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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9894989598969897

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:44

  Schmit написав:Зробили себе разом.
[youtube]zboTrzpFTfQ...

Становится очень интересно - вы всё-таки работаете за деньги, по убеждению или просто "полезный идиот"?
Больше похоже на последнее, но это не уменьшает вреда.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:47

  katso написав:..........
Адекватные люди будут думать про это все еще до того как этот сосед попрет на них. Или съедут или ружье купят, собаку, а пока с соседом будут вежливо здороваться а не орать на него "хло", они ж знают что он неадекват, или он с космоса прилетел этот сосед, вчера заехал?

Адекватных людей мало. На словах.
В жизни "герои" часто ведут себя совсем иначе, чем пишут здесь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:56

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:............
в курсі історії вкп(б) про це не згадується :)

А вы её читали? :)
Хотя там, действительно, "про це не згадується", это не учебник мировой истории.


та згідний з вами, таки "не учебник мировой истории", але "учебник" як заср.ти мозок пересічному, щоб потім неможливо його було прочистити.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 01:43

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:............
в курсі історії вкп(б) про це не згадується :)

А вы её читали? :)
Хотя там, действительно, "про це не згадується", это не учебник мировой истории.


та згідний з вами, таки "не учебник мировой истории", але "учебник" як заср.ти мозок пересічному, щоб потім неможливо його було прочистити.

Вы не ответили на вопрос. Вы её читали? Или хотя бы в руках держали?
А "заср.ти мозок" есть много способов и без "Истории ВКП(б)".
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