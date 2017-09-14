RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9899990099019902>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 12:03

  Бетон написав:Все правильно, пан холява, тцк-ашники вернули нас в середньовічча до стану свиней, яких виловлюють.



ця демонізація тцк-шників ні до чого
в Україні і за її межами 91% гідних незламників за 91, які "ніколи не зміряться, ніколи не скоряться, не пробачать" і т.і
може вони стісняються у війсьькомат зайти, то їм надають такі послуги соціальної підтримки у вигляді бусифікації
fox767676
 
Повідомлень: 2034
З нами з: 13.06.20
Подякував: 312 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 12:11

  sergey_stasyuk555 написав:WSJ опублікувало "іпсо" про наші втрати вбитими і пораненими.
багато хто буде здивований коли почнеться масове обговорення.


........В часи моєї молодості блакитним було тільки небо .....

Пане Сергію де ви зараз ? В Україні ?
холява
2
 
Повідомлень: 4813
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4130 раз.
Подякували: 4509 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 12:22

  холява написав:
  sergey_stasyuk555 написав:WSJ опублікувало "іпсо" про наші втрати вбитими і пораненими.
багато хто буде здивований коли почнеться масове обговорення.


........В часи моєї молодості блакитним було тільки небо .....
Пане Сергію де ви зараз ? В Україні ?

журналісти wsj - "голубуваті" ти вважаєш?
за таке в сша тебе б засудили як мінімум на великі штрафи.
не захотілось би більше нічого нюхати.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 173
З нами з: 21.05.23
Подякував: 23 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 12:27

  sergey_stasyuk555 написав:
  холява написав:
  sergey_stasyuk555 написав:WSJ опублікувало "іпсо" про наші втрати вбитими і пораненими.
багато хто буде здивований коли почнеться масове обговорення.


........В часи моєї молодості блакитним було тільки небо .....
Пане Сергію де ви зараз ? В Україні ?

журналісти wsj - "голубуваті" ти вважаєш?
за таке в сша тебе б засудили як мінімум на великі штрафи.
не захотілось би більше нічого нюхати.


Я налякався .......ви де ?
холява
2
 
Повідомлень: 4813
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4130 раз.
Подякували: 4509 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 12:30

  sergey_stasyuk555 написав:
  холява написав:
  sergey_stasyuk555 написав:WSJ опублікувало "іпсо" про наші втрати вбитими і пораненими.
багато хто буде здивований коли почнеться масове обговорення.

........В часи моєї молодості блакитним було тільки небо .....
Пане Сергію де ви зараз ? В Україні ?

журналісти wsj - "голубуваті" ти вважаєш?
за таке в сша тебе б засудили як мінімум на великі штрафи.
не захотілось би більше нічого нюхати.

це ти б отримав штрафи - бо пишеш дурню на підставі СВОЇХ фантазій, які викликала цитата холяви

а так ще чергове підтвердження до яких наслідків призвела агресія Раші. ну й співвідношення 1 : 3 - гадаю дуже близьке до правди
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6741
З нами з: 29.09.19
Подякував: 650 раз.
Подякували: 1477 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 12:33

  холява написав:
  sergey_stasyuk555 написав:WSJ опублікувало "іпсо" про наші втрати вбитими і пораненими.
багато хто буде здивований коли почнеться масове обговорення.

........В часи моєї молодості блакитним було тільки небо .....
Пане Сергію де ви зараз ? В Україні ?

ваше бажання відправити всіх в окопи похвальне, шкода що воно вибіркове і не поширюється на чоловіка флер, песикота, синів "непросякнутого отрутою" та інших незламних та нескорених
Letusrock
 
Повідомлень: 1698
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 12:36

  fox767676 написав:
  Schmit написав:Пуйло обовязково їх усіх врятує.


якийсь хоррор-стімпанк про ізольовану від усього світу колонію хіппі-канібалів чи старообрядців-скопців

ПГМ
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36420
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 12:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:F16 мали зробити "перелом", тепер чекаєм на "перелом" ракет дальної дальності, далі що, "фіолетові лучі"?

далі в 2100 закінчиться нафта (плюс мінус 2-3 тижні), тоді буде перелом. Але це не точно
Letusrock
 
Повідомлень: 1698
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 12:44

  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
Крім книжки "1984" є ще "Колгосп тварин".

Взагалі-то, скоріше, "Скотний двір" - в оригіналі "Animal Farm".
"Колгосп" це вже вигадка наших перекладачів.

Тоді вже Ферма тварин. а чом би й ні - колгосп тварин - нормальна адаптація для української мови. для французької мови можливо ж Union des républiques socialistes animales :D

я так гадаю дуже не сподобалася казка - на святе замахнулися :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6741
З нами з: 29.09.19
Подякував: 650 раз.
Подякували: 1477 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 12:55

  sergey_stasyuk555 написав:
  холява написав: .... ДЕ ВИ ?

в Україні.
і на наступне питання зразу відповім - все уточнено, документи в порядку.


Хто ,на ваш погляд, повинен захищати Україну ?
холява
2
 
Повідомлень: 4813
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4130 раз.
Подякували: 4509 раз.
 
Профіль
5
22
1
  #<1 ... 9899990099019902>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Ой+ і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 66273
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 227833
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 715949
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.