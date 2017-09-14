detroytred написав:До речі, явно злочинним пропонується визнавати, зокрема, наказ, виконання якого завідомо неможливе або завідомо призведе до втрат особового складу відповідного підрозділу (частини) понад 50%.*
это всё хорошо но кто в этом будет разбираться в масштабах фронта? это ж не один-два случая а сотни. Нужны десятки экспертов, сотни экспертиз в т.ч. по месту предполагаемых нарушений, опрос свидетелей. Проще провести профотбор и профнепригодных командиров отстранить до того как они пустят в расход 50% личного состава.
detroytred написав:До речі, явно злочинним пропонується визнавати, зокрема, наказ, виконання якого завідомо неможливе або завідомо призведе до втрат особового складу відповідного підрозділу (частини) понад 50%.*
это всё хорошо но кто в этом будет разбираться в масштабах фронта? это ж не один-два случая а сотни. Нужны десятки экспертов, сотни экспертиз в т.ч. по месту предполагаемых нарушений, опрос свидетелей. Проще провести профотбор и профнепригодных командиров отстранить до того как они пустят в расход 50% личного состава.
Є така штука (ще з совдепу дуже популярна)) - черга))
wild.tomcat написав:трохи змінимо запитання - тверезий сусід, сильніший за вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї щось - телефон, планшет, ноут, телевізор, машину, квартиру, вирішив просто чмирити вас і вашу сім'ю, бо ви йому не подобаєтеся. ви будете з "этим просто жить и считаться". де саме межа у вище перерахованому, коли ви перестанете "просто жить и считаться"?
думаю многие выберут свалить нафик если полиция бездействует а у самого оружия нету.
ЛАД написав:Обратите внимание, сколько у вас оговорок: язык - звісно, влада - переважно. Если использовать ваш подход, то и Италия, и Чехия, и даже Франция могут включать Священную Римскую Империю в историю своей государственности.
А вони включають. Ви може забуваєте, що таке СРІ - це безліч королівств, графств, герцогств і т.п. От зазвичай від них і ведуть. А чим то не історія державності? Не було державно влади? Була. І своя, не окупаційна. Інакше створиться уявлення, що от нізвідки - раз і з'явилися Нідерланди, а до того і не було нічого, якісь графства/герцогства ніпанятні. Та й німецька держава незрозуміло з чого зібралася тоді. Чи вам Київська Русь не подобається, бо мала спеціфічний адміністративно-політичний устрій? Не феодальна держава, княза з міста можуть і копняками виставить. Галицьке королівство чим не подобається? Титул короля України з того часу існував аж до кінця першої світової війни. А Гетьманшина вам чим не вгодила? Незалежна держава, з своєю зовнішньою політикою.
Ну да. И что общего, например, между историей Галицкого королевства и историей Восточной Украины? Немецкие княжества до объединения Бисмарком тоже имеют достаточно разные истории. Но вообще, спорить можно долго, но бесполезно. К сожалению, не существует какого-то общепринятого определения термина "государство".
Наиболее часто используемое определение принадлежит Максу Веберу [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] , который описывает государство как обязательную политическую организацию с централизованным правительством, которая сохраняет монополию на законное применение силы на определенной территории. [ 8 ] [ 9 ] Вебер пишет, что государство «является человеческим сообществом, которое (успешно) претендует на монополию на законное применение физической силы на определенной территории». [ 21 ]
При определении государства важно не путать его с нацией; эта ошибка часто встречается в обычных обсуждениях. Государство относится к политической единице с суверенитетом над определенной территорией. [ 22 ] В то время как государство является скорее «политико-правовой абстракцией», определение нации больше касается политической идентичности и культурных или исторических факторов. [ 22 ] Важно, что нации не обладают организационными характеристиками, такими как географические границы или должностные лица и представители власти, которые есть у государств.
https://en.wikipedia.org/wiki/State_(polity) Но там же приводятся и другие взгляды на государство. В частности, единственное определение государства, принятое в международном документе - Конвенция Монтевидео. Но она подписана всего 19 государствами. причём исключительно американскими.
Государство как субъект международного права должно обладать следующими качествами: (a) постоянное население; (b) определенная территория; (c) правительство; и (d) способность вступать в отношения с другими государствами.
Там, кстати, есть интересные и далеко не общепринятые моменты.
первое предложение статьи 3 прямо гласит, что «Политическое существование государства не зависит от признания другими государствами». Это известно как декларативная теория государственности . Она противоречит альтернативной конститутивной теории государственности , согласно которой государство существует лишь постольку, поскольку оно признано другими государствами.
Важной частью конвенции был запрет на использование военной силы для получения суверенитета. Согласно статье 11 конвенции, [ 2 ]
Договаривающиеся государства определенно устанавливают правило своего поведения, а именно четкое обязательство не признавать территориальных приобретений или преимуществ, которые были получены силой, независимо от того, заключается ли это в применении оружия, в угрозе дипломатическими представительствами или в какой-либо другой эффективной принудительной мере.
Статья 11 отражает современную доктрину Стимсона , которая оказала влияние на принципы Устава Организации Объединенных Наций .
Лично я легче признаю государством Древний Египет или Вавилон, чем смесь германских княжеств или славянских племён.
В тому числі і за ним. І наврядчи, що там, де черги, превалює задача -- надати обслуговування всім тим, хто в них стоїть. Скільки вспіють..
за пивом очереди помню (других не помню) но пива хватало всем. И в очереди было нескучно. Яркие личности не давали скучать своими байками.
Тоді самі великі черги були за молоком... З бідончиками.
З нещодавнього: *Майже кожен український чоловік бодай раз за своє життя відвідував ТЦК, і майже кожен після свого візиту уникав цієї установи як міг. Бо це черги, черги і ще раз черги без гарантованого результату. * https://texty.org.ua/articles/112965/tc ... skkomativ/ З актуального - за відстрочкою чоловік (має 5 дітей) місяць ходив кожен день замість роботи. І не потрапив би навіть в приміщення (хоч кожного дня записувався в електронну чергу), поки тупо поза чергою нахрапом не пішов, заявив, що він раніше заходящого. Але там не зміг вмовити старшу, яка відповідає за це. Так пішов до вріо начальника і його вже вмовив. Той по-царські гаркнув:*Оксана, зроби!* Оксана дівчатам. Ті за 10 хвилин оформили. Сказали через неділю прийти за результатом.