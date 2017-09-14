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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9894989598969897>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:18

  andrijk777 написав:
  wild.tomcat написав:типово :D а по суті то? трохи змінимо запитання - тверезий сусід, сильніший за вас, вирішив віджати у вас і вашої сім'ї щось - телефон, планшет, ноут, телевізор, машину, квартиру, вирішив просто чмирити вас і вашу сім'ю, бо ви йому не подобаєтеся. ви будете з "этим просто жить и считаться". де саме межа у вище перерахованому, коли ви перестанете "просто жить и считаться"?

Майже усі адекватні люди поступлять так: будуть чинити опір, дзвонити в поліцію, і т.д. Але якщо нічого не поможе то продадуть/обміняють квартиру і переїдуть в іншу.
Тільки неадеквати будуть боротись з ним до кінця.


Адекватные люди будут думать про это все еще до того как этот сосед попрет на них. Или съедут или ружье купят, собаку, а пока с соседом будут вежливо здороваться а не орать на него "хло", они ж знают что он неадекват, или он с космоса прилетел этот сосед, вчера заехал?
katso
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:18

  olmyb написав:............
Якраз тільки Україна є прямим нащадком Русі, як Італія - Римської імперії, і визначається це місцем розташування метрополії, точкою заснування і розширення.
...........

Спасибо за краткий экскурс в историю, но речь была совсем не о том, кто чьим нащадком является.
То, что Киев старше Новгорода споров не вызывает. В отличие от многих других вопросов истории.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:31

  budivelnik написав:1 СОЦІАЛЬНИЙ статус вашої сімї до третього покоління - завжди буде нижчим ніж соціальний статус місцевих ..в порівнянні з статусом який у вас є в Україні.


Не согласен. Какой социальный статус у человека которого могут запихать в бусик когда он вышел за хлебом? Когда он переезжает в страну где его не при каких обстоятельствах в бусик не запихают - его социальный статус повышается. Он был в статусе "ресурс" а теперь повысился до "рабочего".
katso
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:47

  katso написав:..........
Адекватные люди будут думать про это все еще до того как этот сосед попрет на них. Или съедут или ружье купят, собаку, а пока с соседом будут вежливо здороваться а не орать на него "хло", они ж знают что он неадекват, или он с космоса прилетел этот сосед, вчера заехал?

Адекватных людей мало. На словах.
В жизни "герои" часто ведут себя совсем иначе, чем пишут здесь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:56

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:............
в курсі історії вкп(б) про це не згадується :)

А вы её читали? :)
Хотя там, действительно, "про це не згадується", это не учебник мировой истории.


та згідний з вами, таки "не учебник мировой истории", але "учебник" як заср.ти мозок пересічному, щоб потім неможливо його було прочистити.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 01:43

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:............
в курсі історії вкп(б) про це не згадується :)

А вы её читали? :)
Хотя там, действительно, "про це не згадується", это не учебник мировой истории.


та згідний з вами, таки "не учебник мировой истории", але "учебник" як заср.ти мозок пересічному, щоб потім неможливо його було прочистити.

Вы не ответили на вопрос. Вы её читали? Или хотя бы в руках держали?
А "заср.ти мозок" есть много способов и без "Истории ВКП(б)".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 05:09

  tester7336 написав:
  холява написав:Боритесь до конца за свою жизнь и страну .


второе никак не связано с первым...
те кто свалил из страны как раз свою жизнь и поставили превыше всего.


Вибачаюсь , що так рано ......
.......У вас пролетарськае чуйка .....
Пролетарій , назвавши себе дуже поважною особою ,який поставив своє життя " прежде всего " , ще не розуміє свою належність ....

У пролетаріїв нема розуміння Батьківщини .
Їм все рівно де виносити гівно за хозяйвами .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 08:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У вас советское понятие родины, аналогично тому, как советские крестьяне кажуть, що треба родитись і вмерти в батьківській хаті.
Это чушь.
Человек создан не богом, не страной, а эволюцией. Его задача дать жизнь потомству.
Для этого цивилизация создана международное право и ценность человеческой жизни.
Не может одна территория называемая государством организовать защиту территории, где за это брала деньги?
Значит человек выбирает более выживаемую територрии, где более эффективная защита и администрирование налогов
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 08:56

Знизьте грошове забезпечення, пільги тощо до лише необхідного (для захисту Батьківщини) ... і побачите скільки відчуває оту належність.
Ну прямим же текстом справжній герой вказав ще рік тому на реалії -- підвищили б до 200т., то відсотків 60-70% залишились би (за умов вибору піти чи залишиться).
Тобто не високі матерії, а банальні гроші... Й те - 30+% пішли б все рівно.

На високі матерії намагалися спиратися саме коммі... Ну щоб гроші не платити.
Ідейність, ідеологія -- це і є друга альтернатива, аби гроші не платити.
Перша -- примус.

В реаліях ота ідейність все рівно з часом вичерпується і все зводиться до банального старого примусу.
Тобто або примус, або гроші (матеріальні стимули). Крапка.
Максимум - це гроші з красивою обгорткою ідейності. Щоб менше платити. Більше ідейності, менше грошей.

Як відчувають належність непролетарії, а можновладці, еліти?
)))
Ну ще менше, ніж роботяги.

Це все до того, що рішення або свою правду треба шукати, виходячи з реальної картини. А не ілюзій.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 09:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

зараз капіталізм. Можна скільки завгодно любити землю, але якщо за неї не платити, вся любов скінчиться моментально.

Це дуже добре знають лікарі. Можеш здихати всімбайдуже, але якщо заплатити, то тебе з любов'ю вилікують
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