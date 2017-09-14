RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 99029903990499059906 ... 9908>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ще один корисний чи за гроші...
пропозицій, а де взяти гроші - не надаш.

це підняття "будемо корову більше доїти і давати менше сіна".
пропозиція - нагнути корупцію наприклад. Важко уявити скільки у відсотках розкрадається, якщо всі ці роки найбагатша за ресурсами країна Європи була однією з найбідніших по рівню життя
  Shaman написав:з приводу яйця по 17 - закрили тему? закрили
кого закрили, Резнікова?
Letusrock
 
Повідомлень: 1702
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:17

  ЛАД написав:Грузинскую войну посмотрел, но там такой разброс цифр, что нет смысла что-то оценивать.

а сейчас они любят друг дружку в засос
Примат
 
Повідомлень: 564
З нами з: 09.12.21
Подякував: 24 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:23

  Letusrock написав:
  Shaman написав:ще один корисний чи за гроші...
пропозицій, а де взяти гроші - не надаш.

це підняття "будемо корову більше доїти і давати менше сіна".
пропозиція - нагнути корупцію наприклад. Важко уявити скільки у відсотках розкрадається, якщо всі ці роки найбагатша за ресурсами країна Європи була однією з найбідніших по рівню життя
  Shaman написав:з приводу яйця по 17 - закрили тему? закрили
кого закрили, Резнікова?

єдине, що погоджусь, що може треба не підвищувати податки, а просто заставити всіх їх платити...бо неврахованих надоїв ще десь 30-40%. й головне, а щось нереальне підняли?

тому так, підвищувати рівень сплати податків, боротися з корупцією та нецільовим використанням.

але й податки теж варіант підвищити. а то війна третій рік, а для декого нічого й не змінилося.

закрили саму схему, оце головне

а з приводу корупції - де були б всі наші закордонні ухилянти, якби не було корупції? навряд чи хтось через Тису...
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 17 вер, 2024 15:26, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6754
З нами з: 29.09.19
Подякував: 650 раз.
Подякували: 1477 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Может, вы и правы.
Хорошо, если так.
Грузинскую войну посмотрел, но там такой разброс цифр, что нет смысла что-то оценивать.

Розкид цифр так, але співвідношення вбитих/поранених +/- зберігається.
І зверніть увагу, я коментую співвідношення вбитих/поранених для кожної зі сторін, але не коментую співвідношення втрат між сторонами...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1870
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:25

Shaman

а з приводу корупції - де були б всі наші закордонні ухилянти, якби не було корупції? навряд чи хтось через Тису...


То «правильна» корупція. Во благо.
Hotab
 
Повідомлень: 13226
З нами з: 15.02.09
Подякував: 356 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:26

  Shaman написав:з приводу яйця по 17 - закрили тему? закрили. й далі будуть чистити - але так, це не так швидко робиться...

Теоретично повинно було бути так: закрили тему яєць таким чином, аби іншим подібним не було охоче і головне - щоб контроль над ними був.
Але маємо, наприклад:
*Бізнесмен з Прикарпаття постачав у військові частини сурогат маргарину замість вершкового масла (ФОТО)
17.09.2024 13:28
Сума завданих державному бюджету збитків сягла більше пів мільйона гривень*
https://varta1.com.ua/news/biznesmen-z- ... 85723.html

Ну виявили оцього. Наступного. І що?
Зухвалість отакої корупції!
Вона фактично вказує -- да таких ще купа куп є...
Якщо можна наважитися отак відкрито спробувати нажухувати на півмільйона.
Отже кожен "зампотил", хто отримував це *масло* в частину, чудово розумів, що це маргарин...

По буквах -- яйця по 17 -- да це тільки по паперам можна побачити. Нормальне яйце їсть вояк.
А маргарин в роті відчувається кожним. Отримує його кожен начпрод.
І це маргарин в шлунок вояку!
20 тисяч упаковок.
Тобто вже прямо в пику...
І це ПІСЛЯ яєць по 17.

Ще й навіть отой маргарин невідомого походження...
До тих півмільйона збитків державі можна додати збитки від "покращення" здоров'я вояків.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 17 вер, 2024 15:37, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 30250
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:36

  tumos написав:
  холява написав: Успех ,,, , то что тебя посылают то на дронщика учиться ,то на "шахтера" , то на дрочильника , еще не означает что ты талантливая царапинка .
От тебя просто избавляются , потому что ты доставало .
Я тебя предупреждаю о скором убытии из части ....... куда ,расскажет с улыбкой командир .....


Похоже он не допускает мысли, что отцы-командиры могут быть осведомлены о содержании его творчества на форуме. Зачем начальству боец, который озвучивает мысль о самовольном оставлении части.
:lol:
Схоже ви думаєте що більш нічого командиру робити лиш переписки читати.
В нас не совєтський союз з глобальною каральною машиною. Коли кругом сексоти. Участковий в кожному селі, дитяча кімната міліції, витрєзвітєлі, військовий облік на підприємствах, військовий облік в жеках. Цього ж всього нема. Кругом економія.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:37

detroytred

Отже кожен "зампотил", хто отримував це *масло* в частину, чудово розумів, що це маргарин...


Там не так і просто ламати цю систему.
В Чорнобаівскій льотній їдальні роками годували маргарином замість масла, сирним продуктом замість сиру, а копчена ковбаса була з невідомо чого. Годувала приватна фірма «Артек-Союз» , яка вигравала тендери на найвищому рівні , і годувала вона військових чи не на всьому півдні держави.
Я пробував трохи повоювати. Розмовляв з тиловиками, нач.продом частини. По паперам і по маркуванню ящиків - це масло, сир , ковбаса, все по ДСТУ. Він каже «я не можу не прийняти, як я доведу що воно не правильне?»
Замовляти експертизи, хто їх оплатить? І це ніяк не нагне Артек -Союз, бо саме цю партію може і замінять, а завтра привезуть таку ж. Бо це все схоплено на самому високому рівні в МО.
Хто зараз годує Чорнобаївську бригаду армійської авіації - не знаю))
Hotab
 
Повідомлень: 13226
З нами з: 15.02.09
Подякував: 356 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:45

  Hotab написав:detroytred

Отже кожен "зампотил", хто отримував це *масло* в частину, чудово розумів, що це маргарин...


Там не так і просто ламати цю систему.

З цим беззаперечно згоден.
Труднощі при боротьбі з цією системою, коли низи бажають поборотися.

Мій посил базувався на - після яєць по 17 (щось повинно було відбутися).
Зверху, тобто будь-яка перевірка зверху (яка має доступ до усих паперів, ізначальних в ланцюзі .... і ніякі експертизи не знадобляться. Хоча і їх вона може замовити) виявить такі порушення легко.
detroytred
 
Повідомлень: 30250
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:закрили саму схему, оце головне

коли таких схем сотні чи тисячі на мільярди грн, то закривати треба з тюремним строком а не "закрили схему - поїхав за кордон у почесну відставку"
Letusrock
 
Повідомлень: 1702
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 99029903990499059906 ... 9908>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 12 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 66315
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 227881
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 716003
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3513)
17.09.2024 17:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.