до реальності. Учасники гілки додають, доповнюють. Хто вбачає, що мало позитиву, вперед -- доповнюйте позитивом, який бачите. Хто вважає, що багато негативу, то теж зміщайте баланс позитивом. Ну і викладайте хотєлки, що треба робити. _________________ От така інфа від ВП розміщена на Експресо: *Опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене в травні, показало, що третина українців готова піти на територіальні поступки Росії, якщо це призведе до швидкого припинення війни та збереження незалежності України. Але більш ніж половина населення все ще відкидає ідею поступки землі заради миру.
Раніше опитування, проведене Фондом Карнегі за міжнародний мир, показало, що майже половина українців готова йти на переговори з Росією, але їх кількість різко впала, якщо територіальні поступки будуть поставлені на стіл. Майже дві третини, наприклад, відкинули врегулювання, яке б заморозило "поточні лінії фронту", а 86 % не вірить, що Росія не нападе навіть після підписання мирного договору. Хоча лише 7% заявили, що приєднаються до збройного протесту в разі територіальних поступок, ця кількість більш ніж удвічі зросла серед солдатів і ветеранів — у тому числі тих, хто воював протягом останнього десятиліття і бачив, як російські війська знищували українські міста.* https://espreso.tv/svit-pro-ukrainu-cho ... 6-veresnya
Що таке третина? Да це величезна кількість народу... І динаміка. І що таке, що лише 15% навіть!!вояків та ветеранів готові до збройного протесту? А інші 85% -- що????
З.и. більшість людей і не герої, і не мудаки.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 16 вер, 2024 20:54, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:.......... Боритесь до конца за свою жизнь и страну .
Бороться надо. И "сдаваться на милость напавшего" не нужно и нельзя. Но и "сражаться до конца"... Что считать концом? Вариант Парагвая? Может, попробовать найти какой-то выход из войны раньше? Украина практически не имела своей государственности до 1991 года. Но украинский народ существовал. Сейчас даже не стоит вопрос о потере государственности.
боротися треба доти, поки не з'являться варіанти, відмінні від загибелі.
а з приводу державності - ви не помітили, що зараз державна політика агресора - остаточне вирішення українського питання? це ж прямо обговорюється. на окупованих територіях немає нічого українського. вам, як людині, якій не подобається ні українська мова, ні українська віра - це звісно не проблема. на відміну від інших...
вийшли роз'яснення від міноборони. 50 мавіків за місяць це правда і це по плану! закажуть нові, може до кінця року щось буде.
Агентство оборонных закупок отреагировало на претензии в комментариях под сообщением Гудименко. Сообщается, что в 2024 году Министерство обороны довело до Агентства потребность в закупке 20 тысяч DJI Mavic — 15 тысяч 3E и 5 тысяч 3T. Все закупки осуществлялись через систему Prozorro. С апреля в войска было поставлено более 16 тысяч "мавиков", среди них 3,5 тыс. Mavic 3T. "Поставка остальных 1,5 тыс. DJI Mavic 3T будет происходить до конца октября. К сожалению, имели место случаи, когда победители тендеров через некоторое время отказывались от подписания контракта, или же задерживали поставки. Сейчас вместе с Министерством обороны мы нарабатываем варианты, как избегать рисков, влияющих на ритмичность поставок", — пояснили в Агентстве оборонных закупок. А также добавили, что на прошлой неделе получили дополнительный запрос от Минобороны на контрактирование БпЛА, в частности DJI Mavic 3T. Они будут законтрактованы и поставлены до конца года, пообещали в Агентстве.
detroytred написав:А залишиться-то хто? Успіх якось давно викладав приблизно розподіл у відсотках хто який (хто аватарить, хто що як). Гадаєте цей розклад змінився в кращий бік? Нормальний Успіх вояк... Тягар тягне... За себе та за інших. Я гадав, що його в дронщики в якості назавжди з частини випхали (і то! -- лише за те, що зайве в паперах, які заповняв, знає), а виявилося, як відповідального ... щоб відповідального дронщика назад отримати. А чим дихає в напрямку "ноги в руки" кожен боєць, командири знають або здогадуються. Це складно приховати. Тим паче, що між наміром, думкою і реалізацією величезний проміжок часу. Ще сто разів подумає і сто разів відмовиться. Це як мрія))
Да, пусть командир выбирает между последствиями для него от оставления части бойцом и желанием иметь того, кто тянет службу. )