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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 17 вер, 2024 16:24
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
далі розганяєш зраду... корисний чи за гроші?
я пишу факти та цитати, і трохи добавляю свою думку "по поводу".
ти хоч раз це "опровєрг"?
відстань вже від мене, кончений.
Зачем опровергать факты, когда можно "опровергнуть" пишущего, приклеив ему какое-нибудь обвинение.
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ЛАД
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Додано: Вів 17 вер, 2024 16:26
ЛАД написав: sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
далі розганяєш зраду... корисний чи за гроші?
я пишу факти та цитати, і трохи добавляю свою думку "по поводу".
ти хоч раз це "опровєрг"?
відстань вже від мене, кончений.
Зачем опровергать факты, когда можно "опровергнуть" пишущего, приклеив ему какое-нибудь обвинение.
що ти й робиш, бо мої факти не чомусь не можеш заперечити, тому робиш вигляд, що не помічаєш
а ти не бачиш тут ЛАД
декілька обліківок, які тупо просувають рашистські ІПСО?
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Додано: Вів 17 вер, 2024 16:29
барабашов
А если с побоями бусифицировать Витальку, Флуя, Летусрока с ЮА
У тебе коли дома починає капати кран, ти перестаєш і в хаті прибирати? Ну типу цю проблему поки не вирішив, то хай все падає , так?
Від того що в країні є корупція, десь виникає право не платити податки чи не захищати державу?
Чи може треба і ТУ проблему усувати, і за себе відповідати?
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Hotab
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Додано: Вів 17 вер, 2024 16:32
Hotab написав:
........
У тебе коли дома починає капати кран, ти перестаєш і в хаті прибирати? Ну типу цю проблему поки не вирішив, то хай все падає , так?
Від того що в країні є корупція, десь виникає право не платити податки чи не захищати державу?
Чи може треба і ТУ проблему усувати, і за себе відповідати?
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Додано: Вів 17 вер, 2024 16:35
Shaman написав:
бо якщо писати лише суцільний негатив - то починає здаватися, що немає виходу. якщо такий песиміст - то помийся та йди в гори
я можу менше писати якщо тобі так правда в очі коле.
продовжуй далі людям лапшати "про шашлики" і "про каву".
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sergey_stasyuk555
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Додано: Вів 17 вер, 2024 16:42
Shaman написав: sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
далі розганяєш зраду... корисний чи за гроші?
я пишу факти та цитати, і трохи добавляю свою думку "по поводу".
ти хоч раз це "опровєрг"?
твої брехливі висновки - не один раз
тому десь в іншому місці накидай, не треба тут засмічувати гілку
де відповідь на питання, хто має захищати країну у випадку війни?
як хто: наприклад ті хто присягу давав плюс бажаючі.
в голові не вкладається ця абсурдність: залишки військовозобовязаних массово не бажають воювати, військові теж переважно наїлись війни по саме нехочу...., але наші нелегітимні разом з вовчицями, пенсіонерами, заброньованими качками-поліцаями та патріотами зі справкою, на все горло волають "жодних заморозок, до останнього і т.д."
Мінімум 12 годин без світла взимку та можливі застосування графіків постачання газу, - експерт Інституту енергетичних стратегій
Питання постачання залишається відкритим, особливо якщо буде припинено транзит російського газу.
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Додано: Вів 17 вер, 2024 16:44
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
бо якщо писати лише суцільний негатив - то починає здаватися, що немає виходу. якщо такий песиміст - то помийся та йди в гори
я можу менше писати якщо тобі так правда в очі коле.
продовжуй далі людям лапшати "про шашлики" і "про каву".
брехня, брехня, брехня...
де я писав про шашлики та каву? де я таке підтримував?
мені очі коле якраз брехня чи вибіркова правда, як в тебе, коли лише суцільний негатив.
трохи для тебе виправив відомий віршик. присвячується Стасику-Стасюку
"зачем ты намотал на шею шарфик
спросил я у электрика Стасик
ничего Стасюк не отвечает
висит и тихо ботами качает"
Востаннє редагувалось Shaman
в Вів 17 вер, 2024 17:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 вер, 2024 16:49
Shaman написав:
де я писав про шашлики та каву? де я таке підтримував?
ти пишеш що треба менше негативу і треба брехати про позитив якого немає.
чи сам не розумієш що пишеш?
не люблю тупих.
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sergey_stasyuk555
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Додано: Вів 17 вер, 2024 16:51
Letusrock написав: Shaman написав: sergey_stasyuk555 написав:
я пишу факти та цитати, і трохи добавляю свою думку "по поводу".
ти хоч раз це "опровєрг"?
твої брехливі висновки - не один раз
тому десь в іншому місці накидай, не треба тут засмічувати гілку
де відповідь на питання, хто має захищати країну у випадку війни?
як хто: наприклад ті хто присягу давав плюс бажаючі.
в голові не вкладається ця абсурдність: залишки військовозобовязаних массово не бажають воювати, військові теж переважно наїлись війни по саме нехочу...., але наші нелегітимні разом з вовчицями, пенсіонерами, заброньованими качками-поліцаями та патріотами зі справкою, на все горло волають "жодних заморозок, до останнього і т.д."
...
ті, хто складав присягу так, бажаючі - так. але під час повномасштабної війни, як в нас, цього недостатньо, й держава використовує такий механізм як мобілізація. справедливої мобілізації все одно не буде, але проводити її треба.
питання про військових пенсіонерів - тут я теж вважаю, треба їх теж залучати. но то окрема тема.
а ось тепер маніпуляція - а хто проти перемовин? умови - поточна лінія та гарантії безпеки для України. справедливі умови? але Раша це не хоче навіть обговорювати. запропонуйте свої умови перемовин.
й ось такі маніпуляції тут постійно - коли роблять висновки, які не пов'язані з тим, що казали раніше
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Додано: Вів 17 вер, 2024 16:55
Letusrock
жодних заморозок, до останнього і т.д."
А хто вам пропонує «заморозку», щоб ви її «хотіли»?
- хочу знову переспати з Jerry Heil
- а ви вже спали?
- ні, я вже хотів.
Пітун підписав збільшення армії. Нарощує виробництво зброї. Для чого? Щоб запропонувати вам віддати курську область? Капітуляцію він прийме з радістю від вас, не сумнівайтесь. А за інші умови треба боротись. І гроші для цього також треба.
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