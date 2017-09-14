Shaman написав:ще один корисний чи за гроші... пропозицій, а де взяти гроші - не надаш.
це підняття "будемо корову більше доїти і давати менше сіна". пропозиція - нагнути корупцію наприклад. Важко уявити скільки у відсотках розкрадається, якщо всі ці роки найбагатша за ресурсами країна Європи була однією з найбідніших по рівню життя
Shaman написав:з приводу яйця по 17 - закрили тему? закрили
Shaman написав:ще один корисний чи за гроші... пропозицій, а де взяти гроші - не надаш.
це підняття "будемо корову більше доїти і давати менше сіна". пропозиція - нагнути корупцію наприклад. Важко уявити скільки у відсотках розкрадається, якщо всі ці роки найбагатша за ресурсами країна Європи була однією з найбідніших по рівню життя
Shaman написав:з приводу яйця по 17 - закрили тему? закрили
кого закрили, Резнікова?
єдине, що погоджусь, що може треба не підвищувати податки, а просто заставити всіх їх платити...бо неврахованих надоїв ще десь 30-40%. й головне, а щось нереальне підняли?
тому так, підвищувати рівень сплати податків, боротися з корупцією та нецільовим використанням.
але й податки теж варіант підвищити. а то війна третій рік, а для декого нічого й не змінилося.
закрили саму схему, оце головне
а з приводу корупції - де були б всі наші закордонні ухилянти, якби не було корупції? навряд чи хтось через Тису...
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 17 вер, 2024 15:26, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Может, вы и правы. Хорошо, если так. Грузинскую войну посмотрел, но там такой разброс цифр, что нет смысла что-то оценивать.
Розкид цифр так, але співвідношення вбитих/поранених +/- зберігається. І зверніть увагу, я коментую співвідношення вбитих/поранених для кожної зі сторін, але не коментую співвідношення втрат між сторонами...
Shaman написав:з приводу яйця по 17 - закрили тему? закрили. й далі будуть чистити - але так, це не так швидко робиться...
Теоретично повинно було бути так: закрили тему яєць таким чином, аби іншим подібним не було охоче і головне - щоб контроль над ними був. Але маємо, наприклад: *Бізнесмен з Прикарпаття постачав у військові частини сурогат маргарину замість вершкового масла (ФОТО) 17.09.2024 13:28 Сума завданих державному бюджету збитків сягла більше пів мільйона гривень* https://varta1.com.ua/news/biznesmen-z- ... 85723.html
Ну виявили оцього. Наступного. І що? Зухвалість отакої корупції! Вона фактично вказує -- да таких ще купа куп є... Якщо можна наважитися отак відкрито спробувати нажухувати на півмільйона. Отже кожен "зампотил", хто отримував це *масло* в частину, чудово розумів, що це маргарин...
По буквах -- яйця по 17 -- да це тільки по паперам можна побачити. Нормальне яйце їсть вояк. А маргарин в роті відчувається кожним. Отримує його кожен начпрод. І це маргарин в шлунок вояку! 20 тисяч упаковок. Тобто вже прямо в пику... І це ПІСЛЯ яєць по 17.
Ще й навіть отой маргарин невідомого походження... До тих півмільйона збитків державі можна додати збитки від "покращення" здоров'я вояків.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 17 вер, 2024 15:37, всього редагувалось 1 раз.
холява написав: Успех ,,, , то что тебя посылают то на дронщика учиться ,то на "шахтера" , то на дрочильника , еще не означает что ты талантливая царапинка . От тебя просто избавляются , потому что ты доставало . Я тебя предупреждаю о скором убытии из части ....... куда ,расскажет с улыбкой командир .....
Похоже он не допускает мысли, что отцы-командиры могут быть осведомлены о содержании его творчества на форуме. Зачем начальству боец, который озвучивает мысль о самовольном оставлении части.
Схоже ви думаєте що більш нічого командиру робити лиш переписки читати. В нас не совєтський союз з глобальною каральною машиною. Коли кругом сексоти. Участковий в кожному селі, дитяча кімната міліції, витрєзвітєлі, військовий облік на підприємствах, військовий облік в жеках. Цього ж всього нема. Кругом економія.
Отже кожен "зампотил", хто отримував це *масло* в частину, чудово розумів, що це маргарин...
Там не так і просто ламати цю систему. В Чорнобаівскій льотній їдальні роками годували маргарином замість масла, сирним продуктом замість сиру, а копчена ковбаса була з невідомо чого. Годувала приватна фірма «Артек-Союз» , яка вигравала тендери на найвищому рівні , і годувала вона військових чи не на всьому півдні держави. Я пробував трохи повоювати. Розмовляв з тиловиками, нач.продом частини. По паперам і по маркуванню ящиків - це масло, сир , ковбаса, все по ДСТУ. Він каже «я не можу не прийняти, як я доведу що воно не правильне?» Замовляти експертизи, хто їх оплатить? І це ніяк не нагне Артек -Союз, бо саме цю партію може і замінять, а завтра привезуть таку ж. Бо це все схоплено на самому високому рівні в МО. Хто зараз годує Чорнобаївську бригаду армійської авіації - не знаю))
Отже кожен "зампотил", хто отримував це *масло* в частину, чудово розумів, що це маргарин...
Там не так і просто ламати цю систему.
З цим беззаперечно згоден. Труднощі при боротьбі з цією системою, коли низи бажають поборотися.
Мій посил базувався на - після яєць по 17 (щось повинно було відбутися). Зверху, тобто будь-яка перевірка зверху (яка має доступ до усих паперів, ізначальних в ланцюзі .... і ніякі експертизи не знадобляться. Хоча і їх вона може замовити) виявить такі порушення легко.