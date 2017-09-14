detroytred написав:....... Якщо ж командир до того ж віддав явно злочинний наказ, що і привело до таких втрат, позбавлення волі буде безальтернативним — від 7 до 10 років із позбавленням військового звання або пониженням військовослужбовця у військовому званні на один ступінь.
Також до Кримінального кодексу вноситься окрема ст.4262 «Віддання явно злочинного наказу або розпорядження». Причому командир, який віддасть такий наказ в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці так само потрапить за ґрати на строк від 7 до 10 років, незалежно від того, чи понесе його підрозділ втрати в особовому складі.
До речі, явно злочинним пропонується визнавати, зокрема, наказ, виконання якого завідомо неможливе або завідомо призведе до втрат особового складу відповідного підрозділу (частини) понад 50%.* https://zib.com.ua/ua/pda/160430.html
З комчастинами зрозуміло - втратити на одному завданні півбригади дуже малоймовірно. А от командиру відділення, взводу? І фактично автоматично винен..
При таком законе ситуация фильма "Аты-баты, шли солдаты…" становится почти нереальной. Нынешний "младший лейтенант Суслин" должен быть суперсознательным, чтобы не сказать: "Да гори он синим пламенем тот госпиталь, я лучше отступлю". Кстати, реальный похожий случай был под Харьковом в 1943 - взвод истребителей танков под командованием лейтенанта Петра Широнина. Из взвода осталось в живых 6 человек, в т.ч. и сам Широнин (был тяжело ранен). В Харькове есть улица Гвардейцев Широнинцев. 25 человек - Герои Советского Союза. Из них 19 посмертно. Младшему было 20 лет, старшему - 49. Сейчас этого лейтенанта, надо отправить на 4 года в дисбат. Или, как пишет Виталий, отстранить как профнепригодного.
холява написав:Вот то дерьмо , которое вбросил детройт с фейсбука, у вас всех просто отключило мозг .
Путину не нужна ни половина ни часть страны . Ему нужно все . Отдашь хоть немного -отберет все . Поверил хоть в чем то- скрутит и повесит за язык .
По водимому некоторым перепуганным (идиотам ) думающих что они не воевали их не тронут , пришла мысль поверить и сдаться на милость напавшего , потому что они уже выстрадались ?!
Ну нет . Вы обосравшиеся и не желающие защищать свою землю , свои дома , все то что у вас есть ,будете до кончины своей убирать снег и гавно . Такой удел рабов . Сдавшихся солдат- уничтожат , или кастрируют ....... пообщайтесь с военнопленными ....и тоже пошлют убирать снег и гавно . Успех ,,, , то что тебя посылают то на дронщика учиться ,то на "шахтера" , то на дрочильника , еще не означает что ты талантливая царапинка . От тебя просто избавляются , потому что ты доставало . Я тебя предупреждаю о скором убытии из части ....... куда ,расскажет с улыбкой командир .....
Всем остальным скажу так . Вас не пощадят , несмотря на ангельский характер .
Боритесь до конца за свою жизнь и страну .
Написано пафосно. Нажаль війна виграється зброєю а не пафосом.
в першу чергу наявністю вояків, які готові цю зброю використати...
Так в чём проблема? Если вы младше пенса Халявы, покупаете лопаты, ножи или берданки и взяв Прохожего с лубрикантами и кассетой с гейпорно, бежите с угрожающими криками сперва на Васильковку, потом на Мелитополь, потом на Скадовск, а там и Алушта с Севой рядом Или вы как муж николаевской дамы в очках за среднюю ЗРП в регионе, бронированный хитровжаренный инвалид?
холява написав:Боритесь до конца за свою жизнь и страну .
второе никак не связано с первым... те кто свалил из страны как раз свою жизнь и поставили превыше всего.
Хотелось бы посмотреть на подвиг Гастелло в исполнении этого писателя Канистру с напалмом в руки - и под Приморском или Акимовкой сожги как самурай грузовик набитый кадыровцами, лучше два Заодно пенсионный фонд спасибо скажет
wild.tomcat написав:типово а по суті то? трохи змінимо запитання - тверезий сусід, сильніший за вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї щось - телефон, планшет, ноут, телевізор, машину, квартиру, вирішив просто чмирити вас і вашу сім'ю, бо ви йому не подобаєтеся. ви будете з "этим просто жить и считаться". де саме межа у вище перерахованому, коли ви перестанете "просто жить и считаться"?
Майже усі адекватні люди поступлять так: будуть чинити опір, дзвонити в поліцію, і т.д. Але якщо нічого не поможе то продадуть/обміняють квартиру і переїдуть в іншу. Тільки неадеквати будуть боротись з ним до кінця.
Адекватные люди будут думать про это все еще до того как этот сосед попрет на них. Или съедут или ружье купят, собаку, а пока с соседом будут вежливо здороваться а не орать на него "хло", они ж знают что он неадекват, или он с космоса прилетел этот сосед, вчера заехал?
andrijk777 написав:................ Нажаль війна виграється зброєю а не пафосом.
в першу чергу наявністю вояків, які готові цю зброю використати...
Так в чём проблема? .... покупаете лопаты, ножи или берданки и взяв Прохожего с лубрикантами и кассетой с гейпорно, бежите с угрожающими криками сперва на Васильковку, потом на Мелитополь, потом на Скадовск, а там и Алушта с Севой рядом ......
Спасибо барабашову за то, что вас, Shaman, процитировал. Вы у меня в чс, но совсем не из-за глупости. Прочитать такую фразу от вас было неожиданно. "наявність вояків" безусловно нужна. Но воевать без зброї никакие, самые доблестные вояки не смогут. Или вы собираетесь воевать так, как описал барабашов?
budivelnik написав:1 СОЦІАЛЬНИЙ статус вашої сімї до третього покоління - завжди буде нижчим ніж соціальний статус місцевих ..в порівнянні з статусом який у вас є в Україні.
Не согласен. Какой социальный статус у человека которого могут запихать в бусик когда он вышел за хлебом? Когда он переезжает в страну где его не при каких обстоятельствах в бусик не запихают - его социальный статус повышается. Он был в статусе "ресурс" а теперь повысился до "рабочего".