холява написав:Той хлопець що писав -здався . ВСЕ . Він , на вашу думку герой ,завбільше мене .Ваабче не проблема . Ви ж не взяли пост солдата що готов до кінця відстоювати Україну ? Ви взяли пост чоловіка , який здався . І не треба писати що я перекрутив ....
Ви не праві. Можна до кінця відстоювати країну. Але герої закінчилися - переважна більшість попвнення - це прості бусифіковані хлопці. І вони ходять в СЗЧ. А ще частіше ходять в СЗЧ ті, хто прийшов по повістці в 22. Такі як долярчик. Майже кожен хоч раз та й задумувався про СЗЧ. В 1917-18 надто багато пішло в СЗЧ, держава з цим нічого не робила, і ми втратили державу. І такі ризики є й зараз. Потрібно активніше виловлювати всяких флайманів, мух і чоловіків флер, заміняти ними тих, хто воює з початку війни. Хоча б на кілька років. І ще треба карати СЗЧешників. І службовців ТЦК за хабарі. Інакше ми ризикуємно знову втратити державність. P.S. Якщо що - я не про себе, я підписав контракт на 2 роки. Але варто розуміти обєктивну реальність - більшість людей мудаки, а не герої.
Я вже декілька разів пояснив, що не маю мети просувати, що треба робити. Це кожен нехай визначає сам.
А от розглядати реалії -- це можна. Розглядати всі боки, всі сторони, тобто те, що є. Розглядати реальну картинку. Те, що тут різні люди, добре -- бо більше штрихів в картинці. Вона ближче до реальності. Учасники гілки додають, доповнюють. Хто вбачає, що мало позитиву, вперед -- доповнюйте позитивом, який бачите. Хто вважає, що багато негативу, то теж зміщайте баланс позитивом. Ну і викладайте хотєлки, що треба робити. _________________ От така інфа від ВП розміщена на Експресо: *Опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене в травні, показало, що третина українців готова піти на територіальні поступки Росії, якщо це призведе до швидкого припинення війни та збереження незалежності України. Але більш ніж половина населення все ще відкидає ідею поступки землі заради миру.
Раніше опитування, проведене Фондом Карнегі за міжнародний мир, показало, що майже половина українців готова йти на переговори з Росією, але їх кількість різко впала, якщо територіальні поступки будуть поставлені на стіл. Майже дві третини, наприклад, відкинули врегулювання, яке б заморозило "поточні лінії фронту", а 86 % не вірить, що Росія не нападе навіть після підписання мирного договору. Хоча лише 7% заявили, що приєднаються до збройного протесту в разі територіальних поступок, ця кількість більш ніж удвічі зросла серед солдатів і ветеранів — у тому числі тих, хто воював протягом останнього десятиліття і бачив, як російські війська знищували українські міста.* https://espreso.tv/svit-pro-ukrainu-cho ... 6-veresnya
Що таке третина? Да це величезна кількість народу... І динаміка. І що таке, що лише 15% навіть!!вояків та ветеранів готові до збройного протесту? А інші 85% -- що????
З.и. більшість людей і не герої, і не мудаки.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 16 вер, 2024 20:54, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:.......... Боритесь до конца за свою жизнь и страну .
Бороться надо. И "сдаваться на милость напавшего" не нужно и нельзя. Но и "сражаться до конца"... Что считать концом? Вариант Парагвая? Может, попробовать найти какой-то выход из войны раньше? Украина практически не имела своей государственности до 1991 года. Но украинский народ существовал. Сейчас даже не стоит вопрос о потере государственности.
боротися треба доти, поки не з'являться варіанти, відмінні від загибелі.
а з приводу державності - ви не помітили, що зараз державна політика агресора - остаточне вирішення українського питання? це ж прямо обговорюється. на окупованих територіях немає нічого українського. вам, як людині, якій не подобається ні українська мова, ні українська віра - це звісно не проблема. на відміну від інших...
вийшли роз'яснення від міноборони. 50 мавіків за місяць це правда і це по плану! закажуть нові, може до кінця року щось буде.
Агентство оборонных закупок отреагировало на претензии в комментариях под сообщением Гудименко. Сообщается, что в 2024 году Министерство обороны довело до Агентства потребность в закупке 20 тысяч DJI Mavic — 15 тысяч 3E и 5 тысяч 3T. Все закупки осуществлялись через систему Prozorro. С апреля в войска было поставлено более 16 тысяч "мавиков", среди них 3,5 тыс. Mavic 3T. "Поставка остальных 1,5 тыс. DJI Mavic 3T будет происходить до конца октября. К сожалению, имели место случаи, когда победители тендеров через некоторое время отказывались от подписания контракта, или же задерживали поставки. Сейчас вместе с Министерством обороны мы нарабатываем варианты, как избегать рисков, влияющих на ритмичность поставок", — пояснили в Агентстве оборонных закупок. А также добавили, что на прошлой неделе получили дополнительный запрос от Минобороны на контрактирование БпЛА, в частности DJI Mavic 3T. Они будут законтрактованы и поставлены до конца года, пообещали в Агентстве.
detroytred написав:А залишиться-то хто? Успіх якось давно викладав приблизно розподіл у відсотках хто який (хто аватарить, хто що як). Гадаєте цей розклад змінився в кращий бік? Нормальний Успіх вояк... Тягар тягне... За себе та за інших. Я гадав, що його в дронщики в якості назавжди з частини випхали (і то! -- лише за те, що зайве в паперах, які заповняв, знає), а виявилося, як відповідального ... щоб відповідального дронщика назад отримати. А чим дихає в напрямку "ноги в руки" кожен боєць, командири знають або здогадуються. Це складно приховати. Тим паче, що між наміром, думкою і реалізацією величезний проміжок часу. Ще сто разів подумає і сто разів відмовиться. Це як мрія))
Да, пусть командир выбирает между последствиями для него от оставления части бойцом и желанием иметь того, кто тянет службу. )
Сципион предложил условия мира: Карфаген отказывается от территорий вне Африки, выдаёт все боевые корабли, кроме десяти, не будет воевать без согласия Рима, возвратит Массиниссе его имущество и владения[192]. Эти условия Ганнибал считал нужным принять. По-видимому, он полагал, что если карфагеняне продолжат войну, то будут уничтожены, а в мирный период можно восстановить силы[192]. В Карфагене разгорелись дебаты между сторонниками и противниками мира. Дошло даже до того, что когда некий Гискон говорил перед послами Народного собрания о неприемлемости мира, Ганнибал бесцеремонно стащил его с трибуны, что в те времена было неслыханной дерзостью и неуважением, за что он, испугавшись, извинился[193][194]. Карфагенские послы отправились в Рим, и сенат уполномочил Сципиона заключить мир[195]. В лагере Сципиона договор был скреплён подписями и печатями[196]. Вторая Пуническая война закончилась.
tumos написав:Да, пусть командир выбирает между последствиями для него от оставления части бойцом и желанием иметь того, кто тянет службу. )
У зв'язку з піднятим питанням на цікавий законопроект натрапив:
*Командир, який при виконанні бойового наказу допустив втрату більше половини особового складу підрозділу (частини), має бути покараний не залежно від того, чи був такий наказ явно злочинним.
Таких командирів народні депутати пропонують карати службовим обмеженням на строк до 4 років або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до 4 років, або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років та/або позбавленням військового звання.
Якщо ж командир до того ж віддав явно злочинний наказ, що і привело до таких втрат, позбавлення волі буде безальтернативним — від 7 до 10 років із позбавленням військового звання або пониженням військовослужбовця у військовому званні на один ступінь.
Також до Кримінального кодексу вноситься окрема ст.4262 «Віддання явно злочинного наказу або розпорядження». Причому командир, який віддасть такий наказ в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці так само потрапить за ґрати на строк від 7 до 10 років, незалежно від того, чи понесе його підрозділ втрати в особовому складі.
До речі, явно злочинним пропонується визнавати, зокрема, наказ, виконання якого завідомо неможливе або завідомо призведе до втрат особового складу відповідного підрозділу (частини) понад 50%.* https://zib.com.ua/ua/pda/160430.html
З комчастинами зрозуміло - втратити на одному завданні півбригади дуже малоймовірно. А от командиру відділення, взводу? І фактично автоматично винен..