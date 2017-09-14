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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9897989898999900

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 11:12

  detroytred написав:
  Xenon написав:
Британія не дозволить Україні завдавати ударів по РФ без згоди США, - Times

Як пише The Times, Британія не діятиме сама, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними, щоб ракети потрапляли в ціль (мова йде про крилаті ракети великої дальності Storm Shadow).

*Вони знущаються!

Сперва США заявляет, что ракета Британская - пусть Британия дает разрешение... Британия заявляет, что ракета не только ее и валит в Италию - Италия говорит, что ничего не поставляла и разрешать не будет... ФРГ на упреждение заявили то же самое... Остался Макарон... шифруется АНТАНТИСТ... и тут внезапно круг замкнулсо!

Великобритания не позволит Украине применять ракеты Storm Shadow по целям в России без согласия США, - The Times.* (с)
.........

Там немного не так.
Британцы объяснили это тем, что стандартная система наведения по GPS легко глушится росс. РЭБ и в результате ракеты летят не туда, куда надо, поэтому применять их нет смысла. У США есть какая-то новейшая система наведения, которой это не страшно. Но США не дали разрешение на поставку ракет с такой системой наведения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 11:17

  whois2010 написав:
  Xenon написав:
Британія не дозволить Україні завдавати ударів по РФ без згоди США, - Times

Як пише The Times, Британія не діятиме сама, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними, щоб ракети потрапляли в ціль (мова йде про крилаті ракети великої дальності Storm Shadow).

Не зрозуміло, чого своїми сапсанами, ольхами та нептунами не хочуть стріляти. Зеленський, де ракети?

А вони є в якійсь значущій кількості, а не 2-3 штуки?
Чи, може, вони там, де вся наша промисловість?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 11:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Да кто б им разрешил на НАТУ да танками новейшими, что в Тагиле отборными кувалдами собирали?
Сразу б кнопочку нажали и все денежки ЕдРосни и прочих кооператоров с "Озера", что в виде ячеек памяти на серверах в странах НАТЫ, превратились бы в тепло и электромагнитное излучение
А второй кнопочкой ложится связь, управление техпроцессами, всё что имеет в составе интелловско-гейтсовские железо+софт

все звери равны но некоторые равнее (с).
А для нас згодиться і "підтримка до кінця"))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 11:19

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:
  Xenon написав:Британія не дозволить Україні завдавати ударів по РФ без згоди США, - Times

Як пише The Times, Британія не діятиме сама, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними, щоб ракети потрапляли в ціль (мова йде про крилаті ракети великої дальності Storm Shadow).

Не зрозуміло, чого своїми сапсанами, ольхами та нептунами не хочуть стріляти. Зеленський, де ракети?

А вони є в якійсь значущій кількості, а не 2-3 штуки?
Чи, може, вони там, де вся наша промисловість?

це була іронія. третій рік великої війни, громадянин зеленський жебракує набої
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 11:21

  ЛАД написав:Прямо дивує, як швидко редагується допис, де є незручні питання до Shaman
Якби ж то так швидко видаляли пости з відвертим хамством. Але це часто відбувається не так і проходить безкарно. :)

мої теж два коментаря на рахунок фантазій від нашого "найуспішнішого" так само зникли за півхвилини. Якщо ж опонента обматюкати але в кінці додати "смерть ворогам" тоді все ок))
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 11:24

WSJ опублікувало "іпсо" про наші втрати вбитими і пораненими.
багато хто буде здивований коли почнеться масове обговорення.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 11:28

  sergey_stasyuk555 написав:WSJ опублікувало "іпсо" про наші втрати вбитими і пораненими.
багато хто буде здивований коли почнеться масове обговорення.

На УНІАН сьогодні отаке:
*Кількість українців і росіян, убитих або поранених за 2,5 роки війни, сягнула приблизно 1 мільйона осіб. При цьому кількість загиблих серед мирного населення залишається невідомою, адже тільки під час захоплення росіянами Маріуполя загинуло понад 8 000 осіб, за даними Human Rights Watch.

Видання The Wall Street Journal пише, що в конфіденційній українській оцінці, зробленій на початку року, кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 000 осіб, а поранених - 400 000. Оцінки російських втрат, зроблені західними розвідками, різняться: за деякими даними, кількість загиблих сягає майже 200 000 осіб, а поранених - близько 400 000.*
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 59687.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 11:28

  sergey_stasyuk555 написав:
  холява написав:Ви зараз розповідаєте про розмноження свиней в яких нема абстрактного мислення .
Їх спочатку розводять , потім огороджують місто де вони мешкають ,щоб не розносили сміття і хвороби .
Потім користуются свиннями .... шкура , сало , ....м,ясо
Молоде поголівля залишають на развод для м,яса , а старе в росход .
Наприклад зараз Германія і Польша почали ставити невдобні питання до чоловіків .... далі буде
А треба було лише захищати своє .
Ви не заслуговуєте мати свою Батьківщину .

якраз століттями люди боролись щоб не бути як свині, мати якісь права та свободи.
а потім вийшов холява весь в білому і все перекрутив з ніг на голову.

Ніхто ніде нікому не задає ніяких питань.
Мало того, Румунія, яка поларувала України Петріот, не видала жодного нелегала. Чому? Тому ще це незаконно. Була б заборона законною, видавали б і повертали.

Все правильно, пан холява, тцк-ашники вернули нас в середньовічча до стану свиней, яких виловлюють.

Цікаво, якби демократія і свобода, конкуренція і культ особистості не створили Raytheon Technologies, Lockheed Martin та ін., в якому підручнику була б згадка про історію державності України?
Бетон
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  Schmit написав:Пуйло обовязково їх усіх врятує.


якийсь хоррор-стімпанк про ізольовану від усього світу колонію хіппі-канібалів чи старообрядців-скопців
fox767676
 
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