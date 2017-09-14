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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 990399049905990699079908>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:46

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Немного странные цифры - по погибшим разница в 2,5 раза, а количество раненых одинаковое.

ІМХО, не дивні. З медициною в русні таки трохи гірше ніж у нас...
Але це на рівні особистих відчуттів, статистикою не володію...

якість медицини не впливає на кількість поранених, а впливає на кількість виживших після поранень
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:47

  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  холява написав:Хто ,на ваш погляд, повинен захищати Україну ?

прийдеться повторити відповідь, бо модер чомусь потер.
всі, крім холяви.

а ще крім чинуш, мусорів та прокурорів та багатьох інших, які "дуже цінні в тилу".
все в законах і постановах шмигаля прописано.

холява захищав країну на відміну від тебе...

а ще ти кривляєшся, но не можеш відповісти на пряме конкретне питання. бо нема чого відповідати. але далі розганяєш зраду... корисний чи за гроші?

Депутати Філатова потрапили в новий скандал: заїдали патріотичні пісні омарами з просєко на Мальдівах
 
Депутати мера Дніпра Філатова потрапили в новий скандал: замість участі в міжнародній конференції з питань відбудови міста, вони разом з дружинами та подругами поїхали на відпочинок на лакшері курорт на Мальдівах.
 
На відео – голова фракції Філатова Сергій Пустовий та його дружина. У Філатова Пустовийвирішує земельні питання. Тут же ще один депутат від тієї ж «Пропозиції» Євген Кривошеєв з дружиною Ольгою. Вона вбралася укоштовностіна суму понад €50 000 (Van Cleefкольє - €12 900,браслети – €6600 та €4950, Cartie за €14 400, та сережки за €4450). Мабуть, все подарунки чоловіка, який також відповідає у Філатова за землю та будівництво.
 
Відео на телефон знімає ще один депутат Дніпровської міськради Каміль Примаков з «Євросолідарності» у годиннику Rolex Skydwellerза $25 000. Його дружина Оксана вдягнена у браслети Сartier Love, Petit Modele, Pave. Вартість її «вбрання» – понад €150 000.
 
Поки справжні патріоти воюють, ці «герої» з команди Філатова співають патріотичних пісень, заїдаючи омарами з просєко на лакшері курорті Vakkaru Maldives. До речі, «відрядження» їм підписував особисто мер.

Україна🇺🇦

Ссылку на пост в телеге как Ангел добавить не могу, я не член частного канала, но в целом вы как защитник всех этих Ахметовских и примкнувших к ним одобряете отдых потенциальных штурмовиков и их жён, потенциальных полковых дырок для расслабления Успихов?
Киля Тищенко кстати шо там, присел и в наш Вагнер для амнистии вступил или жрёт митболлы у «Велюрке» по прежнему???
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 17 вер, 2024 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:49

  detroytred написав:
  Shaman написав:з приводу яйця по 17 - закрили тему? закрили. й далі будуть чистити - але так, це не так швидко робиться...

Теоретично повинно було бути так: закрили тему яєць таким чином, аби іншим подібним не було охоче і головне - щоб контроль над ними був.
........

Это нереально.
Единственный метод - постоянный жёсткий контроль с серьёзным наказанием. Чтобы не было так, как рассказывает Hotab: "саме цю партію може і замінять, а завтра привезуть таку ж".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:50

  BeneFuckTor написав:
  Ой+ написав:А ще є величезна к-ть безвісти пропавших


Цікаво у кого як по цій статистиці, бо у мене більшість саме пропавших.

без вісті на 99% = загиблий.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:52

  sashaqbl написав:
  Бетон написав:Всіх вітаю.
Ну хоч щось добре влада зробила для своїх громадян

⚡️ Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про збільшення податків на 58 мільярдів гривень у цьому році та 137 мільярдів в наступному, повідомив нардеп Железняк.

✅ Рішення підтримали 241 нардеп.

Воювати ти не хоч. Платити тим, хто воює - ти не хоч...

Пів мільона наліком в касу відніс на угоді.
Ви стверджуєте що я заплатив тим, хто воює? Чи це сатира?
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:55

  olmyb написав:
  Бетон написав:Всіх вітаю.
Ну хоч щось добре влада зробила для своїх громадян

⚡️ Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про збільшення податків на 58 мільярдів гривень у цьому році та 137 мільярдів в наступному, повідомив нардеп Железняк.

✅ Рішення підтримали 241 нардеп.

"Все для фронту, все для перемоги!" - так і повинна зараз діяти влада. Тиловим платникам податків взагалі гріх скиглити, навіть безприбуткова робота не йде ні в яке порівняння з ризиком життям на фронті.

Словом "Все" ви підкреслили, що Все отдамо ми, звичані громадяни. А ви, мільони чиновників, депутатів, суддів за ці гроші подвищили собі премії, зарплати

"отримувати премії до 40% від окладу на місяць: про це йдеться у проєкті держбюджету-2025"
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️ У мера Одеси Труханова знайшли паспорт рф, – ЗМІ.

Цікаво те, що він його отримав 9 лютого 2022 – напередодні повномасштабного вторгнення.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:57

  Letusrock написав:
  Shaman написав:ще один корисний чи за гроші...
пропозицій, а де взяти гроші - не надаш.

це підняття "будемо корову більше доїти і давати менше сіна".
пропозиція - нагнути корупцію наприклад. Важко уявити скільки у відсотках розкрадається, якщо всі ці роки найбагатша за ресурсами країна Європи була однією з найбідніших по рівню життя
  Shaman написав:з приводу яйця по 17 - закрили тему? закрили
кого закрили, Резнікова?

тему закрили, "простіть і понять".
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:58

  Hotab написав:Shaman
а з приводу корупції - де були б всі наші закордонні ухилянти, якби не було корупції? навряд чи хтось через Тису...

То «правильна» корупція. Во благо.

індивідуальна євроінтеграція - народ тягнеться за моральними авторитетами нації, тобто непридатними послами
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:00

  Бетон написав:❗️ У мера Одеси Труханова знайшли паспорт рф, – ЗМІ.

Цікаво те, що він його отримав 9 лютого 2022 – напередодні повномасштабного вторгнення.

А куда он его дел в конце 90х, когда он капитаном с ВС РСФСР уволился с Сахалина???
барабашов
 
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