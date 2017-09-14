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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 17 вер, 2024 12:03
Бетон написав:
Все правильно, пан холява, тцк-ашники вернули нас в середньовічча до стану свиней, яких виловлюють.
ця демонізація тцк-шників ні до чого
в Україні і за її межами 91% гідних незламників за 91, які "ніколи не зміряться, ніколи не скоряться, не пробачать" і т.і
може вони стісняються у війсьькомат зайти, то їм надають такі послуги соціальної підтримки у вигляді бусифікації
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Додано: Вів 17 вер, 2024 12:11
sergey_stasyuk555 написав:
WSJ опублікувало "іпсо" про наші втрати вбитими і пораненими.
багато хто буде здивований коли почнеться масове обговорення.
........В часи моєї молодості блакитним було тільки небо .....
Пане Сергію де ви зараз ? В Україні ?
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холява
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Додано: Вів 17 вер, 2024 12:22
холява написав: sergey_stasyuk555 написав:
WSJ опублікувало "іпсо" про наші втрати вбитими і пораненими.
багато хто буде здивований коли почнеться масове обговорення.
........В часи моєї молодості блакитним було тільки небо .....
Пане Сергію де ви зараз ? В Україні ?
журналісти wsj - "голубуваті" ти вважаєш?
за таке в сша тебе б засудили як мінімум на великі штрафи.
не захотілось би більше нічого нюхати.
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Додано: Вів 17 вер, 2024 12:27
sergey_stasyuk555 написав: холява написав: sergey_stasyuk555 написав:
WSJ опублікувало "іпсо" про наші втрати вбитими і пораненими.
багато хто буде здивований коли почнеться масове обговорення.
........В часи моєї молодості блакитним було тільки небо .....
Пане Сергію де ви зараз ? В Україні ?
журналісти wsj - "голубуваті" ти вважаєш?
за таке в сша тебе б засудили як мінімум на великі штрафи.
не захотілось би більше нічого нюхати.
Я налякався .......ви де ?
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холява
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Додано: Вів 17 вер, 2024 12:30
sergey_stasyuk555 написав: холява написав: sergey_stasyuk555 написав:
WSJ опублікувало "іпсо" про наші втрати вбитими і пораненими.
багато хто буде здивований коли почнеться масове обговорення.
........В часи моєї молодості блакитним було тільки небо .....
Пане Сергію де ви зараз ? В Україні ?
журналісти wsj - "голубуваті" ти вважаєш?
за таке в сша тебе б засудили як мінімум на великі штрафи.
не захотілось би більше нічого нюхати.
це ти б отримав штрафи - бо пишеш дурню на підставі СВОЇХ фантазій, які викликала цитата холяви
а так ще чергове підтвердження до яких наслідків призвела агресія Раші. ну й співвідношення 1 : 3 - гадаю дуже близьке до правди
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Додано: Вів 17 вер, 2024 12:33
холява написав: sergey_stasyuk555 написав:
WSJ опублікувало "іпсо" про наші втрати вбитими і пораненими.
багато хто буде здивований коли почнеться масове обговорення.
........В часи моєї молодості блакитним було тільки небо .....
Пане Сергію де ви зараз ? В Україні ?
ваше бажання відправити всіх в окопи похвальне, шкода що воно вибіркове і не поширюється на чоловіка флер, песикота, синів "непросякнутого отрутою" та інших незламних та нескорених
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Додано: Вів 17 вер, 2024 12:36
fox767676 написав: Schmit написав:
Пуйло обовязково їх усіх врятує.
якийсь хоррор-стімпанк про ізольовану від усього світу колонію хіппі-канібалів чи старообрядців-скопців
ПГМ
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flyman
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Додано: Вів 17 вер, 2024 12:40
flyman написав:
F16 мали зробити "перелом", тепер чекаєм на "перелом" ракет дальної дальності, далі що, "фіолетові лучі"?
далі в 2100 закінчиться нафта (плюс мінус 2-3 тижні), тоді буде перелом. Але це не точно
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Додано: Вів 17 вер, 2024 12:44
ЛАД написав: flyman написав:
..........
Крім книжки "1984" є ще "Колгосп тварин".
Взагалі-то, скоріше, "Скотний двір" - в оригіналі "Animal Farm".
"Колгосп" це вже вигадка наших перекладачів.
Тоді вже Ферма тварин. а чом би й ні - колгосп тварин - нормальна адаптація для української мови. для французької мови можливо ж Union des républiques socialistes animales
я так гадаю дуже не сподобалася казка - на святе замахнулися
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Додано: Вів 17 вер, 2024 12:55
sergey_stasyuk555 написав: холява написав:
.... ДЕ ВИ ?
в Україні.
і на наступне питання зразу відповім - все уточнено, документи в порядку.
Хто ,на ваш погляд, повинен захищати Україну ?
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