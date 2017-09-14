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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9892989398949895

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 22:17

  detroytred написав:До речі, явно злочинним пропонується визнавати, зокрема, наказ, виконання якого завідомо неможливе або завідомо призведе до втрат особового складу відповідного підрозділу (частини) понад 50%.*
это всё хорошо но кто в этом будет разбираться в масштабах фронта? это ж не один-два случая а сотни. Нужны десятки экспертов, сотни экспертиз в т.ч. по месту предполагаемых нарушений, опрос свидетелей. Проще провести профотбор и профнепригодных командиров отстранить до того как они пустят в расход 50% личного состава.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 22:20

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:До речі, явно злочинним пропонується визнавати, зокрема, наказ, виконання якого завідомо неможливе або завідомо призведе до втрат особового складу відповідного підрозділу (частини) понад 50%.*
это всё хорошо но кто в этом будет разбираться в масштабах фронта? это ж не один-два случая а сотни. Нужны десятки экспертов, сотни экспертиз в т.ч. по месту предполагаемых нарушений, опрос свидетелей. Проще провести профотбор и профнепригодных командиров отстранить до того как они пустят в расход 50% личного состава.

Є така штука (ще з совдепу дуже популярна)) - черга))
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 22:21

  detroytred написав:Є така штука (ще з совдепу дуже популярна)) - черга))
за пивом?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 22:24

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Є така штука (ще з совдепу дуже популярна)) - черга))
за пивом?

В тому числі і за ним.
І наврядчи, що там, де черги, превалює задача -- надати обслуговування всім тим, хто в них стоїть.
Скільки вспіють..
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 22:30

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Є така штука (ще з совдепу дуже популярна)) - черга))
за пивом?

В тому числі і за ним.
І наврядчи, що там, де черги, превалює задача -- надати обслуговування всім тим, хто в них стоїть.
Скільки вспіють..

за пивом очереди помню (других не помню) но пива хватало всем. И в очереди было нескучно. Яркие личности не давали скучать своими байками.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 22:40

  wild.tomcat написав:трохи змінимо запитання - тверезий сусід, сильніший за вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї щось - телефон, планшет, ноут, телевізор, машину, квартиру, вирішив просто чмирити вас і вашу сім'ю, бо ви йому не подобаєтеся. ви будете з "этим просто жить и считаться". де саме межа у вище перерахованому, коли ви перестанете "просто жить и считаться"?


думаю многие выберут свалить нафик если полиция бездействует а у самого оружия нету.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 22:42

  Shaman написав:в першу чергу наявністю вояків, які готові цю зброю використати...


а як же - в нас зброї тільки для 4 підрозділів з 14 ?
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 22:47

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Обратите внимание, сколько у вас оговорок: язык - звісно, влада - переважно.
Если использовать ваш подход, то и Италия, и Чехия, и даже Франция могут включать Священную Римскую Империю в историю своей государственности.

А вони включають. Ви може забуваєте, що таке СРІ - це безліч королівств, графств, герцогств і т.п. От зазвичай від них і ведуть. А чим то не історія державності? Не було державно влади? Була. І своя, не окупаційна. Інакше створиться уявлення, що от нізвідки - раз і з'явилися Нідерланди, а до того і не було нічого, якісь графства/герцогства ніпанятні. Та й німецька держава незрозуміло з чого зібралася тоді.
Чи вам Київська Русь не подобається, бо мала спеціфічний адміністративно-політичний устрій? Не феодальна держава, княза з міста можуть і копняками виставить. Галицьке королівство чим не подобається? Титул короля України з того часу існував аж до кінця першої світової війни. А Гетьманшина вам чим не вгодила? Незалежна держава, з своєю зовнішньою політикою.

Ну да.
И что общего, например, между историей Галицкого королевства и историей Восточной Украины?
Немецкие княжества до объединения Бисмарком тоже имеют достаточно разные истории.
Но вообще, спорить можно долго, но бесполезно.
К сожалению, не существует какого-то общепринятого определения термина "государство".
Наиболее часто используемое определение принадлежит Максу Веберу [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] , который описывает государство как обязательную политическую организацию с централизованным правительством, которая сохраняет монополию на законное применение силы на определенной территории. [ 8 ] [ 9 ] Вебер пишет, что государство «является человеческим сообществом, которое (успешно) претендует на монополию на законное применение физической силы на определенной территории». [ 21 ]

При определении государства важно не путать его с нацией; эта ошибка часто встречается в обычных обсуждениях. Государство относится к политической единице с суверенитетом над определенной территорией. [ 22 ] В то время как государство является скорее «политико-правовой абстракцией», определение нации больше касается политической идентичности и культурных или исторических факторов. [ 22 ] Важно, что нации не обладают организационными характеристиками, такими как географические границы или должностные лица и представители власти, которые есть у государств.

https://en.wikipedia.org/wiki/State_(polity)
Но там же приводятся и другие взгляды на государство.
В частности, единственное определение государства, принятое в международном документе - Конвенция Монтевидео. Но она подписана всего 19 государствами. причём исключительно американскими.
Государство как субъект международного права должно обладать следующими качествами: (a) постоянное население; (b) определенная территория; (c) правительство; и (d) способность вступать в отношения с другими государствами.

Там, кстати, есть интересные и далеко не общепринятые моменты.
первое предложение статьи 3 прямо гласит, что «Политическое существование государства не зависит от признания другими государствами». Это известно как декларативная теория государственности . Она противоречит альтернативной конститутивной теории государственности , согласно которой государство существует лишь постольку, поскольку оно признано другими государствами.

https://en.wikipedia.org/wiki/Montevideo_Convention
Есть и такое:
Важной частью конвенции был запрет на использование военной силы для получения суверенитета. Согласно статье 11 конвенции, [ 2 ]

Договаривающиеся государства определенно устанавливают правило своего поведения, а именно четкое обязательство не признавать территориальных приобретений или преимуществ, которые были получены силой, независимо от того, заключается ли это в применении оружия, в угрозе дипломатическими представительствами или в какой-либо другой эффективной принудительной мере.

Статья 11 отражает современную доктрину Стимсона , которая оказала влияние на принципы Устава Организации Объединенных Наций .

Лично я легче признаю государством Древний Египет или Вавилон, чем смесь германских княжеств или славянских племён.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 22:50

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:за пивом?

В тому числі і за ним.
І наврядчи, що там, де черги, превалює задача -- надати обслуговування всім тим, хто в них стоїть.
Скільки вспіють..

за пивом очереди помню (других не помню) но пива хватало всем. И в очереди было нескучно. Яркие личности не давали скучать своими байками.

Тоді самі великі черги були за молоком... З бідончиками.

З нещодавнього:
*Майже кожен український чоловік бодай раз за своє життя відвідував ТЦК, і майже кожен після свого візиту уникав цієї установи як міг. Бо це черги, черги і ще раз черги без гарантованого результату. *
https://texty.org.ua/articles/112965/tc ... skkomativ/
З актуального - за відстрочкою чоловік (має 5 дітей) місяць ходив кожен день замість роботи.
І не потрапив би навіть в приміщення (хоч кожного дня записувався в електронну чергу), поки тупо поза чергою нахрапом не пішов, заявив, що він раніше заходящого.
Але там не зміг вмовити старшу, яка відповідає за це.
Так пішов до вріо начальника і його вже вмовив. Той по-царські гаркнув:*Оксана, зроби!*
Оксана дівчатам. Ті за 10 хвилин оформили. Сказали через неділю прийти за результатом.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 22:56

  budivelnik написав:........
а чому я , батько 4 дітей, який живе в тому ж місті що й батько трьох дітей - не поїхали?
може того що не сцикуни+не просочені отрутою руССкага міра?
................

Вот уж "отрута руССкага міра" здесь ни к селу, ни к городу.
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