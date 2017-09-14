Додано: Пон 16 вер, 2024 20:48

sashaqbl написав: холява написав: Той хлопець що писав -здався . ВСЕ .

Він , на вашу думку герой ,завбільше мене .Ваабче не проблема .

Ви ж не взяли пост солдата що готов до кінця відстоювати Україну ?

Ви взяли пост чоловіка , який здався .

І не треба писати що я перекрутив .... Той хлопець що писав -здався . ВСЕ .Він , на вашу думку герой ,завбільше мене .Ваабче не проблема .Ви ж не взяли пост солдата що готов до кінця відстоювати Україну ?Ви взяли пост чоловіка , який здався .І не треба писати що я перекрутив ....

Ви не праві. Можна до кінця відстоювати країну.

Але герої закінчилися - переважна більшість попвнення - це прості бусифіковані хлопці. І вони ходять в СЗЧ.

А ще частіше ходять в СЗЧ ті, хто прийшов по повістці в 22. Такі як долярчик.

Майже кожен хоч раз та й задумувався про СЗЧ.

В 1917-18 надто багато пішло в СЗЧ, держава з цим нічого не робила, і ми втратили державу.

І такі ризики є й зараз. Потрібно активніше виловлювати всяких флайманів, мух і чоловіків флер, заміняти ними тих, хто воює з початку війни. Хоча б на кілька років.

І ще треба карати СЗЧешників. І службовців ТЦК за хабарі. Інакше ми ризикуємно знову втратити державність.

P.S. Якщо що - я не про себе, я підписав контракт на 2 роки. Але варто розуміти обєктивну реальність - більшість людей мудаки, а не герої. Ви не праві. Можна до кінця відстоювати країну.Але герої закінчилися - переважна більшість попвнення - це прості бусифіковані хлопці. І вони ходять в СЗЧ.А ще частіше ходять в СЗЧ ті, хто прийшов по повістці в 22. Такі як долярчик.Майже кожен хоч раз та й задумувався про СЗЧ.В 1917-18 надто багато пішло в СЗЧ, держава з цим нічого не робила, і ми втратили державу.І такі ризики є й зараз. Потрібно активніше виловлювати всяких флайманів, мух і чоловіків флер, заміняти ними тих, хто воює з початку війни. Хоча б на кілька років.І ще треба карати СЗЧешників. І службовців ТЦК за хабарі. Інакше ми ризикуємно знову втратити державність.P.S. Якщо що - я не про себе, я підписав контракт на 2 роки. Але варто розуміти обєктивну реальність - більшість людей мудаки, а не герої.

Я вже декілька разів пояснив, що не маю мети просувати, що треба робити. Це кожен нехай визначає сам.А от розглядати реалії -- це можна.Розглядати всі боки, всі сторони, тобто те, що є.Розглядати реальну картинку.Те, що тут різні люди, добре -- бо більше штрихів в картинці. Вона ближче до реальності. Учасники гілки додають, доповнюють.Хто вбачає, що мало позитиву, вперед -- доповнюйте позитивом, який бачите.Хто вважає, що багато негативу, то теж зміщайте баланс позитивом.Ну і викладайте хотєлки, що треба робити._________________От така інфа від ВП розміщена на Експресо:*Опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене в травні, показало, що третина українців готова піти на територіальні поступки Росії, якщо це призведе до швидкого припинення війни та збереження незалежності України. Але більш ніж половина населення все ще відкидає ідею поступки землі заради миру.Раніше опитування, проведене Фондом Карнегі за міжнародний мир, показало, що майже половина українців готова йти на переговори з Росією, але їх кількість різко впала, якщо територіальні поступки будуть поставлені на стіл. Майже дві третини, наприклад, відкинули врегулювання, яке б заморозило "поточні лінії фронту", а 86 % не вірить, що Росія не нападе навіть після підписання мирного договору. Хоча лише 7% заявили, що приєднаються до збройного протесту в разі територіальних поступок, ця кількість більш ніж удвічі зросла серед солдатів і ветеранів — у тому числі тих, хто воював протягом останнього десятиліття і бачив, як російські війська знищували українські міста.*Що таке третина? Да це величезна кількість народу...І динаміка.І що таке, що лише 15% навіть!!вояків та ветеранів готові до збройного протесту? А інші 85% -- що????З.и. більшість людей і не герої, і не мудаки.