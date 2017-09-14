|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 17 вер, 2024 00:18
andrijk777 написав: wild.tomcat написав:
типово
а по суті то? трохи змінимо запитання - тверезий сусід, сильніший за вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї щось - телефон, планшет, ноут, телевізор, машину, квартиру, вирішив просто чмирити вас і вашу сім'ю, бо ви йому не подобаєтеся. ви будете з "этим просто жить и считаться". де саме межа у вище перерахованому, коли ви перестанете "просто жить и считаться"?
Майже усі адекватні люди поступлять так: будуть чинити опір, дзвонити в поліцію, і т.д. Але якщо нічого не поможе то продадуть/обміняють квартиру і переїдуть в іншу.
Тільки неадеквати будуть боротись з ним до кінця.
Адекватные люди будут думать про это все еще до того
как этот сосед попрет на них. Или съедут или ружье купят, собаку, а пока с соседом будут вежливо здороваться а не орать на него "хло", они ж знают что он неадекват, или он с космоса прилетел этот сосед, вчера заехал?
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1234
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 00:18
olmyb написав:
............
Якраз тільки Україна є прямим нащадком Русі, як Італія - Римської імперії, і визначається це місцем розташування метрополії, точкою заснування і розширення.
...........
Спасибо за краткий экскурс в историю, но речь была совсем не о том, кто чьим нащадком является.
То, что Киев старше Новгорода споров не вызывает. В отличие от многих других вопросов истории.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30167
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Вів 17 вер, 2024 00:31
budivelnik написав:
1 СОЦІАЛЬНИЙ статус вашої сімї до третього покоління - завжди буде нижчим ніж соціальний статус місцевих ..в порівнянні з статусом який у вас є в Україні
.
Не согласен. Какой социальный статус у человека которого могут запихать в бусик когда он вышел за хлебом? Когда он переезжает в страну где его не при каких обстоятельствах в бусик не запихают - его социальный статус повышается. Он был в статусе "ресурс" а теперь повысился до "рабочего".
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1234
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 00:47
katso написав:
..........
Адекватные люди будут думать про это все еще до того
как этот сосед попрет на них. Или съедут или ружье купят, собаку, а пока с соседом будут вежливо здороваться а не орать на него "хло", они ж знают что он неадекват, или он с космоса прилетел этот сосед, вчера заехал?
Адекватных людей мало. На словах.
В жизни "герои" часто ведут себя совсем иначе, чем пишут здесь.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30167
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Вів 17 вер, 2024 00:56
ЛАД написав: wild.tomcat написав:
............
в курсі історії вкп(б) про це не згадується
А вы её читали?
Хотя там, действительно, "про це не згадується", это не учебник мировой истории.
та згідний з вами, таки "не учебник мировой истории", але "учебник" як заср.ти мозок пересічному, щоб потім неможливо його було прочистити.
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1497
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 01:43
wild.tomcat написав: ЛАД написав: wild.tomcat написав:
............
в курсі історії вкп(б) про це не згадується
А вы её читали?
Хотя там, действительно, "про це не згадується", это не учебник мировой истории.
та згідний з вами, таки "не учебник мировой истории", але "учебник" як заср.ти мозок пересічному, щоб потім неможливо його було прочистити.
Вы не ответили на вопрос. Вы её читали? Или хотя бы в руках держали?
А "заср.ти мозок" есть много способов и без "Истории ВКП(б)".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30167
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Вів 17 вер, 2024 05:09
tester7336 написав: холява написав:
Боритесь до конца за свою жизнь и страну .
второе никак не связано с первым...
те кто свалил из страны как раз свою жизнь и поставили превыше всего.
Вибачаюсь , що так рано ......
.......У вас пролетарськае чуйка .....
Пролетарій , назвавши себе дуже поважною особою ,який поставив своє життя " прежде всего " , ще не розуміє свою належність ....
У пролетаріїв нема розуміння Батьківщини .
Їм все рівно де виносити гівно за хозяйвами .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4808
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4130 раз.
- Подякували: 4509 раз.
-
- Профіль
-
5
22
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20
|66232
|
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
|
|1493
|227799
|
|
|6076
|715902
|
|