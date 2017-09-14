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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 989598969897989898999900>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 09:07

  Бетон написав:У вас советское понятие родины, аналогично тому, как советские крестьяне кажуть, що треба родитись і вмерти в батьківській хаті.
Это чушь.
Человек создан не богом, не страной, а эволюцией. Его задача дать жизнь потомству.
Для этого цивилизация создана международное право и ценность человеческой жизни.
Не может одна территория называемая государством организовать защиту территории, где за это брала деньги?
Значит человек выбирает более выживаемую територрии, где более эффективная защита и администрирование налогов


Ви зараз розповідаєте про розмноження свиней в яких нема абстрактного мислення .
Їх спочатку розводять , потім огороджують місто де вони мешкають ,щоб не розносили сміття і хвороби .
Потім користуются свиннями .... шкура , сало , ....м,ясо
Молоде поголівля залишають на развод для м,яса , а старе в росход .
Наприклад зараз Германія і Польша почали ставити невдобні питання до чоловіків .... далі буде

А треба було лише захищати своє .
Ви не заслуговуєте мати свою Батьківщину .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 09:08

  Бетон написав:Не может одна территория называемая государством организовать защиту территории, где за это брала деньги?

Я про це роками наголошую: не можна сумістити несумісне -- отут ринок (ринковий обмін, гроші плати); а отут -- моралі, ідеї.
Коммі обманювали, смістивши баланс до ідейності. Але залишивши гроші. І недоплачували.
Сучасні обманюють, смістивши баланс до грошей. Але залишивши ідейність...щоб недоплачувати.


Суміш обох. Сбалансовавна. Можлива. Да.
Але, звиняйте, баланс тоді кожен повинен визначати сам.
А не якісь дядьки чи тьотки.

Це якщо справедливість, правда...
Недосяжна, нереальна? Да.
Але тоді і нефіг моралі читати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 09:08

  ЛАД написав:
  detroytred написав:.......
Якщо ж командир до того ж віддав явно злочинний наказ, що і привело до таких втрат, позбавлення волі буде безальтернативним — від 7 до 10 років із позбавленням військового звання або пониженням військовослужбовця у військовому званні на один ступінь.

Також до Кримінального кодексу вноситься окрема ст.4262 «Віддання явно злочинного наказу або розпорядження». Причому командир, який віддасть такий наказ в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці так само потрапить за ґрати на строк від 7 до 10 років, незалежно від того, чи понесе його підрозділ втрати в особовому складі.

До речі, явно злочинним пропонується визнавати, зокрема, наказ, виконання якого завідомо неможливе або завідомо призведе до втрат особового складу відповідного підрозділу (частини) понад 50%.*
https://zib.com.ua/ua/pda/160430.html

З комчастинами зрозуміло - втратити на одному завданні півбригади дуже малоймовірно.
А от командиру відділення, взводу?
І фактично автоматично винен..

При таком законе ситуация фильма "Аты-баты, шли солдаты…" становится почти нереальной.
Нынешний "младший лейтенант Суслин" должен быть суперсознательным, чтобы не сказать: "Да гори он синим пламенем тот госпиталь, я лучше отступлю".
Кстати, реальный похожий случай был под Харьковом в 1943 - взвод истребителей танков под командованием лейтенанта Петра Широнина. Из взвода осталось в живых 6 человек, в т.ч. и сам Широнин (был тяжело ранен). В Харькове есть улица Гвардейцев Широнинцев. 25 человек - Герои Советского Союза. Из них 19 посмертно. Младшему было 20 лет, старшему - 49.
Сейчас этого лейтенанта, надо отправить на 4 года в дисбат. Или, как пишет Виталий, отстранить как профнепригодного.

Що пишуть в Законі щодо можливого відступу, невиконання наказу і т і.?
Мабуть краще догана аніж 4 роки чи все ж таки вирішили питання як відповідальніми зробити на полі бою?(
sens
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 09:13

  detroytred написав:
  Бетон написав:Не может одна территория называемая государством организовать защиту территории, где за это брала деньги?

Я про це роками наголошую: не можна сумістити несумісне -- отут ринок (ринковий обмін, гроші плати); а отут -- моралі, ідеї.
Коммі обманювали, смістивши баланс до ідейності. Але залишивши гроші. І недоплачували.
Сучасні обманюють, смістивши баланс до грошей. Але залишивши ідейність...щоб недоплачувати.


Суміш обох. Сбалансовавна. Можлива. Да.
Але, звиняйте, баланс тоді кожен повинен визначати сам.
А не якісь дядьки чи тьотки.

Це якщо справедливість, правда...
Недосяжна, нереальна? Да.
Але тоді і нефіг моралі читати.


Тому ви вже третій рік розповідаєте про що схочу але не в ЗСУ .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 09:18

  detroytred написав:Я про це роками наголошую: не можна сумістити несумісне -- отут ринок (ринковий обмін, гроші плати); а отут -- моралі, ідеї.
Коммі обманювали, смістивши баланс до ідейності. Але залишивши гроші. І недоплачували.
Сучасні обманюють, смістивши баланс до грошей. Але залишивши ідейність...щоб недоплачувати.

Суміш обох. Сбалансовавна. Можлива. Да.
Але, звиняйте, баланс тоді кожен повинен визначати сам.
А не якісь дядьки чи тьотки.

Це якщо справедливість, правда...
Недосяжна, нереальна? Да.
Але тоді і нефіг моралі читати.


100%
Чомусь на державній службі (середня зарплата 50+ тис. грн.) ідейність не потрібна, стимулюють матеріально ?..
Теж саме про помічників депутатів, суддів, прокурорів і т.д. і т.п.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 09:18

  холява написав:
  detroytred написав:
  Бетон написав:Не может одна территория называемая государством организовать защиту территории, где за это брала деньги?

Я про це роками наголошую: не можна сумістити несумісне -- отут ринок (ринковий обмін, гроші плати); а отут -- моралі, ідеї.
Коммі обманювали, смістивши баланс до ідейності. Але залишивши гроші. І недоплачували.
Сучасні обманюють, смістивши баланс до грошей. Але залишивши ідейність...щоб недоплачувати.


Суміш обох. Сбалансовавна. Можлива. Да.
Але, звиняйте, баланс тоді кожен повинен визначати сам.
А не якісь дядьки чи тьотки.

Це якщо справедливість, правда...
Недосяжна, нереальна? Да.
Але тоді і нефіг моралі читати.


Тому ви вже третій рік розповідаєте про що схочу але не в ЗСУ .

Вас це турбує? Чому? Хочете мені моралі почитати?
Вас бентежить, що на майданчику, який призначений для обговорення (тобто розповідей про що схочу), особисто я це роблю.

Ви спробуйте по предмету обговорень. На особистості навіщо-то переходите?
(А потім не відповідаєте на питання. Або відповідь про інше).
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 17 вер, 2024 09:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 09:22

  холява написав:Ви зараз розповідаєте про розмноження свиней в яких нема абстрактного мислення .
Їх спочатку розводять , потім огороджують місто де вони мешкають ,щоб не розносили сміття і хвороби .
Потім користуются свиннями .... шкура , сало , ....м,ясо
Молоде поголівля залишають на развод для м,яса , а старе в росход .
Наприклад зараз Германія і Польша почали ставити невдобні питання до чоловіків .... далі буде
А треба було лише захищати своє .
Ви не заслуговуєте мати свою Батьківщину .

якраз століттями люди боролись щоб не бути як свині, мати якісь права та свободи.
а потім вийшов холява весь в білому і все перекрутив з ніг на голову.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 09:28

  sergey_stasyuk555 написав:якраз століттями люди боролись щоб не бути як свині, мати якісь права та свободи.
а потім вийшов холява весь в білому і все перекрутив з ніг на голову.


Тобто, люди поділяються на тих, хто "розводять , потім огороджують місто де вони мешкають ,щоб не розносили сміття і хвороби . Потім користуются свиннями"
та на "свиней"...
Пан, очевидно, відносить себе до перших, тому й пише тут так постійно всім.
І не він один. Типу, мають право. Так вони вирішили. Так вони глибоко переконані.
Така й влада у нас. З таким самим поглядом на світоутворення.
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 09:56

Wirująświatła
закінчення війни різко стає "не на часі".
треба готувати плани і бюджети по "освоєнню" нових мільярдів.
sergey_stasyuk555
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