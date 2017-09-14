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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9897989898999900>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 10:46

  sergey_stasyuk555 написав:
  холява написав:Ви зараз розповідаєте про розмноження свиней в яких нема абстрактного мислення .
Їх спочатку розводять , потім огороджують місто де вони мешкають ,щоб не розносили сміття і хвороби .
Потім користуются свиннями .... шкура , сало , ....м,ясо
Молоде поголівля залишають на развод для м,яса , а старе в росход .
Наприклад зараз Германія і Польша почали ставити невдобні питання до чоловіків .... далі буде
А треба було лише захищати своє .
Ви не заслуговуєте мати свою Батьківщину .

якраз століттями люди боролись щоб не бути як свині, мати якісь права та свободи.
а потім вийшов холява весь в білому і все перекрутив з ніг на голову.

Крім книжки "1984" є ще "Колгосп тварин".
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 10:48

  Примат написав:
  Xenon написав:
Британія не дозволить Україні завдавати ударів по РФ без згоди США, - Times

Як пише The Times, Британія не діятиме сама, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними, щоб ракети потрапляли в ціль (мова йде про крилаті ракети великої дальності Storm Shadow).

получается, западным партнерам наплевать на жизни украинцев, мы для них просто генетический мусор

ми для них як приманка для скаженого ведмедя, чим довше він буде гризти ногу тим їм краще. А якщо приманка буде кричати від болю голосніше звичного то завжди можна висловити підтримку, занепокоєння, чи на крайній случай провести якісь консультації
Москалі сильно протупили. Якби вони в 2022 замість України через Білорусь поперли на Прибалтику чи Польшу то досягли б свого, одночасно розваливши глиняного колоса під назвою "потужне НАТО". Нажаль для нас, не в тій країни вони знайшли "фашистів та ущемльонних"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 10:50

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 10:54

Пуйло обовязково їх усіх врятує.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 10:57

Прямо дивує, як швидко редагується допис, де є незручні питання до Shaman
Якби ж то так швидко видаляли пости з відвертим хамством. Але це часто відбувається не так і проходить безкарно. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 10:59

  Примат написав:получается, западным партнерам наплевать на жизни украинцев, мы для них просто генетический мусор

зручно все валити на західних партнерів, а "рафік ні в чьом нє вінават"

Як відбивати штурми на Покровському напрямку, коли тобі на бригаду дають на тиждень 10 мін 120 мм...
контракти на закупівлю зброї виконуються щонайбільше на 10%

+ про припинення закупівель мавіків вчора журналісти "розкопали".

в щоденних сводках генштабу кількість дохлої русні та їх техніки може зменшитись в рази.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 11:00

  Xenon написав:
Британія не дозволить Україні завдавати ударів по РФ без згоди США, - Times

Як пише The Times, Британія не діятиме сама, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними, щоб ракети потрапляли в ціль (мова йде про крилаті ракети великої дальності Storm Shadow).

Не зрозуміло, чого своїми сапсанами, ольхами та нептунами не хочуть стріляти. Зеленський, де ракети?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 11:02

  whois2010 написав:
  Xenon написав:
Британія не дозволить Україні завдавати ударів по РФ без згоди США, - Times

Як пише The Times, Британія не діятиме сама, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними, щоб ракети потрапляли в ціль (мова йде про крилаті ракети великої дальності Storm Shadow).

Не зрозуміло, чого б своїми сапсанами, ольхами та нептунами не стріляти. Зеленський, де ракети?

уже писали где. бабки закончились. Сколько нам обещали в 2024 и сколько налили?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 11:03

  sergey_stasyuk555 написав:............
зручно все валити на західних партнерів, а "рафік ні в чьом нє вінават"

Як відбивати штурми на Покровському напрямку, коли тобі на бригаду дають на тиждень 10 мін 120 мм...
контракти на закупівлю зброї виконуються щонайбільше на 10%

+ про припинення закупівель мавіків вчора журналісти "розкопали".
...........

Приватна компанія "Українська бронетехніка" збудує новий завод в Україні з виробництва артилерійських боєприпасів. Про це в інтерв'ю Мілітарному розповів директор компанії Владислав Бельбас.
........
Він відмовився назвати тип боєприпасів, які будуть вироблятися на новому заводі. Водночас Бельбас зазначив, що не планують виготовляти 152 мм снаряди радянського зразка.

Зараз компанія випускає сотні тисяч снарядів на рік, виробляючи весь спектр мінометних снарядів від 60 до 120 мм, а також артилерійські 122-мм снаряди.

Керівник компанії зазначив, що частка українських компонентів у них значно зросла за останній рік, зокрема, корпуси й підривники виробляються в Україні. Фактично єдиними імпортними компонентами залишаються порох і вибухівка.

Окрім снарядів, Українська бронетехніка також виробляє 60 мм, 82 мм і 120 мм міномети, що постачаються Силам оборони.

За словами Бельбаса, потужності підприємства з виробництва мінометів завантажені на 100% до кінця 2024 року. Наступного року виробництво вже законтрактовано на 50-70%.

https://bin.ua/companies/319180-v-ukrayini-zbuduyut-shhe-odin-zavod-iz.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 11:06

получается, западным партнерам наплевать на жизни украинцев, мы для них просто генетический мусор[/quote]
ми для них як приманка для скаженого ведмедя, чим довше він буде гризти ногу тим їм краще. А якщо приманка буде кричати від болю голосніше звичного то завжди можна висловити підтримку, занепокоєння, чи на крайній случай провести якісь консультації
Москалі сильно протупили. Якби вони в 2022 замість України через Білорусь поперли на Прибалтику чи Польшу то досягли б свого, одночасно розваливши глиняного колоса під назвою "потужне НАТО". Нажаль для нас, не в тій країни вони знайшли "фашистів та ущемльонних"[/quote]
Да кто б им разрешил на НАТУ да танками новейшими, что в Тагиле отборными кувалдами собирали?
Сразу б кнопочку нажали и все денежки ЕдРосни и прочих кооператоров с "Озера", что в виде ячеек памяти на серверах в странах НАТЫ, превратились бы в тепло и электромагнитное излучение
А второй кнопочкой ложится связь, управление техпроцессами, всё что имеет в составе интелловско-гейтсовские железо+софт, и страна без единого безналичного доллара или евро бодро прыгает во времена развитого сталинизма с пропеллерными ракетами "Сармат"
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