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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 99049905990699079908>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:00

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Может, вы и правы.
Хорошо, если так.
Грузинскую войну посмотрел, но там такой разброс цифр, что нет смысла что-то оценивать.

Розкид цифр так, але співвідношення вбитих/поранених +/- зберігається.
І зверніть увагу, я коментую співвідношення вбитих/поранених для кожної зі сторін, але не коментую співвідношення втрат між сторонами...

Да я понял.
Но "співвідношення вбитих/поранених" сильно меняется даже для одной стороны.
Например, для России:
По предварительным данным замначальника Генштаба ВС РФ, на 13 августа потери российских военнослужащих составляли 74 человека погибшими, 19 пропавшими без вести, 171 — ранеными[258]. По данным главного военного прокурора РФ С. Н. Фридинского, на 3 сентября потери военнослужащих составили 71 человек погибшими и 340 — ранеными

По одним цифрам соотношение 1:2,3, по другим - 1:4,8.
По состоянию на середину 2009 года официальная информация о потерях российских войск оставалась противоречивой: в феврале замминистра обороны РФ заявил, что погибли 64 военнослужащих (согласно пофамильному списку), 3 пропали без вести и 283 получили ранения[292]. Однако в августе заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин заявил о 48 погибших и 162 раненых[24]. Причины такого расхождения в цифрах неизвестны

Опять соотношение 1:4,4 или 1:3,3.
И какой из этих 4 цифр верить?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:01

  Banderlog написав:
  tumos написав:
  холява написав: Успех ,,, , то что тебя посылают то на дронщика учиться ,то на "шахтера" , то на дрочильника , еще не означает что ты талантливая царапинка .
От тебя просто избавляются , потому что ты доставало .
Я тебя предупреждаю о скором убытии из части ....... куда ,расскажет с улыбкой командир .....


Похоже он не допускает мысли, что отцы-командиры могут быть осведомлены о содержании его творчества на форуме. Зачем начальству боец, который озвучивает мысль о самовольном оставлении части.
:lol:
Схоже ви думаєте що більш нічого командиру робити лиш переписки читати.
В нас не совєтський союз з глобальною каральною машиною. Коли кругом сексоти. Участковий в кожному селі, дитяча кімната міліції, витрєзвітєлі, військовий облік на підприємствах, військовий облік в жеках. Цього ж всього нема. Кругом економія.

Мільон з.п. в головного діджея, мільйон з.п. в головного почтальона Пєчкіна і т.д. Економіка має бути економною. Перехід на військові рейки.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:01

  барабашов написав:А если с побоями бусифицировать Витальку, Флуя, Летусрока с ЮА и меня попробовать впихнуть в бусик ХХХХХХЛ то наверно и колбаса настоящей как в спецпайке станет, и процент жиров в масле повысится, и у жены полковника-интенданта, что бухгалтер на той фирме что кормит Чернобаевку, вилла в Испании пропадёт и вместо неё миллион дронов Успиху прилетит???
ничё не прилетит, но у хотаба целый день будет хорошее настроение. Одно не пойму, если годами жрать комбикорм откуда у него к 47-50 здоровье? там поджелудочная и печень 3 раза должны обьявить независимость.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:07

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Shaman
а з приводу корупції - де були б всі наші закордонні ухилянти, якби не було корупції? навряд чи хтось через Тису...

То «правильна» корупція. Во благо.

індивідуальна євроінтеграція - народ тягнеться за моральними авторитетами нації, тобто непридатними послами

ще один на Залужного накидає? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:09

  Letusrock написав:
  Shaman написав:закрили саму схему, оце головне

коли таких схем сотні чи тисячі на мільярди грн, то закривати треба з тюремним строком а не "закрили схему - поїхав за кордон у почесну відставку"

згоден. нехай вчаться, бо такі речі треба вміти доводити - тому нехай ламають ці схеми та доводять :D

боротьба з корупцією - це комплекс дій, невідворотність покарання - це лише один з елементів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:13

Wirująświatła


Одно не пойму, если годами жрать комбикорм


Так я його і не «жрав»))
Хто заважає їсти борщ, солянку, гречу з курочкою, пюрешку з рибкою, рис з відбивною.
Його ж контрафактом не підміниш. А «масло», «ковбаса», «згущенка» на столах так і лишалось..
його і коти не хотіли їсти.


хотаба целый день будет хорошее настроение


Може трохи і довше..
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 17 вер, 2024 16:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:13

  барабашов написав:...
Ссылку на пост в телеге как Ангел добавить не могу, я не член частного канала, но в целом вы как защитник всех этих Ахметовских и примкнувших к ним одобряете отдых потенциальных штурмовиков и их жён, потенциальных полковых дырок для расслабления Успихов?
Киля Тищенко кстати шо там, присел и в наш Вагнер для амнистии вступил или жрёт митболлы у «Велюрке» по прежнему???

по-перше, я не захисник Ахметова - не повторюйте дурню інших ;)

звісно, такі випадки обурюють суспільство. що неприпустимо - це коли під виглядом робочої поїздки відпочивають держслужбовці. й рівень статків теж питання - але такі ж статки були й до війни? з корупцією треба боротися, підтримую 8) подивимось на наслідки цієї ситуації...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:16

Буданову всё неймётся, продолжает ванговать:
На зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) Кирило Буданов розказав про стан російського озброєння, економіки і суспільства. Зокрема він зазначив, що кінець 2025-початок 2026 року Росія вважає ключовим для власної перемоги у війні проти України.
..........
За даними очільника ГУР, Росія вже вичерпала всі радянські запаси озброєння, але водночас вийшла на серйозний рівень у деяких позиціях нового виробництва.

Зокрема, росіяни зробили суттєвий прогрес у виробництві ракетних комплексів "Іскандер", а також в кілька разів збільшили виробництво керованих авіабомб
.........
У плані РФ на 2024 рік також виробництво 12 новітніх винищувачів Су-57.

"Це не такі великі цифри, техніки в зоні бойових дій – це нічого", - вважає Буданов.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckg2j538yxeo
"12 новітніх винищувачів Су-57", действительно, не очень много. Но за год.
Мы радуемся получению 6 F-16. За 2,5 года.
Правда, Буданов трошки лукавит. СУ-57 "в зоні бойових дій" не очень нужен. Он может работать с большой дальности.
Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який може використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. Кодове ім'я НАТО - Felon, тобто "Злочинець"
...............
Винищувач призначений для знищення всіх видів повітряних цілей у далеких і ближніх боях, враження наземних, надводних цілей з подоланням систем ППО супротивника та моніторингу повітряного простору на великій відстані від місця базування.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 17 вер, 2024 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:22

  ЛАД написав:Буданову всё неймётся, продолжает ванговать:
На зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) Кирило Буданов розказав про стан російського озброєння, економіки і суспільства. Зокрема він зазначив, що кінець 2025-початок 2026 року Росія вважає ключовим для власної перемоги у війні проти України.
..........
За даними очільника ГУР, Росія вже вичерпала всі радянські запаси озброєння, але водночас вийшла на серйозний рівень у деяких позиціях нового виробництва.

Зокрема, росіяни зробили суттєвий прогрес у виробництві ракетних комплексів "Іскандер", а також в кілька разів збільшили виробництво керованих авіабомб
.........
У плані РФ на 2024 рік також виробництво 12 новітніх винищувачів Су-57.

"Це не такі великі цифри, техніки в зоні бойових дій – це нічого", - вважає Буданов.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckg2j538yxeo
"12 новітніх винищувачів Су-57", действительно, не очень много. Но за год.
Мы радуемся получению 6 F-16. За 2,5 года.

2-3 тижні роки
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:23

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:далі розганяєш зраду... корисний чи за гроші?

я пишу факти та цитати, і трохи добавляю свою думку "по поводу".
ти хоч раз це "опровєрг"?
відстань вже від мене, кончений.

твої брехливі висновки - не один раз ;)

тому десь в іншому місці накидай, не треба тут засмічувати гілку 8)

бо якщо писати лише суцільний негатив - то починає здаватися, що немає виходу. якщо такий песиміст - то помийся та йди в гори :lol:

де відповідь на питання, хто має захищати країну у випадку війни? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 17 вер, 2024 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 99049905990699079908>
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