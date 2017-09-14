Британія не дозволить Україні завдавати ударів по РФ без згоди США, - Times
Як пише The Times, Британія не діятиме сама, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними, щоб ракети потрапляли в ціль (мова йде про крилаті ракети великої дальності Storm Shadow).
*Вони знущаються!
Сперва США заявляет, что ракета Британская - пусть Британия дает разрешение... Британия заявляет, что ракета не только ее и валит в Италию - Италия говорит, что ничего не поставляла и разрешать не будет... ФРГ на упреждение заявили то же самое... Остался Макарон... шифруется АНТАНТИСТ... и тут внезапно круг замкнулсо!
Великобритания не позволит Украине применять ракеты Storm Shadow по целям в России без согласия США, - The Times.* (с) .........
Там немного не так. Британцы объяснили это тем, что стандартная система наведения по GPS легко глушится росс. РЭБ и в результате ракеты летят не туда, куда надо, поэтому применять их нет смысла. У США есть какая-то новейшая система наведения, которой это не страшно. Но США не дали разрешение на поставку ракет с такой системой наведения.
барабашов написав:Да кто б им разрешил на НАТУ да танками новейшими, что в Тагиле отборными кувалдами собирали? Сразу б кнопочку нажали и все денежки ЕдРосни и прочих кооператоров с "Озера", что в виде ячеек памяти на серверах в странах НАТЫ, превратились бы в тепло и электромагнитное излучение А второй кнопочкой ложится связь, управление техпроцессами, всё что имеет в составе интелловско-гейтсовские железо+софт
все звери равны но некоторые равнее (с). А для нас згодиться і "підтримка до кінця"))
sergey_stasyuk555 написав:WSJ опублікувало "іпсо" про наші втрати вбитими і пораненими. багато хто буде здивований коли почнеться масове обговорення.
На УНІАН сьогодні отаке: *Кількість українців і росіян, убитих або поранених за 2,5 роки війни, сягнула приблизно 1 мільйона осіб. При цьому кількість загиблих серед мирного населення залишається невідомою, адже тільки під час захоплення росіянами Маріуполя загинуло понад 8 000 осіб, за даними Human Rights Watch.
Видання The Wall Street Journal пише, що в конфіденційній українській оцінці, зробленій на початку року, кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 000 осіб, а поранених - 400 000. Оцінки російських втрат, зроблені західними розвідками, різняться: за деякими даними, кількість загиблих сягає майже 200 000 осіб, а поранених - близько 400 000.* https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 59687.html
барабашов написав:Сразу б кнопочку нажали и все денежки ЕдРосни и прочих кооператоров с "Озера", что в виде ячеек памяти на серверах в странах НАТЫ, превратились бы в тепло и электромагнитное излучение
Наша пісня й гарна й нова або "це ж вже було". Я в 22 так на це сподівався, але