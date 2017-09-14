sergey_stasyuk555 написав:WSJ опублікувало "іпсо" про наші втрати вбитими і пораненими. багато хто буде здивований коли почнеться масове обговорення.
На УНІАН сьогодні отаке: *Кількість українців і росіян, убитих або поранених за 2,5 роки війни, сягнула приблизно 1 мільйона осіб. При цьому кількість загиблих серед мирного населення залишається невідомою, адже тільки під час захоплення росіянами Маріуполя загинуло понад 8 000 осіб, за даними Human Rights Watch.
Видання The Wall Street Journal пише, що в конфіденційній українській оцінці, зробленій на початку року, кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 000 осіб, а поранених - 400 000. Оцінки російських втрат, зроблені західними розвідками, різняться: за деякими даними, кількість загиблих сягає майже 200 000 осіб, а поранених - близько 400 000.* https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 59687.html
Немного странные цифры - по погибшим разница в 2,5 раза, а количество раненых одинаковое.
як кажуть на ринках нові українці з закавказзя та середньої азії : - "21 вєк - дурак нєт" треба було раніше думати коли дурню в політиці та економіці творили, і зараз поки не фатально пізно спам'ятати математику та екстраполяції