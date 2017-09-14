uote="5767553:andrijk777"]Америка, Канада, Польща, Німеччина. Я не знаю де краще. Вам потрібно спитати у тих що втекли - вони вам скажуть де краще.[/quo
Трошки холодного душу на панікерів у яких за кордоном все буде малина.... 1 СОЦІАЛЬНИЙ статус вашої сімї до третього покоління - завжди буде нижчим ніж соціальний статус місцевих ..в порівнянні з статусом який у вас є в Україні. Тобто тільки внуки отримають права на рівні з місцевими 2 Ваші матеріальні здобутки будуть вищими від аналогічних в Україні в абсолюних цифрах...і нижчими в порівнянні з іншими мешканцями тієї Держави куди ви приїдете. Розшифрую - в доларах ви заробите більше Але якщо заробляючи в гривнях Ви входили в кінець списку з 10% найбагатших - то в еміграції в доларах ви потрапите в кращому випадку в кінець списку з 20% найбагатших[/quot
Знаю достаточно людей, уехавших на Запад (в разные страны) и не слышал от них жалоб на низкий социальный статус. Хотя вполне могу поверить, что "якщо заробляючи в гривнях Ви входили в кінець списку з 10% найбагатших - то в еміграції в доларах ви потрапите в кращому випадку в кінець списку з 20% найбагатших". Но это большая проблема/горе? Это всё-таки не "кінець списку найбідніших".
1 Ви спілкувались з яким відсотком людей виїхавшим на Захід? 2 Коли Ви особисто зробите якусь дурницю.. а - як часто ви про це розповідаєте б - який відсоток розповідей про цю дурницю в різних груп?
Звідси висновок На цьому і будується фантазія про супер-пупер життя на Заході і дуже погане життя в Україні... Як приклад 1 Хто з тут присутніх вважав що в Україні 2000-2024 років населення живе КРАЩЕ ніж в педерації? 2 Хто з тут присутніх у випадку потрапляння в зону бойових дій - крав би унітази і холодильники?
а багаті педераційники - крадуть..при чому через наші терени ВЖЕ пройшло близько 1 млн педераційників..і щось ніхто серед них не бачив таких які б не крали унітази.
Чиї унітази? 😳 Чи навіть холодили.
А телеф і павербанки у вбитих москвинів -- це норм. Але цікаво чи нема там прослушок... 😒
Бетон написав:У вас советское понятие родины, аналогично тому, как советские крестьяне кажуть, що треба родитись і вмерти в батьківській хаті. Это чушь. Человек создан не богом, не страной, а эволюцией. Его задача дать жизнь потомству. Для этого цивилизация создана международное право и ценность человеческой жизни. Не может одна территория называемая государством организовать защиту территории, где за это брала деньги? Значит человек выбирает более выживаемую територрии, где более эффективная защита и администрирование налогов
Ви зараз розповідаєте про розмноження свиней в яких нема абстрактного мислення . Їх спочатку розводять , потім огороджують місто де вони мешкають ,щоб не розносили сміття і хвороби . Потім користуются свиннями .... шкура , сало , ....м,ясо Молоде поголівля залишають на развод для м,яса , а старе в росход . Наприклад зараз Германія і Польша почали ставити невдобні питання до чоловіків .... далі буде
А треба було лише захищати своє . Ви не заслуговуєте мати свою Батьківщину .
Бетон написав:Не может одна территория называемая государством организовать защиту территории, где за это брала деньги?
Я про це роками наголошую: не можна сумістити несумісне -- отут ринок (ринковий обмін, гроші плати); а отут -- моралі, ідеї. Коммі обманювали, смістивши баланс до ідейності. Але залишивши гроші. І недоплачували. Сучасні обманюють, смістивши баланс до грошей. Але залишивши ідейність...щоб недоплачувати.
Суміш обох. Сбалансовавна. Можлива. Да. Але, звиняйте, баланс тоді кожен повинен визначати сам. А не якісь дядьки чи тьотки.
Це якщо справедливість, правда... Недосяжна, нереальна? Да. Але тоді і нефіг моралі читати.
detroytred написав:....... Якщо ж командир до того ж віддав явно злочинний наказ, що і привело до таких втрат, позбавлення волі буде безальтернативним — від 7 до 10 років із позбавленням військового звання або пониженням військовослужбовця у військовому званні на один ступінь.
Також до Кримінального кодексу вноситься окрема ст.4262 «Віддання явно злочинного наказу або розпорядження». Причому командир, який віддасть такий наказ в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці так само потрапить за ґрати на строк від 7 до 10 років, незалежно від того, чи понесе його підрозділ втрати в особовому складі.
До речі, явно злочинним пропонується визнавати, зокрема, наказ, виконання якого завідомо неможливе або завідомо призведе до втрат особового складу відповідного підрозділу (частини) понад 50%.* https://zib.com.ua/ua/pda/160430.html
З комчастинами зрозуміло - втратити на одному завданні півбригади дуже малоймовірно. А от командиру відділення, взводу? І фактично автоматично винен..
При таком законе ситуация фильма "Аты-баты, шли солдаты…" становится почти нереальной. Нынешний "младший лейтенант Суслин" должен быть суперсознательным, чтобы не сказать: "Да гори он синим пламенем тот госпиталь, я лучше отступлю". Кстати, реальный похожий случай был под Харьковом в 1943 - взвод истребителей танков под командованием лейтенанта Петра Широнина. Из взвода осталось в живых 6 человек, в т.ч. и сам Широнин (был тяжело ранен). В Харькове есть улица Гвардейцев Широнинцев. 25 человек - Герои Советского Союза. Из них 19 посмертно. Младшему было 20 лет, старшему - 49. Сейчас этого лейтенанта, надо отправить на 4 года в дисбат. Или, как пишет Виталий, отстранить как профнепригодного.
Що пишуть в Законі щодо можливого відступу, невиконання наказу і т і.? Мабуть краще догана аніж 4 роки чи все ж таки вирішили питання як відповідальніми зробити на полі бою?(
Бетон написав:Не может одна территория называемая государством организовать защиту территории, где за это брала деньги?
Я про це роками наголошую: не можна сумістити несумісне -- отут ринок (ринковий обмін, гроші плати); а отут -- моралі, ідеї. Коммі обманювали, смістивши баланс до ідейності. Але залишивши гроші. І недоплачували. Сучасні обманюють, смістивши баланс до грошей. Але залишивши ідейність...щоб недоплачувати.
Суміш обох. Сбалансовавна. Можлива. Да. Але, звиняйте, баланс тоді кожен повинен визначати сам. А не якісь дядьки чи тьотки.
Це якщо справедливість, правда... Недосяжна, нереальна? Да. Але тоді і нефіг моралі читати.
Тому ви вже третій рік розповідаєте про що схочу але не в ЗСУ .
detroytred написав:Я про це роками наголошую: не можна сумістити несумісне -- отут ринок (ринковий обмін, гроші плати); а отут -- моралі, ідеї. Коммі обманювали, смістивши баланс до ідейності. Але залишивши гроші. І недоплачували. Сучасні обманюють, смістивши баланс до грошей. Але залишивши ідейність...щоб недоплачувати.
Суміш обох. Сбалансовавна. Можлива. Да. Але, звиняйте, баланс тоді кожен повинен визначати сам. А не якісь дядьки чи тьотки.
Це якщо справедливість, правда... Недосяжна, нереальна? Да. Але тоді і нефіг моралі читати.
100% Чомусь на державній службі (середня зарплата 50+ тис. грн.) ідейність не потрібна, стимулюють матеріально ?.. Теж саме про помічників депутатів, суддів, прокурорів і т.д. і т.п.
Бетон написав:Не может одна территория называемая государством организовать защиту территории, где за это брала деньги?
Я про це роками наголошую: не можна сумістити несумісне -- отут ринок (ринковий обмін, гроші плати); а отут -- моралі, ідеї. Коммі обманювали, смістивши баланс до ідейності. Але залишивши гроші. І недоплачували. Сучасні обманюють, смістивши баланс до грошей. Але залишивши ідейність...щоб недоплачувати.
Суміш обох. Сбалансовавна. Можлива. Да. Але, звиняйте, баланс тоді кожен повинен визначати сам. А не якісь дядьки чи тьотки.
Це якщо справедливість, правда... Недосяжна, нереальна? Да. Але тоді і нефіг моралі читати.
Тому ви вже третій рік розповідаєте про що схочу але не в ЗСУ .
Вас це турбує? Чому? Хочете мені моралі почитати? Вас бентежить, що на майданчику, який призначений для обговорення (тобто розповідей про що схочу), особисто я це роблю.
Ви спробуйте по предмету обговорень. На особистості навіщо-то переходите? (А потім не відповідаєте на питання. Або відповідь про інше).
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 17 вер, 2024 09:22, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:Ви зараз розповідаєте про розмноження свиней в яких нема абстрактного мислення . Їх спочатку розводять , потім огороджують місто де вони мешкають ,щоб не розносили сміття і хвороби . Потім користуются свиннями .... шкура , сало , ....м,ясо Молоде поголівля залишають на развод для м,яса , а старе в росход . Наприклад зараз Германія і Польша почали ставити невдобні питання до чоловіків .... далі буде А треба було лише захищати своє . Ви не заслуговуєте мати свою Батьківщину .
якраз століттями люди боролись щоб не бути як свині, мати якісь права та свободи. а потім вийшов холява весь в білому і все перекрутив з ніг на голову.
sergey_stasyuk555 написав:якраз століттями люди боролись щоб не бути як свині, мати якісь права та свободи. а потім вийшов холява весь в білому і все перекрутив з ніг на голову.
Тобто, люди поділяються на тих, хто "розводять , потім огороджують місто де вони мешкають ,щоб не розносили сміття і хвороби . Потім користуются свиннями" та на "свиней"... Пан, очевидно, відносить себе до перших, тому й пише тут так постійно всім. І не він один. Типу, мають право. Так вони вирішили. Так вони глибоко переконані. Така й влада у нас. З таким самим поглядом на світоутворення.