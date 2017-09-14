budivelnik написав:

ЛАД написав:

ote="5767559:budivelnik"]



uote="5767553:andrijk777"]Америка, Канада, Польща, Німеччина. Я не знаю де краще. Вам потрібно спитати у тих що втекли - вони вам скажуть де краще.[/quo





Трошки холодного душу на панікерів у яких за кордоном все буде малина....

1 СОЦІАЛЬНИЙ статус вашої сімї до третього покоління - завжди буде нижчим ніж соціальний статус місцевих ..в порівнянні з статусом який у вас є в Україні.

Тобто тільки внуки отримають права на рівні з місцевими

2 Ваші матеріальні здобутки будуть вищими від аналогічних в Україні в абсолюних цифрах...і нижчими в порівнянні з іншими мешканцями тієї Держави куди ви приїдете.

Розшифрую - в доларах ви заробите більше

Але якщо заробляючи в гривнях Ви входили в кінець списку з 10% найбагатших - то в еміграції в доларах ви потрапите в кращому випадку в кінець списку з 20% найбагатших[/quot







Знаю достаточно людей, уехавших на Запад (в разные страны) и не слышал от них жалоб на низкий социальный статус.

Хотя вполне могу поверить, что "якщо заробляючи в гривнях Ви входили в кінець списку з 10% найбагатших - то в еміграції в доларах ви потрапите в кращому випадку в кінець списку з 20% найбагатших". Но это большая проблема/горе?

Это всё-таки не "кінець списку найбідніших". ote="5767559:budivelnik"]uote="5767553:andrijk777"]Америка, Канада, Польща, Німеччина. Я не знаю де краще. Вам потрібно спитати у тих що втекли - вони вам скажуть де краще.[/quoТрошки холодного душу на панікерів у яких за кордоном все буде малина....1 СОЦІАЛЬНИЙ статус вашої сімї до третього покоління - завжди буде нижчим ніж соціальний статус місцевих ..в порівнянні з статусом який у вас є в Україні.Тобто тільки внуки отримають права на рівні з місцевими2 Ваші матеріальні здобутки будуть вищими від аналогічних в Україні в абсолюних цифрах...і нижчими в порівнянні з іншими мешканцями тієї Держави куди ви приїдете.Розшифрую - в доларах ви заробите більшеАле якщо заробляючи в гривнях Ви входили в кінець списку з 10% найбагатших - то в еміграції в доларах ви потрапите в кращому випадку в кінець списку з 20% найбагатших[/quotЗнаю достаточно людей, уехавших на Запад (в разные страны) и не слышал от них жалоб на низкий социальный статус.Хотя вполне могу поверить, что "якщо заробляючи в гривнях Ви входили в кінець списку з 10% найбагатших - то в еміграції в доларах ви потрапите в кращому випадку в кінець списку з 20% найбагатших". Но это большая проблема/горе?Это всё-таки не "кінець списку найбідніших".

Хто з тут присутніх у випадку потрапляння в зону бойових дій - крав би унітази і холодильники

1 Ви спілкувались з яким відсотком людей виїхавшим на Захід?2 Коли Ви особисто зробите якусь дурницю..а - як часто ви про це розповідаєтеб - який відсоток розповідей про цю дурницю в різних груп?Звідси висновокНа цьому і будується фантазія про супер-пупер життя на Заході і дуже погане життя в Україні...Як приклад1 Хто з тут присутніх вважав що в Україні 2000-2024 років населення живе КРАЩЕ ніж в педерації?а багаті педераційники - крадуть..при чому через наші терени ВЖЕ пройшло близько 1 млн педераційників..і щось ніхто серед них не бачив таких які б не крали унітази.