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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9899990099019902

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 13:03

  detroytred написав:
  sergey_stasyuk555 написав:WSJ опублікувало "іпсо" про наші втрати вбитими і пораненими.
багато хто буде здивований коли почнеться масове обговорення.

На УНІАН сьогодні отаке:
*Кількість українців і росіян, убитих або поранених за 2,5 роки війни, сягнула приблизно 1 мільйона осіб. При цьому кількість загиблих серед мирного населення залишається невідомою, адже тільки під час захоплення росіянами Маріуполя загинуло понад 8 000 осіб, за даними Human Rights Watch.

Видання The Wall Street Journal пише, що в конфіденційній українській оцінці, зробленій на початку року, кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 000 осіб, а поранених - 400 000. Оцінки російських втрат, зроблені західними розвідками, різняться: за деякими даними, кількість загиблих сягає майже 200 000 осіб, а поранених - близько 400 000.*
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 59687.html

Немного странные цифры - по погибшим разница в 2,5 раза, а количество раненых одинаковое.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 13:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

як кажуть на ринках нові українці з закавказзя та середньої азії :
- "21 вєк - дурак нєт"
треба було раніше думати коли дурню в політиці та економіці творили, і зараз поки не фатально пізно спам'ятати математику та екстраполяції
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 13:17

  холява написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  холява написав: .... ДЕ ВИ ?

в Україні.
і на наступне питання зразу відповім - все уточнено, документи в порядку.


Хто ,на ваш погляд, повинен захищати Україну ?

Дивне питання.
В першу чергу ура-патріоти.
Аби слова не розходилися зі справою. За покликом душі і пламенними промовами.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 13:29

Фейк

https://od.arbitr.gov.ua/sud5017/pres-centr/news/1659358/
flyman
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