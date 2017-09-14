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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 17 вер, 2024 10:09
ЛАД написав: budivelnik написав:
........
а чому я , батько 4 дітей, який живе в тому ж місті що й батько трьох дітей - не поїхали?
може того що не сцикуни+не просочені отрутою руССкага міра?
................
Вот уж "отрута руССкага міра" здесь ни к селу, ни к городу.
параноя напевно. Або на думку будівельника всі дії та рішення громадян України залежать виключно від відсотка "просоченості отрутою руского міра" ))
тобто якщо умовний трьохдітний Степан з Житомира переїхав з родиною до Австрії щоб його діти вступили до місцевих вузів, коледжів так як вільно володіють німецькою - то єдина причина чому він це зробив - "бо клятий рашист"))
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Додано: Вів 17 вер, 2024 10:13
tester7336 написав: budivelnik написав: andrijk777 написав:
Америка, Канада, Польща, Німеччина. Я не знаю де краще. Вам потрібно спитати у тих що втекли - вони вам скажуть де краще.
Трошки холодного душу на панікерів у яких за кордоном все буде малина....
1 СОЦІАЛЬНИЙ статус вашої сімї до третього покоління - завжди буде нижчим ніж соціальний статус місцевих
Людина недавно повернулась з Словаччини.
Сказала досить. Буде там робити те саме що й тут - от тільки заробляти в 3 рази більше.
Техніка дешевше, шмотки дешевше, продукти дорожче. Але в середньому - такі ж витрати як в Україні. Тільки з/п от там буде більша.
Так що фантазуйте далі як ще когось відправити на фронт але не вас з синами.
Знайома медсестра однієї з лікарень за тиждень знайшла собі роботу в Братиславі в клініці. Зараз їде додому звільнятись, продавати земельну ділянку біля Мукачева. Буде тепер в SK з чоловіком-далекобійником бачитись трохи частіше ніж раз в півроку. Але Будівельник не може помилятись, впевнений її життя перетвориться на справжнє пекло))
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Додано: Вів 17 вер, 2024 10:16
Британія не дозволить Україні завдавати ударів по РФ без згоди США, - Times
Як пише The Times, Британія не діятиме сама, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними, щоб ракети потрапляли в ціль (мова йде про крилаті ракети великої дальності Storm Shadow).
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Додано: Вів 17 вер, 2024 10:24
Shaman написав: andrijk777 написав:
................
Написано пафосно.
Нажаль війна виграється зброєю а не пафосом.
в першу чергу наявністю вояків, які готові цю зброю використати...
Прочитать такую фразу от вас было неожиданно.
"наявність вояків" безусловно нужна.
Но воевать без зброї никакие, самые доблестные вояки не смогут.
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Додано: Вів 17 вер, 2024 10:24
Xenon написав:
Британія не дозволить Україні завдавати ударів по РФ без згоди США, - Times
Як пише The Times, Британія не діятиме сама, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними, щоб ракети потрапляли в ціль (мова йде про крилаті ракети великої дальності Storm Shadow).
весняний джонсонюк-2022, ау
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Додано: Вів 17 вер, 2024 10:28
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Додано: Вів 17 вер, 2024 10:32
Xenon написав:
Британія не дозволить Україні завдавати ударів по РФ без згоди США, - Times
Як пише The Times, Британія не діятиме сама, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними, щоб ракети потрапляли в ціль (мова йде про крилаті ракети великої дальності Storm Shadow).
*Вони знущаються!
Сперва США заявляет, что ракета Британская - пусть Британия дает разрешение... Британия заявляет, что ракета не только ее и валит в Италию - Италия говорит, что ничего не поставляла и разрешать не будет... ФРГ на упреждение заявили то же самое... Остался Макарон... шифруется АНТАНТИСТ... и тут внезапно круг замкнулсо!
Великобритания не позволит Украине применять ракеты Storm Shadow по целям в России без согласия США, - The Times.* (с)
________________________________
Тим не менш вважаю, що рано чи пізно, нададуть. Нікуди не дінуться.
Але знов таки - нададуть не в кількості для перемоги.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 17 вер, 2024 10:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 вер, 2024 10:42
detroytred написав: Бетон написав:
Не может одна территория называемая государством организовать защиту территории, где за это брала деньги?
Я про це роками наголошую: не можна сумістити несумісне -- отут ринок (ринковий обмін, гроші плати); а отут -- моралі, ідеї.
Коммі обманювали, смістивши баланс до ідейності. Але залишивши гроші. І недоплачували.
Сучасні обманюють, смістивши баланс до грошей. Але залишивши ідейність...щоб недоплачувати.
...........
Ідейності практично давно вже не було. Насамперед гроші.
Будівельник на цих сторінках це регулярно демонструє, зокрема оцінкою значення людини її статками. Та і іншим. Це не в осуд, він просто відзеркалює те, що реально є в країні.
Зараз, коли припікло, намагаються насадити ідейність. Але так не буває.
Ідейність вирощується роками (і то не завжди успішно) і коли людині 30 років говорили, що головне гроші, то ідейність ні звідки не візьметься.
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Додано: Вів 17 вер, 2024 10:44
Hennady написав: detroytred написав:
Я про це роками наголошую: не можна сумістити несумісне -- отут ринок (ринковий обмін, гроші плати); а отут -- моралі, ідеї.
Коммі обманювали, смістивши баланс до ідейності. Але залишивши гроші. І недоплачували.
Сучасні обманюють, смістивши баланс до грошей. Але залишивши ідейність...щоб недоплачувати.
Суміш обох. Сбалансовавна. Можлива. Да.
Але, звиняйте, баланс тоді кожен повинен визначати сам.
А не якісь дядьки чи тьотки.
Це якщо справедливість, правда...
Недосяжна, нереальна? Да.
Але тоді і нефіг моралі читати.
100%
Чомусь на державній службі (середня зарплата 50+ тис. грн.) ідейність не потрібна, стимулюють матеріально ?..
Теж саме про помічників депутатів, суддів, прокурорів і т.д. і т.п.
високі з.п. це що б вони не спокушалися на корупцію і працювали на суспільне благо, так колись пояснювали
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Додано: Вів 17 вер, 2024 10:46
flyman написав:
не спокушалися на корупцію і працювали на суспільне благо
Це і є ідейність.
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