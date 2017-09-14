Додано: Пон 16 вер, 2024 22:47

Faceless написав: ЛАД написав: Обратите внимание, сколько у вас оговорок: язык - звісно, влада - переважно.

Если использовать ваш подход, то и Италия, и Чехия, и даже Франция могут включать Священную Римскую Империю в историю своей государственности. Обратите внимание, сколько у вас оговорок: язык - звісно, влада - переважно.Если использовать ваш подход, то и Италия, и Чехия, и даже Франция могут включать Священную Римскую Империю в историю своей государственности.

А вони включають. Ви може забуваєте, що таке СРІ - це безліч королівств, графств, герцогств і т.п. От зазвичай від них і ведуть. А чим то не історія державності? Не було державно влади? Була. І своя, не окупаційна. Інакше створиться уявлення, що от нізвідки - раз і з'явилися Нідерланди, а до того і не було нічого, якісь графства/герцогства ніпанятні. Та й німецька держава незрозуміло з чого зібралася тоді.

Чи вам Київська Русь не подобається, бо мала спеціфічний адміністративно-політичний устрій? Не феодальна держава, княза з міста можуть і копняками виставить. Галицьке королівство чим не подобається? Титул короля України з того часу існував аж до кінця першої світової війни. А Гетьманшина вам чим не вгодила? Незалежна держава, з своєю зовнішньою політикою. А вони включають. Ви може забуваєте, що таке СРІ - це безліч королівств, графств, герцогств і т.п. От зазвичай від них і ведуть. А чим то не історія державності? Не було державно влади? Була. І своя, не окупаційна. Інакше створиться уявлення, що от нізвідки - раз і з'явилися Нідерланди, а до того і не було нічого, якісь графства/герцогства ніпанятні. Та й німецька держава незрозуміло з чого зібралася тоді.Чи вам Київська Русь не подобається, бо мала спеціфічний адміністративно-політичний устрій? Не феодальна держава, княза з міста можуть і копняками виставить. Галицьке королівство чим не подобається? Титул короля України з того часу існував аж до кінця першої світової війни. А Гетьманшина вам чим не вгодила? Незалежна держава, з своєю зовнішньою політикою.

Наиболее часто используемое определение принадлежит Максу Веберу [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] , который описывает государство как обязательную политическую организацию с централизованным правительством, которая сохраняет монополию на законное применение силы на определенной территории. [ 8 ] [ 9 ] Вебер пишет, что государство «является человеческим сообществом, которое (успешно) претендует на монополию на законное применение физической силы на определенной территории». [ 21 ]



При определении государства важно не путать его с нацией; эта ошибка часто встречается в обычных обсуждениях. Государство относится к политической единице с суверенитетом над определенной территорией. [ 22 ] В то время как государство является скорее «политико-правовой абстракцией», определение нации больше касается политической идентичности и культурных или исторических факторов. [ 22 ] Важно, что нации не обладают организационными характеристиками, такими как географические границы или должностные лица и представители власти, которые есть у государств.

Государство как субъект международного права должно обладать следующими качествами: (a) постоянное население; (b) определенная территория; (c) правительство; и (d) способность вступать в отношения с другими государствами.

первое предложение статьи 3 прямо гласит, что «Политическое существование государства не зависит от признания другими государствами». Это известно как декларативная теория государственности . Она противоречит альтернативной конститутивной теории государственности , согласно которой государство существует лишь постольку, поскольку оно признано другими государствами.





Договаривающиеся государства определенно устанавливают правило своего поведения, а именно четкое обязательство не признавать территориальных приобретений или преимуществ, которые были получены силой, независимо от того, заключается ли это в применении оружия, в угрозе дипломатическими представительствами или в какой-либо другой эффективной принудительной мере.

Статья 11 отражает современную доктрину Стимсона , которая оказала влияние на принципы Устава Организации Объединенных Наций . Важной частью конвенции был запрет на использование военной силы для получения суверенитета. Согласно статье 11 конвенции, [ 2 ]Статья 11 отражает современную доктрину Стимсона , которая оказала влияние на принципы Устава Организации Объединенных Наций .

Ну да.И что общего, например, между историей Галицкого королевства и историей Восточной Украины?Немецкие княжества до объединения Бисмарком тоже имеют достаточно разные истории.Но вообще, спорить можно долго, но бесполезно.К сожалению, не существует какого-то общепринятого определения термина "государство".Но там же приводятся и другие взгляды на государство.В частности, единственное определение государства, принятое в международном документе - Конвенция Монтевидео. Но она подписана всего 19 государствами. причём исключительно американскими.Там, кстати, есть интересные и далеко не общепринятые моменты.Есть и такое:Лично я легче признаю государством Древний Египет или Вавилон, чем смесь германских княжеств или славянских племён.