Британія не дозволить Україні завдавати ударів по РФ без згоди США, - Times
Як пише The Times, Британія не діятиме сама, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними, щоб ракети потрапляли в ціль (мова йде про крилаті ракети великої дальності Storm Shadow).
*Вони знущаються!
Сперва США заявляет, что ракета Британская - пусть Британия дает разрешение... Британия заявляет, что ракета не только ее и валит в Италию - Италия говорит, что ничего не поставляла и разрешать не будет... ФРГ на упреждение заявили то же самое... Остался Макарон... шифруется АНТАНТИСТ... и тут внезапно круг замкнулсо!
Великобритания не позволит Украине применять ракеты Storm Shadow по целям в России без согласия США, - The Times.* (с) .........
Там немного не так. Британцы объяснили это тем, что стандартная система наведения по GPS легко глушится росс. РЭБ и в результате ракеты летят не туда, куда надо, поэтому применять их нет смысла. У США есть какая-то новейшая система наведения, которой это не страшно. Но США не дали разрешение на поставку ракет с такой системой наведения.
барабашов написав:Да кто б им разрешил на НАТУ да танками новейшими, что в Тагиле отборными кувалдами собирали? Сразу б кнопочку нажали и все денежки ЕдРосни и прочих кооператоров с "Озера", что в виде ячеек памяти на серверах в странах НАТЫ, превратились бы в тепло и электромагнитное излучение А второй кнопочкой ложится связь, управление техпроцессами, всё что имеет в составе интелловско-гейтсовские железо+софт
все звери равны но некоторые равнее (с). А для нас згодиться і "підтримка до кінця"))
sergey_stasyuk555 написав:WSJ опублікувало "іпсо" про наші втрати вбитими і пораненими. багато хто буде здивований коли почнеться масове обговорення.
На УНІАН сьогодні отаке: *Кількість українців і росіян, убитих або поранених за 2,5 роки війни, сягнула приблизно 1 мільйона осіб. При цьому кількість загиблих серед мирного населення залишається невідомою, адже тільки під час захоплення росіянами Маріуполя загинуло понад 8 000 осіб, за даними Human Rights Watch.
Видання The Wall Street Journal пише, що в конфіденційній українській оцінці, зробленій на початку року, кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 000 осіб, а поранених - 400 000. Оцінки російських втрат, зроблені західними розвідками, різняться: за деякими даними, кількість загиблих сягає майже 200 000 осіб, а поранених - близько 400 000.* https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 59687.html
холява написав:Ви зараз розповідаєте про розмноження свиней в яких нема абстрактного мислення . Їх спочатку розводять , потім огороджують місто де вони мешкають ,щоб не розносили сміття і хвороби . Потім користуются свиннями .... шкура , сало , ....м,ясо Молоде поголівля залишають на развод для м,яса , а старе в росход . Наприклад зараз Германія і Польша почали ставити невдобні питання до чоловіків .... далі буде А треба було лише захищати своє . Ви не заслуговуєте мати свою Батьківщину .
якраз століттями люди боролись щоб не бути як свині, мати якісь права та свободи. а потім вийшов холява весь в білому і все перекрутив з ніг на голову.
Ніхто ніде нікому не задає ніяких питань. Мало того, Румунія, яка поларувала України Петріот, не видала жодного нелегала. Чому? Тому ще це незаконно. Була б заборона законною, видавали б і повертали.
Все правильно, пан холява, тцк-ашники вернули нас в середньовічча до стану свиней, яких виловлюють.
Цікаво, якби демократія і свобода, конкуренція і культ особистості не створили Raytheon Technologies, Lockheed Martin та ін., в якому підручнику була б згадка про історію державності України?