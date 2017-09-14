холява написав:Хто ,на ваш погляд, повинен захищати Україну ?
прийдеться повторити відповідь, бо модер чомусь потер. всі, крім холяви.
а ще крім чинуш, мусорів та прокурорів та багатьох інших, які "дуже цінні в тилу". все в законах і постановах шмигаля прописано.
холява захищав країну на відміну від тебе...
а ще ти кривляєшся, но не можеш відповісти на пряме конкретне питання. бо нема чого відповідати. але далі розганяєш зраду... корисний чи за гроші?
Депутати Філатова потрапили в новий скандал: заїдали патріотичні пісні омарами з просєко на Мальдівах
Депутати мера Дніпра Філатова потрапили в новий скандал: замість участі в міжнародній конференції з питань відбудови міста, вони разом з дружинами та подругами поїхали на відпочинок на лакшері курорт на Мальдівах.
На відео – голова фракції Філатова Сергій Пустовий та його дружина. У Філатова Пустовийвирішує земельні питання. Тут же ще один депутат від тієї ж «Пропозиції» Євген Кривошеєв з дружиною Ольгою. Вона вбралася укоштовностіна суму понад €50 000 (Van Cleefкольє - €12 900,браслети – €6600 та €4950, Cartie за €14 400, та сережки за €4450). Мабуть, все подарунки чоловіка, який також відповідає у Філатова за землю та будівництво.
Відео на телефон знімає ще один депутат Дніпровської міськради Каміль Примаков з «Євросолідарності» у годиннику Rolex Skydwellerза $25 000. Його дружина Оксана вдягнена у браслети Сartier Love, Petit Modele, Pave. Вартість її «вбрання» – понад €150 000.
Поки справжні патріоти воюють, ці «герої» з команди Філатова співають патріотичних пісень, заїдаючи омарами з просєко на лакшері курорті Vakkaru Maldives. До речі, «відрядження» їм підписував особисто мер.
Україна🇺🇦
Ссылку на пост в телеге как Ангел добавить не могу, я не член частного канала, но в целом вы как защитник всех этих Ахметовских и примкнувших к ним одобряете отдых потенциальных штурмовиков и их жён, потенциальных полковых дырок для расслабления Успихов? Киля Тищенко кстати шо там, присел и в наш Вагнер для амнистии вступил или жрёт митболлы у «Велюрке» по прежнему???
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 17 вер, 2024 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Всіх вітаю. Ну хоч щось добре влада зробила для своїх громадян
⚡️ Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про збільшення податків на 58 мільярдів гривень у цьому році та 137 мільярдів в наступному, повідомив нардеп Железняк.
✅ Рішення підтримали 241 нардеп.
"Все для фронту, все для перемоги!" - так і повинна зараз діяти влада. Тиловим платникам податків взагалі гріх скиглити, навіть безприбуткова робота не йде ні в яке порівняння з ризиком життям на фронті.
Словом "Все" ви підкреслили, що Все отдамо ми, звичані громадяни. А ви, мільони чиновників, депутатів, суддів за ці гроші подвищили собі премії, зарплати
"отримувати премії до 40% від окладу на місяць: про це йдеться у проєкті держбюджету-2025"
Shaman написав:ще один корисний чи за гроші... пропозицій, а де взяти гроші - не надаш.
це підняття "будемо корову більше доїти і давати менше сіна". пропозиція - нагнути корупцію наприклад. Важко уявити скільки у відсотках розкрадається, якщо всі ці роки найбагатша за ресурсами країна Європи була однією з найбідніших по рівню життя
Shaman написав:з приводу яйця по 17 - закрили тему? закрили