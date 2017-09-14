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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9894989598969897>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 23:10

  холява написав:Боритесь до конца за свою жизнь и страну .


второе никак не связано с первым...
те кто свалил из страны как раз свою жизнь и поставили превыше всего.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 23:52

  detroytred написав:.......
Якщо ж командир до того ж віддав явно злочинний наказ, що і привело до таких втрат, позбавлення волі буде безальтернативним — від 7 до 10 років із позбавленням військового звання або пониженням військовослужбовця у військовому званні на один ступінь.

Також до Кримінального кодексу вноситься окрема ст.4262 «Віддання явно злочинного наказу або розпорядження». Причому командир, який віддасть такий наказ в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці так само потрапить за ґрати на строк від 7 до 10 років, незалежно від того, чи понесе його підрозділ втрати в особовому складі.

До речі, явно злочинним пропонується визнавати, зокрема, наказ, виконання якого завідомо неможливе або завідомо призведе до втрат особового складу відповідного підрозділу (частини) понад 50%.*
https://zib.com.ua/ua/pda/160430.html

З комчастинами зрозуміло - втратити на одному завданні півбригади дуже малоймовірно.
А от командиру відділення, взводу?
І фактично автоматично винен..

При таком законе ситуация фильма "Аты-баты, шли солдаты…" становится почти нереальной.
Нынешний "младший лейтенант Суслин" должен быть суперсознательным, чтобы не сказать: "Да гори он синим пламенем тот госпиталь, я лучше отступлю".
Кстати, реальный похожий случай был под Харьковом в 1943 - взвод истребителей танков под командованием лейтенанта Петра Широнина. Из взвода осталось в живых 6 человек, в т.ч. и сам Широнин (был тяжело ранен). В Харькове есть улица Гвардейцев Широнинцев. 25 человек - Герои Советского Союза. Из них 19 посмертно. Младшему было 20 лет, старшему - 49.
Сейчас этого лейтенанта, надо отправить на 4 года в дисбат. Или, как пишет Виталий, отстранить как профнепригодного.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:03

Зробили себе разом.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:04

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  холява написав:Вот то дерьмо , которое вбросил детройт с фейсбука, у вас всех просто отключило мозг .

Путину не нужна ни половина ни часть страны . Ему нужно все .
Отдашь хоть немного -отберет все .
Поверил хоть в чем то- скрутит и повесит за язык .

По водимому некоторым перепуганным (идиотам ) думающих что они не воевали их не тронут , пришла мысль поверить и сдаться на милость напавшего , потому что они уже выстрадались ?!

Ну нет .
Вы обосравшиеся и не желающие защищать свою землю , свои дома , все то что у вас есть ,будете до кончины своей убирать снег и гавно .
Такой удел рабов .
Сдавшихся солдат- уничтожат , или кастрируют ....... пообщайтесь с военнопленными ....и тоже пошлют убирать снег и гавно .
Успех ,,, , то что тебя посылают то на дронщика учиться ,то на "шахтера" , то на дрочильника , еще не означает что ты талантливая царапинка .
От тебя просто избавляются , потому что ты доставало .
Я тебя предупреждаю о скором убытии из части ....... куда ,расскажет с улыбкой командир .....

Всем остальным скажу так .
Вас не пощадят , несмотря на ангельский характер .

Боритесь до конца за свою жизнь и страну .

Написано пафосно.
Нажаль війна виграється зброєю а не пафосом.

в першу чергу наявністю вояків, які готові цю зброю використати...

Так в чём проблема? Если вы младше пенса Халявы, покупаете лопаты, ножи или берданки и взяв Прохожего с лубрикантами и кассетой с гейпорно, бежите с угрожающими криками сперва на Васильковку, потом на Мелитополь, потом на Скадовск, а там и Алушта с Севой рядом
Или вы как муж николаевской дамы в очках за среднюю ЗРП в регионе, бронированный хитровжаренный инвалид?
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:12

  tester7336 написав:
  холява написав:Боритесь до конца за свою жизнь и страну .


второе никак не связано с первым...
те кто свалил из страны как раз свою жизнь и поставили превыше всего.

Хотелось бы посмотреть на подвиг Гастелло в исполнении этого писателя
Канистру с напалмом в руки - и под Приморском или Акимовкой сожги как самурай грузовик набитый кадыровцами, лучше два
Заодно пенсионный фонд спасибо скажет
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:18

  andrijk777 написав:
  wild.tomcat написав:типово :D а по суті то? трохи змінимо запитання - тверезий сусід, сильніший за вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї щось - телефон, планшет, ноут, телевізор, машину, квартиру, вирішив просто чмирити вас і вашу сім'ю, бо ви йому не подобаєтеся. ви будете з "этим просто жить и считаться". де саме межа у вище перерахованому, коли ви перестанете "просто жить и считаться"?

Майже усі адекватні люди поступлять так: будуть чинити опір, дзвонити в поліцію, і т.д. Але якщо нічого не поможе то продадуть/обміняють квартиру і переїдуть в іншу.
Тільки неадеквати будуть боротись з ним до кінця.


Адекватные люди будут думать про это все еще до того как этот сосед попрет на них. Или съедут или ружье купят, собаку, а пока с соседом будут вежливо здороваться а не орать на него "хло", они ж знают что он неадекват, или он с космоса прилетел этот сосед, вчера заехал?
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:18

  olmyb написав:............
Якраз тільки Україна є прямим нащадком Русі, як Італія - Римської імперії, і визначається це місцем розташування метрополії, точкою заснування і розширення.
...........

Спасибо за краткий экскурс в историю, но речь была совсем не о том, кто чьим нащадком является.
То, что Киев старше Новгорода споров не вызывает. В отличие от многих других вопросов истории.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:31

  барабашов написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:................
Нажаль війна виграється зброєю а не пафосом.

в першу чергу наявністю вояків, які готові цю зброю використати...

Так в чём проблема? .... покупаете лопаты, ножи или берданки и взяв Прохожего с лубрикантами и кассетой с гейпорно, бежите с угрожающими криками сперва на Васильковку, потом на Мелитополь, потом на Скадовск, а там и Алушта с Севой рядом
......

Спасибо барабашову за то, что вас, Shaman, процитировал.
Вы у меня в чс, но совсем не из-за глупости.
Прочитать такую фразу от вас было неожиданно.
"наявність вояків" безусловно нужна.
Но воевать без зброї никакие, самые доблестные вояки не смогут.
Или вы собираетесь воевать так, как описал барабашов?
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:31

  budivelnik написав:1 СОЦІАЛЬНИЙ статус вашої сімї до третього покоління - завжди буде нижчим ніж соціальний статус місцевих ..в порівнянні з статусом який у вас є в Україні.


Не согласен. Какой социальный статус у человека которого могут запихать в бусик когда он вышел за хлебом? Когда он переезжает в страну где его не при каких обстоятельствах в бусик не запихают - его социальный статус повышается. Он был в статусе "ресурс" а теперь повысился до "рабочего".
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