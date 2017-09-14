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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9901990299039904>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 14:16

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 14:17

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 14:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всіх вітаю.
Ну хоч щось добре влада зробила для своїх громадян

⚡️ Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про збільшення податків на 58 мільярдів гривень у цьому році та 137 мільярдів в наступному, повідомив нардеп Железняк.

✅ Рішення підтримали 241 нардеп.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:А ще є величезна к-ть безвісти пропавших


Цікаво у кого як по цій статистиці, бо у мене більшість саме пропавших.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Всіх вітаю.
Ну хоч щось добре влада зробила для своїх громадян

⚡️ Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про збільшення податків на 58 мільярдів гривень у цьому році та 137 мільярдів в наступному, повідомив нардеп Железняк.

✅ Рішення підтримали 241 нардеп.

Воювати ти не хоч. Платити тим, хто воює - ти не хоч...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 14:50

Збс, дайте два

  Бетон написав:Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про збільшення податків на 58

Після остаточного прийняття закону, відбудеться:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%

збільшення податків на 1-2 групу ФОП

авансові внески на АЗС

1% на всіх форм ФОП 3-ї групи

25% прибутку на фінустанови

помісячна звітність ПДФО (для економ.бронювання)

50% податок на прибуток банків в 2024 році.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 14:56

  Бетон написав:Всіх вітаю.
Ну хоч щось добре влада зробила для своїх громадян

⚡️ Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про збільшення податків на 58 мільярдів гривень у цьому році та 137 мільярдів в наступному, повідомив нардеп Железняк.

✅ Рішення підтримали 241 нардеп.

"Все для фронту, все для перемоги!" - так і повинна зараз діяти влада. Тиловим платникам податків взагалі гріх скиглити, навіть безприбуткова робота не йде ні в яке порівняння з ризиком життям на фронті.
olmyb
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:03

  sergey_stasyuk555 написав:
  холява написав:Хто ,на ваш погляд, повинен захищати Україну ?

прийдеться повторити відповідь, бо модер чомусь потер.
всі, крім холяви.

а ще крім чинуш, мусорів та прокурорів та багатьох інших, які "дуже цінні в тилу".
все в законах і постановах шмигаля прописано.

холява захищав країну на відміну від тебе...

а ще ти кривляєшся, но не можеш відповісти на пряме конкретне питання. бо нема чого відповідати. але далі розганяєш зраду... корисний чи за гроші?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:07

  Letusrock написав:
  olmyb написав:"Все для фронту, все для перемоги!" - так і повинна зараз діяти влада. Тиловим платникам податків взагалі гріх скиглити, навіть безприбуткова робота не йде ні в яке порівняння з ризиком життям на фронті.

логічно. Але чому цей весь екзистенціалізм стосується "не только лиш всех" а тільки тих хто не пройшов відбір у батальйон Монако?
безприбуткова робота
це яка наприклад? "яйця по 17" підходять?
  flyman написав:але красти зі збитків можна навіть у ВЧ і буде просування у сортності

вживаючи слово "сортність" ти працюєш на ворога. Краще писати "коефіціент потужності", або "відсоток незламності"

ще один корисний чи за гроші... звідки вас стільки - що, бюджети збільшили? :D

пропозицій, а де взяти гроші - не надаш.

з приводу яйця по 17 - закрили тему? закрили. й далі будуть чистити - але так, це не так швидко робиться...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:12

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Я тоже люблю сказки, но верю в них с трудом.

До речі, якщо глянете на статистику війни 8.08.08, то в грузинів співвідношення вбитих і поранених 1:10, а русні 1:3.
А НАТО в останніх війнах теж 1:10.
Тому в нас 1:5 - виглядає більш менш реалістично.
В русні на початку війни були потріскані джути есмарха. Зараз їх потрохи насичують турнікетами, тому середне є значення 1:3 виглядає правдиво.
+ колись бачив статистику по "вагнерам" - то там взагалі 1:1

Может, вы и правы.
Хорошо, если так.
Грузинскую войну посмотрел, но там такой разброс цифр, что нет смысла что-то оценивать.
ЛАД
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  #<1 ... 9901990299039904>
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