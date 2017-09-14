sergey_stasyuk555 написав:WSJ опублікувало "іпсо" про наші втрати вбитими і пораненими. багато хто буде здивований коли почнеться масове обговорення.
На УНІАН сьогодні отаке: *Кількість українців і росіян, убитих або поранених за 2,5 роки війни, сягнула приблизно 1 мільйона осіб. При цьому кількість загиблих серед мирного населення залишається невідомою, адже тільки під час захоплення росіянами Маріуполя загинуло понад 8 000 осіб, за даними Human Rights Watch.
Видання The Wall Street Journal пише, що в конфіденційній українській оцінці, зробленій на початку року, кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 000 осіб, а поранених - 400 000. Оцінки російських втрат, зроблені західними розвідками, різняться: за деякими даними, кількість загиблих сягає майже 200 000 осіб, а поранених - близько 400 000.* https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 59687.html
Немного странные цифры - по погибшим разница в 2,5 раза, а количество раненых одинаковое.
як кажуть на ринках нові українці з закавказзя та середньої азії : - "21 вєк - дурак нєт" треба було раніше думати коли дурню в політиці та економіці творили, і зараз поки не фатально пізно спам'ятати математику та екстраполяції
detroytred написав:Видання The Wall Street Journal пише, що в конфіденційній українській оцінці, зробленій на початку року, кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 000 осіб, а поранених - 400 000. Оцінки російських втрат, зроблені західними розвідками, різняться: за деякими даними, кількість загиблих сягає майже 200 000 осіб, а поранених - близько 400 000.* https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 59687.html
Немного странные цифры - по погибшим разница в 2,5 раза, а количество раненых одинаковое.
Чому ж "странні"? Сам Зе каже:
В українському війську на шістьох-вісьмох поранених на фронті припадає один убитий, тоді як у російській армії – помирає кожен другий-третій поранений. Про це президент України Володимир Зеленський повідомляє в інтерв’ю BBC. https://www.slovoidilo.ua/2024/07/21/no ... y-vijni-rf
А ще є величезна к-ть безвісти пропавших, в СЗЧ. Бобуа час від час торочит про 0.1% які страждають від війни, а вже вбитих і ранених понад 1% по оф. даним від довоєнної чисельності населення, а якщо по моєму колу знайомств, то здається суттєво вищим.
в Україні. і на наступне питання зразу відповім - все уточнено, документи в порядку.
Хто ,на ваш погляд, повинен захищати Україну ?
Повинні у першу чергу не залякані мобібусіфіцірованні хлопи з заводу та спортлайфу, а той хто має ліцензію на відстріл двуногих та хочь щось віджав у батьківшини за 33 роки кутєжа на всі. Але яким чином без зброї її захищати? З калаша Іскандери збивати та дронами закидувати танкові бригади на Доньбасі?
detroytred написав:Видання The Wall Street Journal пише, що в конфіденційній українській оцінці, зробленій на початку року, кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 000 осіб, а поранених - 400 000. Оцінки російських втрат, зроблені західними розвідками, різняться: за деякими даними, кількість загиблих сягає майже 200 000 осіб, а поранених - близько 400 000.* https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 59687.html
Немного странные цифры - по погибшим разница в 2,5 раза, а количество раненых одинаковое.
Чому ж "странні"? Сам Зе каже:
В українському війську на шістьох-вісьмох поранених на фронті припадає один убитий, тоді як у російській армії – помирає кожен другий-третій поранений. Про це президент України Володимир Зеленський повідомляє в інтерв’ю BBC. https://www.slovoidilo.ua/2024/07/21/no ... y-vijni-rf
ЛАД написав:Я тоже люблю сказки, но верю в них с трудом.
До речі, якщо глянете на статистику війни 8.08.08, то в грузинів співвідношення вбитих і поранених 1:10, а русні 1:3. А НАТО в останніх війнах теж 1:10. Тому в нас 1:5 - виглядає більш менш реалістично. В русні на початку війни були потріскані джути есмарха. Зараз їх потрохи насичують турнікетами, тому середне є значення 1:3 виглядає правдиво. + колись бачив статистику по "вагнерам" - то там взагалі 1:1