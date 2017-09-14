RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 99009901990299039904>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 13:03

  detroytred написав:
  sergey_stasyuk555 написав:WSJ опублікувало "іпсо" про наші втрати вбитими і пораненими.
багато хто буде здивований коли почнеться масове обговорення.

На УНІАН сьогодні отаке:
*Кількість українців і росіян, убитих або поранених за 2,5 роки війни, сягнула приблизно 1 мільйона осіб. При цьому кількість загиблих серед мирного населення залишається невідомою, адже тільки під час захоплення росіянами Маріуполя загинуло понад 8 000 осіб, за даними Human Rights Watch.

Видання The Wall Street Journal пише, що в конфіденційній українській оцінці, зробленій на початку року, кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 000 осіб, а поранених - 400 000. Оцінки російських втрат, зроблені західними розвідками, різняться: за деякими даними, кількість загиблих сягає майже 200 000 осіб, а поранених - близько 400 000.*
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 59687.html

Немного странные цифры - по погибшим разница в 2,5 раза, а количество раненых одинаковое.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30177
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 13:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

як кажуть на ринках нові українці з закавказзя та середньої азії :
- "21 вєк - дурак нєт"
треба було раніше думати коли дурню в політиці та економіці творили, і зараз поки не фатально пізно спам'ятати математику та екстраполяції
fox767676
 
Повідомлень: 2034
З нами з: 13.06.20
Подякував: 312 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 13:17

  холява написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  холява написав: .... ДЕ ВИ ?

в Україні.
і на наступне питання зразу відповім - все уточнено, документи в порядку.


Хто ,на ваш погляд, повинен захищати Україну ?

Дивне питання.
В першу чергу ура-патріоти.
Аби слова не розходилися зі справою. За покликом душі і пламенними промовами.
detroytred
 
Повідомлень: 30248
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 13:29

Фейк

https://od.arbitr.gov.ua/sud5017/pres-centr/news/1659358/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36423
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 13:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Немного странные цифры - по погибшим разница в 2,5 раза, а количество раненых одинаковое.

ІМХО, не дивні. З медициною в русні таки трохи гірше ніж у нас...
Але це на рівні особистих відчуттів, статистикою не володію...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1869
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 13:34

  ЛАД написав:
  detroytred написав:Видання The Wall Street Journal пише, що в конфіденційній українській оцінці, зробленій на початку року, кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 000 осіб, а поранених - 400 000. Оцінки російських втрат, зроблені західними розвідками, різняться: за деякими даними, кількість загиблих сягає майже 200 000 осіб, а поранених - близько 400 000.*
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 59687.html

Немного странные цифры - по погибшим разница в 2,5 раза, а количество раненых одинаковое.

Чому ж "странні"? Сам Зе каже:
В українському війську на шістьох-вісьмох поранених на фронті припадає один убитий, тоді як у російській армії – помирає кожен другий-третій поранений.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомляє в інтерв’ю BBC. https://www.slovoidilo.ua/2024/07/21/no ... y-vijni-rf

А ще є величезна к-ть безвісти пропавших, в СЗЧ. Бобуа час від час торочит про 0.1% які страждають від війни, а вже вбитих і ранених понад 1% по оф. даним від довоєнної чисельності населення, а якщо по моєму колу знайомств, то здається суттєво вищим.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6908
З нами з: 19.04.12
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1060 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 13:40

  холява написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  холява написав: .... ДЕ ВИ ?

в Україні.
і на наступне питання зразу відповім - все уточнено, документи в порядку.


Хто ,на ваш погляд, повинен захищати Україну ?

Повинні у першу чергу не залякані мобібусіфіцірованні хлопи з заводу та спортлайфу, а той хто має ліцензію на відстріл двуногих та хочь щось віджав у батьківшини за 33 роки кутєжа на всі.
Але яким чином без зброї її захищати? З калаша Іскандери збивати та дронами закидувати танкові бригади на Доньбасі?
барабашов
 
Повідомлень: 4344
З нами з: 16.06.15
Подякував: 279 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 13:48

  холява написав:Хто ,на ваш погляд, повинен захищати Україну ?

прийдеться повторити відповідь, бо модер чомусь потер.
всі, крім холяви.

а ще крім чинуш, мусорів та прокурорів та багатьох інших, які "дуже цінні в тилу".
все в законах і постановах шмигаля прописано.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 174
З нами з: 21.05.23
Подякував: 23 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 13:51

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:Видання The Wall Street Journal пише, що в конфіденційній українській оцінці, зробленій на початку року, кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 000 осіб, а поранених - 400 000. Оцінки російських втрат, зроблені західними розвідками, різняться: за деякими даними, кількість загиблих сягає майже 200 000 осіб, а поранених - близько 400 000.*
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 59687.html

Немного странные цифры - по погибшим разница в 2,5 раза, а количество раненых одинаковое.

Чому ж "странні"? Сам Зе каже:
В українському війську на шістьох-вісьмох поранених на фронті припадає один убитий, тоді як у російській армії – помирає кожен другий-третій поранений.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомляє в інтерв’ю BBC. https://www.slovoidilo.ua/2024/07/21/no ... y-vijni-rf

.......

Я тоже люблю сказки, но верю в них с трудом.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30177
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я тоже люблю сказки, но верю в них с трудом.

До речі, якщо глянете на статистику війни 8.08.08, то в грузинів співвідношення вбитих і поранених 1:10, а русні 1:3.
А НАТО в останніх війнах теж 1:10.
Тому в нас 1:5 - виглядає більш менш реалістично.
В русні на початку війни були потріскані джути есмарха. Зараз їх потрохи насичують турнікетами, тому середне є значення 1:3 виглядає правдиво.
+ колись бачив статистику по "вагнерам" - то там взагалі 1:1
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1869
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 99009901990299039904>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, Letusrock, Shaman і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 66281
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 227833
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 715950
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3511)
17.09.2024 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.