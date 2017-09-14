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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9905990699079908>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:24

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:далі розганяєш зраду... корисний чи за гроші?

я пишу факти та цитати, і трохи добавляю свою думку "по поводу".
ти хоч раз це "опровєрг"?
відстань вже від мене, кончений.

Зачем опровергать факты, когда можно "опровергнуть" пишущего, приклеив ему какое-нибудь обвинение.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:26

  ЛАД написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:далі розганяєш зраду... корисний чи за гроші?

я пишу факти та цитати, і трохи добавляю свою думку "по поводу".
ти хоч раз це "опровєрг"?
відстань вже від мене, кончений.

Зачем опровергать факты, когда можно "опровергнуть" пишущего, приклеив ему какое-нибудь обвинение.

що ти й робиш, бо мої факти не чомусь не можеш заперечити, тому робиш вигляд, що не помічаєш ;)

а ти не бачиш тут ЛАД декілька обліківок, які тупо просувають рашистські ІПСО?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:29

барабашов


А если с побоями бусифицировать Витальку, Флуя, Летусрока с ЮА


У тебе коли дома починає капати кран, ти перестаєш і в хаті прибирати? Ну типу цю проблему поки не вирішив, то хай все падає , так?
Від того що в країні є корупція, десь виникає право не платити податки чи не захищати державу?
Чи може треба і ТУ проблему усувати, і за себе відповідати?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:32

  Hotab написав:........
У тебе коли дома починає капати кран, ти перестаєш і в хаті прибирати? Ну типу цю проблему поки не вирішив, то хай все падає , так?
Від того що в країні є корупція, десь виникає право не платити податки чи не захищати державу?
Чи може треба і ТУ проблему усувати, і за себе відповідати?

+ + +
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:35

  Shaman написав:бо якщо писати лише суцільний негатив - то починає здаватися, що немає виходу. якщо такий песиміст - то помийся та йди в гори :lol:

я можу менше писати якщо тобі так правда в очі коле.
продовжуй далі людям лапшати "про шашлики" і "про каву".
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:42

  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:далі розганяєш зраду... корисний чи за гроші?

я пишу факти та цитати, і трохи добавляю свою думку "по поводу".
ти хоч раз це "опровєрг"?

твої брехливі висновки - не один раз ;)
тому десь в іншому місці накидай, не треба тут засмічувати гілку 8)
де відповідь на питання, хто має захищати країну у випадку війни? :mrgreen:

як хто: наприклад ті хто присягу давав плюс бажаючі.

в голові не вкладається ця абсурдність: залишки військовозобовязаних массово не бажають воювати, військові теж переважно наїлись війни по саме нехочу...., але наші нелегітимні разом з вовчицями, пенсіонерами, заброньованими качками-поліцаями та патріотами зі справкою, на все горло волають "жодних заморозок, до останнього і т.д."

Мінімум 12 годин без світла взимку та можливі застосування графіків постачання газу, - експерт Інституту енергетичних стратегій
Питання постачання залишається відкритим, особливо якщо буде припинено транзит російського газу.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:44

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:бо якщо писати лише суцільний негатив - то починає здаватися, що немає виходу. якщо такий песиміст - то помийся та йди в гори :lol:

я можу менше писати якщо тобі так правда в очі коле.
продовжуй далі людям лапшати "про шашлики" і "про каву".

брехня, брехня, брехня...

де я писав про шашлики та каву? де я таке підтримував?

мені очі коле якраз брехня чи вибіркова правда, як в тебе, коли лише суцільний негатив.

трохи для тебе виправив відомий віршик. присвячується Стасику-Стасюку :lol:
"зачем ты намотал на шею шарфик
спросил я у электрика Стасик
ничего Стасюк не отвечает
висит и тихо ботами качает"
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 17 вер, 2024 17:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:49

  Shaman написав:де я писав про шашлики та каву? де я таке підтримував?

ти пишеш що треба менше негативу і треба брехати про позитив якого немає.
чи сам не розумієш що пишеш?
не люблю тупих.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:51

  Letusrock написав:
  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:я пишу факти та цитати, і трохи добавляю свою думку "по поводу".
ти хоч раз це "опровєрг"?

твої брехливі висновки - не один раз ;)
тому десь в іншому місці накидай, не треба тут засмічувати гілку 8)
де відповідь на питання, хто має захищати країну у випадку війни? :mrgreen:

як хто: наприклад ті хто присягу давав плюс бажаючі.

в голові не вкладається ця абсурдність: залишки військовозобовязаних массово не бажають воювати, військові теж переважно наїлись війни по саме нехочу...., але наші нелегітимні разом з вовчицями, пенсіонерами, заброньованими качками-поліцаями та патріотами зі справкою, на все горло волають "жодних заморозок, до останнього і т.д."
...

ті, хто складав присягу так, бажаючі - так. але під час повномасштабної війни, як в нас, цього недостатньо, й держава використовує такий механізм як мобілізація. справедливої мобілізації все одно не буде, але проводити її треба.

питання про військових пенсіонерів - тут я теж вважаю, треба їх теж залучати. но то окрема тема.

а ось тепер маніпуляція - а хто проти перемовин? умови - поточна лінія та гарантії безпеки для України. справедливі умови? але Раша це не хоче навіть обговорювати. запропонуйте свої умови перемовин.

й ось такі маніпуляції тут постійно - коли роблять висновки, які не пов'язані з тим, що казали раніше
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:55

Letusrock


жодних заморозок, до останнього і т.д."


А хто вам пропонує «заморозку», щоб ви її «хотіли»?

- хочу знову переспати з Jerry Heil
- а ви вже спали?
- ні, я вже хотів.

Пітун підписав збільшення армії. Нарощує виробництво зброї. Для чого? Щоб запропонувати вам віддати курську область? Капітуляцію він прийме з радістю від вас, не сумнівайтесь. А за інші умови треба боротись. І гроші для цього також треба.
Hotab
 
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