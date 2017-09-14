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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9893989498959896

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:18

  andrijk777 написав:
  wild.tomcat написав:типово :D а по суті то? трохи змінимо запитання - тверезий сусід, сильніший за вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї щось - телефон, планшет, ноут, телевізор, машину, квартиру, вирішив просто чмирити вас і вашу сім'ю, бо ви йому не подобаєтеся. ви будете з "этим просто жить и считаться". де саме межа у вище перерахованому, коли ви перестанете "просто жить и считаться"?

Майже усі адекватні люди поступлять так: будуть чинити опір, дзвонити в поліцію, і т.д. Але якщо нічого не поможе то продадуть/обміняють квартиру і переїдуть в іншу.
Тільки неадеквати будуть боротись з ним до кінця.


Адекватные люди будут думать про это все еще до того как этот сосед попрет на них. Или съедут или ружье купят, собаку, а пока с соседом будут вежливо здороваться а не орать на него "хло", они ж знают что он неадекват, или он с космоса прилетел этот сосед, вчера заехал?
katso
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:18

  olmyb написав:............
Якраз тільки Україна є прямим нащадком Русі, як Італія - Римської імперії, і визначається це місцем розташування метрополії, точкою заснування і розширення.
...........

Спасибо за краткий экскурс в историю, но речь была совсем не о том, кто чьим нащадком является.
То, что Киев старше Новгорода споров не вызывает. В отличие от многих других вопросов истории.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:31

  budivelnik написав:1 СОЦІАЛЬНИЙ статус вашої сімї до третього покоління - завжди буде нижчим ніж соціальний статус місцевих ..в порівнянні з статусом який у вас є в Україні.


Не согласен. Какой социальный статус у человека которого могут запихать в бусик когда он вышел за хлебом? Когда он переезжает в страну где его не при каких обстоятельствах в бусик не запихают - его социальный статус повышается. Он был в статусе "ресурс" а теперь повысился до "рабочего".
katso
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:47

  katso написав:..........
Адекватные люди будут думать про это все еще до того как этот сосед попрет на них. Или съедут или ружье купят, собаку, а пока с соседом будут вежливо здороваться а не орать на него "хло", они ж знают что он неадекват, или он с космоса прилетел этот сосед, вчера заехал?

Адекватных людей мало. На словах.
В жизни "герои" часто ведут себя совсем иначе, чем пишут здесь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:56

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:............
в курсі історії вкп(б) про це не згадується :)

А вы её читали? :)
Хотя там, действительно, "про це не згадується", это не учебник мировой истории.


та згідний з вами, таки "не учебник мировой истории", але "учебник" як заср.ти мозок пересічному, щоб потім неможливо його було прочистити.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 01:43

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:............
в курсі історії вкп(б) про це не згадується :)

А вы её читали? :)
Хотя там, действительно, "про це не згадується", это не учебник мировой истории.


та згідний з вами, таки "не учебник мировой истории", але "учебник" як заср.ти мозок пересічному, щоб потім неможливо його було прочистити.

Вы не ответили на вопрос. Вы её читали? Или хотя бы в руках держали?
А "заср.ти мозок" есть много способов и без "Истории ВКП(б)".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 05:09

  tester7336 написав:
  холява написав:Боритесь до конца за свою жизнь и страну .


второе никак не связано с первым...
те кто свалил из страны как раз свою жизнь и поставили превыше всего.


Вибачаюсь , що так рано ......
.......У вас пролетарськае чуйка .....
Пролетарій , назвавши себе дуже поважною особою ,який поставив своє життя " прежде всего " , ще не розуміє свою належність ....

У пролетаріїв нема розуміння Батьківщини .
Їм все рівно де виносити гівно за хозяйвами .
холява
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