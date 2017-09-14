|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 17 вер, 2024 00:44
Schmit написав:
Зробили себе разом.
[youtube]zboTrzpFTfQ...
Становится очень интересно - вы всё-таки работаете за деньги, по убеждению или просто "полезный идиот"?
Больше похоже на последнее, но это не уменьшает вреда.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30172
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Вів 17 вер, 2024 00:47
katso написав:
..........
Адекватные люди будут думать про это все еще до того
как этот сосед попрет на них. Или съедут или ружье купят, собаку, а пока с соседом будут вежливо здороваться а не орать на него "хло", они ж знают что он неадекват, или он с космоса прилетел этот сосед, вчера заехал?
Адекватных людей мало. На словах.
В жизни "герои" часто ведут себя совсем иначе, чем пишут здесь.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30172
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Вів 17 вер, 2024 00:56
ЛАД написав: wild.tomcat написав:
............
в курсі історії вкп(б) про це не згадується
А вы её читали?
Хотя там, действительно, "про це не згадується", это не учебник мировой истории.
та згідний з вами, таки "не учебник мировой истории", але "учебник" як заср.ти мозок пересічному, щоб потім неможливо його було прочистити.
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1497
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 01:43
wild.tomcat написав: ЛАД написав: wild.tomcat написав:
............
в курсі історії вкп(б) про це не згадується
А вы её читали?
Хотя там, действительно, "про це не згадується", это не учебник мировой истории.
та згідний з вами, таки "не учебник мировой истории", але "учебник" як заср.ти мозок пересічному, щоб потім неможливо його було прочистити.
Вы не ответили на вопрос. Вы её читали? Или хотя бы в руках держали?
А "заср.ти мозок" есть много способов и без "Истории ВКП(б)".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30172
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20
|66209
|
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
|
|1493
|227791
|
|
|6076
|715881
|
|