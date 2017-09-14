ЛАД написав:Может, вы и правы. Хорошо, если так. Грузинскую войну посмотрел, но там такой разброс цифр, что нет смысла что-то оценивать.
Розкид цифр так, але співвідношення вбитих/поранених +/- зберігається. І зверніть увагу, я коментую співвідношення вбитих/поранених для кожної зі сторін, але не коментую співвідношення втрат між сторонами...
Да я понял. Но "співвідношення вбитих/поранених" сильно меняется даже для одной стороны. Например, для России:
По предварительным данным замначальника Генштаба ВС РФ, на 13 августа потери российских военнослужащих составляли 74 человека погибшими, 19 пропавшими без вести, 171 — ранеными[258]. По данным главного военного прокурора РФ С. Н. Фридинского, на 3 сентября потери военнослужащих составили 71 человек погибшими и 340 — ранеными
По одним цифрам соотношение 1:2,3, по другим - 1:4,8.
По состоянию на середину 2009 года официальная информация о потерях российских войск оставалась противоречивой: в феврале замминистра обороны РФ заявил, что погибли 64 военнослужащих (согласно пофамильному списку), 3 пропали без вести и 283 получили ранения[292]. Однако в августе заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин заявил о 48 погибших и 162 раненых[24]. Причины такого расхождения в цифрах неизвестны
Опять соотношение 1:4,4 или 1:3,3. И какой из этих 4 цифр верить?
холява написав: Успех ,,, , то что тебя посылают то на дронщика учиться ,то на "шахтера" , то на дрочильника , еще не означает что ты талантливая царапинка . От тебя просто избавляются , потому что ты доставало . Я тебя предупреждаю о скором убытии из части ....... куда ,расскажет с улыбкой командир .....
Похоже он не допускает мысли, что отцы-командиры могут быть осведомлены о содержании его творчества на форуме. Зачем начальству боец, который озвучивает мысль о самовольном оставлении части.
Схоже ви думаєте що більш нічого командиру робити лиш переписки читати. В нас не совєтський союз з глобальною каральною машиною. Коли кругом сексоти. Участковий в кожному селі, дитяча кімната міліції, витрєзвітєлі, військовий облік на підприємствах, військовий облік в жеках. Цього ж всього нема. Кругом економія.
Мільон з.п. в головного діджея, мільйон з.п. в головного почтальона Пєчкіна і т.д. Економіка має бути економною. Перехід на військові рейки.
барабашов написав:А если с побоями бусифицировать Витальку, Флуя, Летусрока с ЮА и меня попробовать впихнуть в бусик ХХХХХХЛ то наверно и колбаса настоящей как в спецпайке станет, и процент жиров в масле повысится, и у жены полковника-интенданта, что бухгалтер на той фирме что кормит Чернобаевку, вилла в Испании пропадёт и вместо неё миллион дронов Успиху прилетит???
ничё не прилетит, но у хотаба целый день будет хорошее настроение. Одно не пойму, если годами жрать комбикорм откуда у него к 47-50 здоровье? там поджелудочная и печень 3 раза должны обьявить независимость.
Так я його і не «жрав»)) Хто заважає їсти борщ, солянку, гречу з курочкою, пюрешку з рибкою, рис з відбивною. Його ж контрафактом не підміниш. А «масло», «ковбаса», «згущенка» на столах так і лишалось.. його і коти не хотіли їсти.
хотаба целый день будет хорошее настроение
Може трохи і довше..
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 17 вер, 2024 16:15, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:... Ссылку на пост в телеге как Ангел добавить не могу, я не член частного канала, но в целом вы как защитник всех этих Ахметовских и примкнувших к ним одобряете отдых потенциальных штурмовиков и их жён, потенциальных полковых дырок для расслабления Успихов? Киля Тищенко кстати шо там, присел и в наш Вагнер для амнистии вступил или жрёт митболлы у «Велюрке» по прежнему???
по-перше, я не захисник Ахметова - не повторюйте дурню інших
звісно, такі випадки обурюють суспільство. що неприпустимо - це коли під виглядом робочої поїздки відпочивають держслужбовці. й рівень статків теж питання - але такі ж статки були й до війни? з корупцією треба боротися, підтримую подивимось на наслідки цієї ситуації...
На зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) Кирило Буданов розказав про стан російського озброєння, економіки і суспільства. Зокрема він зазначив, що кінець 2025-початок 2026 року Росія вважає ключовим для власної перемоги у війні проти України. .......... За даними очільника ГУР, Росія вже вичерпала всі радянські запаси озброєння, але водночас вийшла на серйозний рівень у деяких позиціях нового виробництва.
Зокрема, росіяни зробили суттєвий прогрес у виробництві ракетних комплексів "Іскандер", а також в кілька разів збільшили виробництво керованих авіабомб ......... У плані РФ на 2024 рік також виробництво 12 новітніх винищувачів Су-57.
"Це не такі великі цифри, техніки в зоні бойових дій – це нічого", - вважає Буданов.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckg2j538yxeo "12 новітніх винищувачів Су-57", действительно, не очень много. Но за год. Мы радуемся получению 6 F-16. За 2,5 года. Правда, Буданов трошки лукавит. СУ-57 "в зоні бойових дій" не очень нужен. Он может работать с большой дальности.
Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який може використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. Кодове ім'я НАТО - Felon, тобто "Злочинець" ............... Винищувач призначений для знищення всіх видів повітряних цілей у далеких і ближніх боях, враження наземних, надводних цілей з подоланням систем ППО супротивника та моніторингу повітряного простору на великій відстані від місця базування.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 17 вер, 2024 16:22, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Буданову всё неймётся, продолжает ванговать:
На зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) Кирило Буданов розказав про стан російського озброєння, економіки і суспільства. Зокрема він зазначив, що кінець 2025-початок 2026 року Росія вважає ключовим для власної перемоги у війні проти України. .......... За даними очільника ГУР, Росія вже вичерпала всі радянські запаси озброєння, але водночас вийшла на серйозний рівень у деяких позиціях нового виробництва.
Зокрема, росіяни зробили суттєвий прогрес у виробництві ракетних комплексів "Іскандер", а також в кілька разів збільшили виробництво керованих авіабомб ......... У плані РФ на 2024 рік також виробництво 12 новітніх винищувачів Су-57.
"Це не такі великі цифри, техніки в зоні бойових дій – це нічого", - вважає Буданов.