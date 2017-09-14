холява написав:Ви зараз розповідаєте про розмноження свиней в яких нема абстрактного мислення . Їх спочатку розводять , потім огороджують місто де вони мешкають ,щоб не розносили сміття і хвороби . Потім користуются свиннями .... шкура , сало , ....м,ясо Молоде поголівля залишають на развод для м,яса , а старе в росход . Наприклад зараз Германія і Польша почали ставити невдобні питання до чоловіків .... далі буде А треба було лише захищати своє . Ви не заслуговуєте мати свою Батьківщину .
якраз століттями люди боролись щоб не бути як свині, мати якісь права та свободи. а потім вийшов холява весь в білому і все перекрутив з ніг на голову.
Британія не дозволить Україні завдавати ударів по РФ без згоди США, - Times
Як пише The Times, Британія не діятиме сама, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними, щоб ракети потрапляли в ціль (мова йде про крилаті ракети великої дальності Storm Shadow).
получается, западным партнерам наплевать на жизни украинцев, мы для них просто генетический мусор
ми для них як приманка для скаженого ведмедя, чим довше він буде гризти ногу тим їм краще. А якщо приманка буде кричати від болю голосніше звичного то завжди можна висловити підтримку, занепокоєння, чи на крайній случай провести якісь консультації Москалі сильно протупили. Якби вони в 2022 замість України через Білорусь поперли на Прибалтику чи Польшу то досягли б свого, одночасно розваливши глиняного колоса під назвою "потужне НАТО". Нажаль для нас, не в тій країни вони знайшли "фашистів та ущемльонних"
sergey_stasyuk555 написав:............ зручно все валити на західних партнерів, а "рафік ні в чьом нє вінават"
Як відбивати штурми на Покровському напрямку, коли тобі на бригаду дають на тиждень 10 мін 120 мм... контракти на закупівлю зброї виконуються щонайбільше на 10%
+ про припинення закупівель мавіків вчора журналісти "розкопали". ...........
Приватна компанія "Українська бронетехніка" збудує новий завод в Україні з виробництва артилерійських боєприпасів. Про це в інтерв'ю Мілітарному розповів директор компанії Владислав Бельбас. ........ Він відмовився назвати тип боєприпасів, які будуть вироблятися на новому заводі. Водночас Бельбас зазначив, що не планують виготовляти 152 мм снаряди радянського зразка.
Зараз компанія випускає сотні тисяч снарядів на рік, виробляючи весь спектр мінометних снарядів від 60 до 120 мм, а також артилерійські 122-мм снаряди.
Керівник компанії зазначив, що частка українських компонентів у них значно зросла за останній рік, зокрема, корпуси й підривники виробляються в Україні. Фактично єдиними імпортними компонентами залишаються порох і вибухівка.
Окрім снарядів, Українська бронетехніка також виробляє 60 мм, 82 мм і 120 мм міномети, що постачаються Силам оборони.
За словами Бельбаса, потужності підприємства з виробництва мінометів завантажені на 100% до кінця 2024 року. Наступного року виробництво вже законтрактовано на 50-70%.
получается, западным партнерам наплевать на жизни украинцев, мы для них просто генетический мусор[/quote] ми для них як приманка для скаженого ведмедя, чим довше він буде гризти ногу тим їм краще. А якщо приманка буде кричати від болю голосніше звичного то завжди можна висловити підтримку, занепокоєння, чи на крайній случай провести якісь консультації Москалі сильно протупили. Якби вони в 2022 замість України через Білорусь поперли на Прибалтику чи Польшу то досягли б свого, одночасно розваливши глиняного колоса під назвою "потужне НАТО". Нажаль для нас, не в тій країни вони знайшли "фашистів та ущемльонних"[/quote] Да кто б им разрешил на НАТУ да танками новейшими, что в Тагиле отборными кувалдами собирали? Сразу б кнопочку нажали и все денежки ЕдРосни и прочих кооператоров с "Озера", что в виде ячеек памяти на серверах в странах НАТЫ, превратились бы в тепло и электромагнитное излучение А второй кнопочкой ложится связь, управление техпроцессами, всё что имеет в составе интелловско-гейтсовские железо+софт, и страна без единого безналичного доллара или евро бодро прыгает во времена развитого сталинизма с пропеллерными ракетами "Сармат"