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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 17 вер, 2024 14:16
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Wirująświatła
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Додано: Вів 17 вер, 2024 14:17
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Додано: Вів 17 вер, 2024 14:28
Всіх вітаю.
Ну хоч щось добре влада зробила для своїх громадян
⚡️ Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про збільшення податків на 58 мільярдів гривень у цьому році та 137 мільярдів в наступному, повідомив нардеп Железняк.
✅ Рішення підтримали 241 нардеп.
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Бетон
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Додано: Вів 17 вер, 2024 14:43
Ой+ написав:
А ще є величезна к-ть безвісти пропавших
Цікаво у кого як по цій статистиці, бо у мене більшість саме пропавших.
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BeneFuckTor
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Додано: Вів 17 вер, 2024 14:43
Бетон написав:
Всіх вітаю.
Ну хоч щось добре влада зробила для своїх громадян
⚡️ Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про збільшення податків на 58 мільярдів гривень у цьому році та 137 мільярдів в наступному, повідомив нардеп Железняк.
✅ Рішення підтримали 241 нардеп.
Воювати ти не хоч. Платити тим, хто воює - ти не хоч...
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sashaqbl
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Додано: Вів 17 вер, 2024 14:50
Бетон написав:
Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про збільшення податків на 58
Після остаточного прийняття закону, відбудеться:
підвищення військового збору з 1,5% до 5%
збільшення податків на 1-2 групу ФОП
авансові внески на АЗС
1% на всіх форм ФОП 3-ї групи
25% прибутку на фінустанови
помісячна звітність ПДФО (для економ.бронювання)
50% податок на прибуток банків в 2024 році.
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flyman
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Додано: Вів 17 вер, 2024 14:56
Бетон написав:
Всіх вітаю.
Ну хоч щось добре влада зробила для своїх громадян
⚡️ Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про збільшення податків на 58 мільярдів гривень у цьому році та 137 мільярдів в наступному, повідомив нардеп Железняк.
✅ Рішення підтримали 241 нардеп.
"Все для фронту, все для перемоги!" - так і повинна зараз діяти влада. Тиловим платникам податків взагалі гріх скиглити, навіть безприбуткова робота не йде ні в яке порівняння з ризиком життям на фронті.
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olmyb
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Додано: Вів 17 вер, 2024 15:03
холява
sergey_stasyuk555 написав: холява написав:
Хто ,на ваш погляд, повинен захищати Україну ?
прийдеться повторити відповідь, бо модер чомусь потер.
всі, крім холяви.
а ще крім чинуш, мусорів та прокурорів та багатьох інших, які "дуже цінні в тилу".
все в законах і постановах шмигаля прописано.
захищав країну на відміну від тебе...
а ще ти кривляєшся, но не можеш відповісти на пряме конкретне питання. бо нема чого відповідати. але далі розганяєш зраду... корисний чи за гроші?
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Shaman
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Додано: Вів 17 вер, 2024 15:07
Letusrock написав: olmyb написав:
"Все для фронту, все для перемоги!" - так і повинна зараз діяти влада. Тиловим платникам податків взагалі гріх скиглити, навіть безприбуткова робота не йде ні в яке порівняння з ризиком життям на фронті.
логічно. Але чому цей весь екзистенціалізм стосується "не только лиш всех" а тільки тих хто не пройшов відбір у батальйон Монако?
безприбуткова робота
це яка наприклад? "яйця по 17" підходять?
flyman написав:
але красти зі збитків можна навіть у ВЧ і буде просування у сортності
вживаючи слово "сортність" ти працюєш на ворога. Краще писати "коефіціент потужності", або "відсоток незламності"
ще один корисний чи за гроші... звідки вас стільки - що, бюджети збільшили?
пропозицій, а де взяти гроші - не надаш.
з приводу яйця по 17 - закрили тему? закрили. й далі будуть чистити - але так, це не так швидко робиться...
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Shaman
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Додано: Вів 17 вер, 2024 15:12
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Я тоже люблю сказки, но верю в них с трудом.
До речі, якщо глянете на статистику війни 8.08.08, то в грузинів співвідношення вбитих і поранених 1:10, а русні 1:3.
А НАТО в останніх війнах теж 1:10.
Тому в нас 1:5 - виглядає більш менш реалістично.
В русні на початку війни були потріскані джути есмарха. Зараз їх потрохи насичують турнікетами, тому середне є значення 1:3 виглядає правдиво.
+ колись бачив статистику по "вагнерам" - то там взагалі 1:1
Может, вы и правы.
Хорошо, если так.
Грузинскую войну посмотрел, но там такой разброс цифр, что нет смысла что-то оценивать.
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ЛАД
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